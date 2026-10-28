Felipe VI regresa a Madrid tras interrumpir su visita militar en Bétera por el accidente de Toledo: «Estoy pendiente de la emergencia»

La tragedia ferroviaria que ha sacudido este miércoles 28 de octubre a la provincia de Toledo ha alterado la agenda institucional del Rey Felipe VI, que ha decidido acortar su visita oficial a Valencia para regresar a Madrid y seguir de cerca la evolución del siniestro. El monarca se encontraba en la base militar Jaime I de Bétera, donde tenía previsto asistir al ejercicio Grifo 2026 del Regimiento de Defensa Nuclear, Biológica y Química (NBQ) Valencia número 1, cuando ha conocido la gravedad del accidente ocurrido a la altura de Urda. Visiblemente serio, don Felipe ha comparecido ante los medios de comunicación para trasladar su pesar por lo sucedido y explicar que permanece en contacto con las autoridades para conocer todos los detalles de una tragedia que ha provocado decenas de víctimas mortales y numerosos heridos.

«Estoy pendiente de retornar para poder seguir la emergencia y conocer más detalles de lo que ha ocurrido», ha explicado el Rey, que ha confirmado así su intención de regresar cuanto antes a la capital. La gravedad de los acontecimientos ha obligado a modificar el desarrollo de la visita militar que tenía programada para esta mañana. «Esta actividad en Valencia, en Bétera, la hemos acortado lógicamente y vamos a hacerlo lo más rápido posible para volver», ha añadido, dejando claro que su prioridad en estos momentos es mantenerse informado sobre la evolución del accidente y la atención a los afectados.

El mensaje de los Reyes tras el accidente ferroviario

La reacción de Felipe VI se ha producido después de que los Reyes compartieran un comunicado conjunto sobre el accidente ferroviario de Urda en el que han expresado su conmoción y preocupación. Don Felipe y doña Letizia han querido trasladar públicamente su apoyo a las familias de los fallecidos, a los heridos y a todas las personas afectadas por la tragedia, además de reconocer el trabajo de los equipos desplegados en la zona. «Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias», han expresado.

Con este mensaje, los monarcas han querido mostrar su cercanía a las víctimas en unos momentos especialmente difíciles, mientras las autoridades coordinan las tareas de asistencia y avanzan en la investigación para determinar qué ha ocurrido. La Casa Real permanece pendiente de las novedades del accidente ferroviario, que ha obligado a modificar la agenda del monarca.