La infanta Elena no viajaba en ninguno de los trenes accidentados en Toledo: se dirigía a Albacete

La preocupación se ha extendido este miércoles tras conocerse el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo, una tragedia que ha conmocionado a España y que también ha provocado momentos de incertidumbre en el entorno de la infanta Elena. La hermana del Rey Felipe VI viajaba precisamente en tren rumbo a Albacete, donde tenía previsto cumplir con un compromiso profesional relacionado con su labor en la Fundación MAPFRE. Sin embargo, la infanta no viajaba en ninguno de los trenes implicados en el accidente, por lo que su desplazamiento transcurría en un convoy distinto al de los afectados por el siniestro.

Según ha trascendido, doña Elena está conmocionada por la magnitud de lo ocurrido. La noticia del accidente ha alterado también el desarrollo de su visita a la ciudad manchega, ya que las autoridades que la acompañaban han tenido que abandonar el acto de manera inmediata tras conocer lo sucedido. La jornada, que tenía un carácter profesional y social, ha quedado marcada por la gravedad de una tragedia que deja decenas de fallecidos y numerosos heridos, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para atender a las víctimas y esclarecer las circunstancias del choque.

La infanta Elena desempeña el cargo de directora de Proyectos Sociales y Culturales de Fundación MAPFRE, una responsabilidad que la lleva a participar en iniciativas relacionadas con la inclusión, el voluntariado y el apoyo a colectivos vulnerables. Su viaje a Albacete responde precisamente a cuestiones vinculadas con esta labor, en concreto a un proyecto de obra social relacionado con un colegio y con el Ayuntamiento de la ciudad. De este modo, su presencia en la capital albaceteña no estaba relacionada con ningún compromiso institucional de la Familia Real, sino con sus funciones profesionales dentro de la fundación.

La alarma se ha producido por la coincidencia temporal entre su viaje y el accidente, que ha provocado una enorme conmoción desde primera hora de la mañana. Sin embargo, conviene insistir en que la infanta Elena viajaba en otro tren, distinto de los dos implicados en la colisión, y no figura entre los pasajeros afectados por el siniestro. La preocupación inicial ha dado paso así a la aclaración sobre su situación, mientras la atención se centra en las labores de rescate y en la evolución de los heridos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por okdiario.com (@okdiario)

El accidente se ha producido en la provincia de Toledo, en un tramo de la línea de alta velocidad a la altura de Urda, y ha implicado a un tren AVE de Renfe que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla y a un convoy de Iryo que se encontraba detenido. Según la información difundida por RTVE, el tren de Renfe transportaba a 397 pasajeros, mientras que en el de Iryo viajaban 147 personas, incluido un bebé. El impacto ha provocado el descarrilamiento de varios vagones y al menos dos de ellos han caído por un terraplén, lo que ha complicado las tareas de asistencia y evacuación.

La magnitud del siniestro ha movilizado a los servicios de emergencia y ha obligado a activar los mecanismos extraordinarios de respuesta. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado el Plan Territorial de Emergencia (PLATECAM) a la fase de emergencia, situación operativa 2, para la provincia de Toledo, y ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos, Protección Civil y personal sanitario, además de habilitarse dispositivos de atención a familiares y afectados. Las cifras de víctimas han ido aumentando a medida que avanzaban las labores de rescate, por lo que el balance debe seguirse a través de las actualizaciones oficiales.

Noticia en ampliación…