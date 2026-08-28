Así es Haakon de Noruega: su edad, cuántos hijos tiene, su historia de amor con Mette-Marit, estudios y más

Hijo del rey Harald V y de la reina Sonia, nació en Oslo en 1973 y está llamado a convertirse en el próximo monarca del país. En las últimas horas, además, ha asumido temporalmente las funciones de regente debido a la hospitalización de su padre.

Su trayectoria está marcada también por su relación con Mette-Marit Tjessem Høiby, con quien contrajo matrimonio en 2001. La pareja lleva 25 años casada y tiene dos hijos en común, aunque la familia está formada por tres hijos.

Cuántos años tiene Haakon de Noruega

Haakon Magnus nació el 20 de julio de 1973 en el Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo, por lo que actualmente tiene 53 años. Es el segundo hijo de Harald V y Sonia de Noruega y el hermano menor de la princesa Marta Luisa.

Su condición de heredero se remonta a 1991, cuando su padre accedió al trono tras la muerte del rey Olaf V. Ese mismo año, al cumplir 18 años, Haakon participó por primera vez en un Consejo de Estado y comenzó a asumir progresivamente responsabilidades vinculadas a su futura posición como jefe de Estado.

En la actualidad, Haakon es el primero en la línea de sucesión al trono noruego. Su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, ocupa el segundo puesto en la sucesión.

Cuántos hijos tiene Haakon de Noruega

Haakon y Mette-Marit tienen dos hijos en común, la princesa Ingrid Alexandra, nacida el 21 de enero de 2004, y el príncipe Sverre Magnus, nacido el 3 de diciembre de 2005. Ambos forman parte de la familia real noruega y ocupan posiciones diferentes en la línea sucesoria.

Sin embargo, la familia del príncipe heredero está formada por tres hijos. Mette-Marit tenía a Marius Borg Høiby, nacido en 1997, antes de conocer a Haakon. La Casa Real noruega considera a Marius parte de la familia del príncipe heredero, aunque no es hijo biológico de Haakon.

La princesa Ingrid Alexandra es actualmente la segunda en la línea de sucesión, justo después de su padre, mientras que Sverre Magnus ocupa el tercer puesto.

Cómo se conocieron Mette-Marit y Haakon de Noruega

La historia de amor entre Haakon y Mette-Marit comenzó en el entorno del festival Quart de Kristiansand, una de las citas musicales más conocidas de Noruega. Fue en 1999 cuando la relación empezó a tomar forma y ambos comenzaron a verse también fuera del ambiente del festival.

Según las informaciones publicadas sobre los primeros años de la pareja, ambos tenían amigos en común y fue precisamente ese círculo el que facilitó el encuentro.

La relación no tardó en convertirse en asunto de interés público. Mette-Marit era entonces madre de un niño y no pertenecía a ninguna familia aristocrática, circunstancias que provocaron un intenso debate en Noruega cuando se conoció el romance con el heredero. Haakon, sin embargo, defendió públicamente su decisión.

La pareja anunció su compromiso en diciembre de 2000 y se casó el 25 de agosto de 2001 en la catedral de Oslo. Antes de la boda habían decidido vivir juntos, una decisión que también generó controversia por la posición que ocupaba Haakon como futuro rey.

Dónde van a vivir Haakon de Noruega y Mette-Marit

Haakon y Mette-Marit viven en Skaugum, una finca situada en Asker, en las proximidades de Oslo. Se trata de la residencia oficial del príncipe heredero y la princesa heredera y es también el lugar donde la familia ha desarrollado buena parte de su vida privada.

La relación de Haakon con Skaugum viene de mucho antes de su matrimonio. El príncipe pasó allí buena parte de su infancia junto a sus padres y su hermana, y la finca se convirtió posteriormente en el hogar de su propia familia.

Mette-Marit y Haakon se trasladaron a Skaugum en diciembre de 2003, después de los primeros años de matrimonio. Desde entonces, la residencia se ha mantenido como su principal hogar familiar.

Qué estudios tiene Haakon de Noruega

La formación de Haakon combina estudios universitarios, preparación militar y experiencia internacional. Después de completar su educación secundaria en Oslo, ingresó en la Marina noruega y se graduó en la Academia Naval de Bergen en 1995. También recibió formación adicional relacionada con las Fuerzas Especiales noruegas.

En el ámbito universitario, Haakon se trasladó a Estados Unidos y estudió en la Universidad de California en Berkeley, donde obtuvo en 1999 un grado en Ciencias Políticas. Posteriormente continuó su formación en Reino Unido y cursó un máster en Estudios del Desarrollo en la London School of Economics and Political Science, que terminó en 2003. Su especialización estuvo relacionada con el comercio internacional y África.

Antes de completar toda su formación, también realizó prácticas en la misión permanente de Noruega ante Naciones Unidas en Nueva York. Más adelante participó en el programa de formación del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, una experiencia que complementó su preparación para las funciones institucionales que asumiría como heredero de la Corona.