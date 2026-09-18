El plan de Isabel Preysler mientras Julio Iglesias Jr. y Tamara Falcó se reencontraban en TV: brillar en el desfile de Redondo Brand

Mientras Julio José Iglesias y Tamara Falcó se reencontraban en el plató de El Hormiguero, Isabel Preysler estaba a unos kilómetros haciendo su propia aparición estelar. La madre de ambos se convirtió en una de las grandes protagonistas del desfile de Redondo Brand, donde llegó dispuesta a no pasar desapercibida.

La socialité se convirtió en una de las grandes protagonistas del front row con un espectacular vestido rojo de corte recto, hombreras y pedrería bordada, rematado con volantes en las mangas. Un look de esos que hacen que, por un momento, todas las miradas del desfile se olviden de la pasarela.

La escena tenía además una curiosa coincidencia. A la misma hora, Julio José Iglesias se sentaba junto a Pablo Motos para hablar de su nueva gira y terminaba protagonizando uno de los momentos más familiares de la noche gracias a la presencia de su hermana Tamara, colaboradora habitual del programa.

El cantante aprovechó el encuentro para recordar una de esas historias de hermanos que dejan claro hasta qué punto han estado unidos desde pequeños. Tamara vino a Italia a salvarme la vida, contó Julio José, antes de explicar que en una ocasión la llamó porque tenía un problema con una chica y ella cogió un avión para presentarse en Cerdeña. Tamara tampoco se quedó corta a la hora de hablar de su hermano. «De pequeña me quería casar con él. Es el mejor», confesó entre risas la marquesa de Griñón.

Un ‘front row’ con mucho rostro conocido

Isabel no fue la única que acaparó flashes en la presentación de La Doña, la nueva colección de Jorge Redondo inspirada en María Félix, una de las grandes divas de la época dorada del cine mexicano, fue presentada en Vista Alegre.

En primera fila también se encontraba Susanna Griso, que apostó por un elegante vestido satinado en tono chocolate con mangas asimétricas. La presentadora, que contrajo matrimonio el pasado mes de julio con el empresario Luis Enríquez, compartió protagonismo con la actriz Juana Acosta, que escogió un vestido azul klein de tirantes con detalles de pedrería en el pecho.

Tampoco quiso perderse la cita Pilar Rubio, que llegó al desfile con un espectacular vestido blanco de corte princesa, escote corazón y palabra de honor.