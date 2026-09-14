Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa de MBFWM: «Una semana de la moda representa la imagen de una ciudad y de un país»

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid comienza una de las ediciones más ambiciosas y transformadoras de su historia. La gran pasarela española abandona su emplazamiento habitual en Ifema para conquistar distintos puntos de la capital y convertir Madrid en parte esencial del show. Al frente de esta nueva etapa se encuentra Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa de MBFWMadrid, que explica a COOL las razones de esta revolución.

La programación arranca hoy en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, situado en Matadero Madrid, con firmas como Simorra, Pedro del Hierro y Adolfo Domínguez. A este escenario se suman la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y el campus de la Universidad Nebrija en San Francisco de Sales, que concentrará buena parte de los desfiles.

Además, cada jornada concluirá en una ubicación diferente. Palomo Spain desfilará en la Rosaleda del Parque del Oeste; Álvaro Calafat, en el Hotel Palace, y Alvarno presentará su colección en la Galería de las Colecciones Reales. Un recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid con el que la organización quiere reforzar la conexión entre la moda y la ciudad.

«En esta edición, después de comprobar el éxito y la repercusión que ha tenido salir fuera, nos hemos atrevido a hacerlo del todo», explica Valentina Suárez-Zuloaga. La celebración de la Fórmula 1 en Ifema también ha influido en el traslado, aunque la directora creativa reconoce que el cambio responde a una evolución iniciada en anteriores convocatorias.

«Ha sido un cúmulo de circunstancias y un proceso de prueba y error. Esta es la primera edición para comprobar si este es el camino que podemos seguir en el futuro», señala. Aunque todavía no confirma que desligarse de las instalaciones de Ifema vaya a ser definitivo, Suárez-Zuloaga tiene claro que una semana de la moda debe ir mucho más allá de una sucesión de desfiles dentro de un pabellón.

«Las pasarelas no deberían ser simplemente una presentación de looks sucesivos en un recinto. Una semana de la moda representa la imagen de una ciudad y de un país», defiende. En su opinión, los encuentros, las cenas y las conversaciones que se producen alrededor de los desfiles forman parte de un ecosistema capaz de proyectar Madrid internacionalmente.

La transformación también supone un importante desafío logístico. Por ello, MBFWMadrid ha optado por concentrar los desfiles de cada jornada en un mismo espacio y trasladar únicamente la última cita del día a otra localización. Una fórmula intermedia que evita los desplazamientos frenéticos de otras grandes pasarelas europeas.

«A día de hoy sería inviable tener ese movimiento tan frenético. La prensa internacional y los compradores agradecen que los desfiles estén concentrados porque así pueden asistir al mayor número posible», reconoce.

La Universidad Nebrija también permitirá acercar la pasarela al público. Aunque existirá un límite de aforo, se reservará un cupo de entradas y las características acristaladas del campus permitirán seguir algunos desfiles desde el exterior. El resto podrá verse a través de las redes sociales de MBFWMadrid.

«Queremos compartirlo con toda la ciudad y con toda España», asegura Suárez-Zuloaga, que define esta edición como «un punto de inflexión». Madrid deja así de ser únicamente la sede de la Fashion Week para convertirse en su gran escenario.