El clan Aragón está de enhorabuena. Un año después de la gran boda de Nacho Aragón, el pequeño de los hijos de Emilio Aragón, ahora se dará el sí, quiero Macarena, la segunda de los tres hijos del humorista y de Aruca Fernández-Vega. Ha sido a través de redes sociales donde Macarena ha anunciado este gran paso de su vida. Además, la cuñada de Bea Gimeno no solo ha compartido el anuncio, sino también el vídeo de la pedida de mano.

Todos los detalles del ‘sí, quiero’ de Macarena Aragón

Si por algo se caracterizan los hijos de Emilio Aragón, es por ser muy discretos a la hora de hablar sobre su vida privada. De hecho, pese al peso de su apellido, los tres descendientes del cómico siempre han apostado por tener un nombre y una carrera propia en el mundo empresarial y del emprendimiento.

Pese a ello, los tres han compartido en redes sociales los momentos más especiales de sus vidas, como fue la gran boda de Nacho Aragón y Bea o el nacimiento de los hijos de Icíar. Ahora ha sido el turno de Macarena, la más desconocida de los hermanos, que en su cuenta de Instagram ha publicado que próximamente pasará por el altar. «Que alguien me pellizque. Nosotros. Y todo lo que viene, Francisco, ni en mis mejores sueños… Sí quiero. A ti, a nosotros y a todo lo que venga. Mil millones de veces sí», ha escrito la mediana de los Aragón en su perfil social junto a un vídeo de cómo fue la pedida de mano.

Tras más de dos años de un discreto noviazgo, Macarena se dará el sí, quiero junto a Fran Utrera Antón, más conocido como Paco para su entorno más cercano. Aunque llevan un tiempo juntos, lo cierto es que la hermana de Nacho e Icíar ha mantenido hasta este verano su relación y parece que, poco a poco, cada vez se siente más cómoda a la hora de hablar sobre su vida personal.

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Además de publicar este momento tan emotivo, Macarena ha enseñado el regalo de pedida de Fran. Un regalo nada atípico y que se aleja del clásico anillo de compromiso. Tal y como ha mostrado la mediana de Emilio Aragón, Paco le ha regalado a su ya prometida un collar de cuentas de colores que ha impresionado y mucho a la futura novia. «Me encanta, me chifla, no puede ser más tú. Sí y mil millones de veces que sí. O sea, estoy en shock», se escucha en el vídeo.

Por el momento, Macarena no ha querido dar más detalles sobre su próximo paso por el altar, aunque seguro que promete ser una de las bodas más esperadas de la siguiente temporada nupcial, como ocurrió con la de sus hermanos.