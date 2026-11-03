Matías Prats, sus negocios y su patrimonio millonario: «Mi padre vivía más para trabajar y yo para vivir»

Matías Prats es uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. Después de más de cinco décadas dedicado al periodismo y de más de 25 años al frente de los informativos de Antena 3, el presentador ha conseguido consolidar una trayectoria profesional que también ha tenido su reflejo en su situación económica. Aunque siempre se ha caracterizado por mantener su vida privada alejada de los focos, algunas de sus declaraciones han permitido conocer cómo ha gestionado parte de sus ingresos y cuáles han sido sus apuestas empresariales al margen de la televisión.

Entre ellas destaca una inversión en una empresa fotovoltaica junto a varios amigos, además de su actividad en el sector inmobiliario. Su patrimonio, que algunas informaciones han situado alrededor de los tres millones de euros, también invita a repasar una carrera en la que ha sabido compaginar el trabajo con una forma de entender la vida muy diferente a la de su padre.

Una inversión fotovoltaica junto a sus amigos

Una de las facetas menos conocidas de Matías Prats es su interés por las inversiones empresariales. El periodista habló hace años sobre su participación en un proyecto relacionado con las energías renovables, concretamente un huerto solar en el que decidió entrar después de que varios amigos le propusieran formar parte del negocio.

En una entrevista concedida a LOC, el presentador explicó los motivos que le llevaron a apostar por este proyecto, aunque también reconoció que, por aquel entonces, la inversión todavía no le había proporcionado los beneficios esperados. «Es un huerto que no me ha dado todavía…», comenzó diciendo entre risas. «Genera electricidad, pero no genera mucho más. Hicimos una inversión hace muchos años con unos amigos, que son los que invitaron a participar. Me gustó porque todo lo que es renovable me gusta. Me animé a invertir, pero todavía no da rendimiento», confesó.

La operación estaba relacionada con Fotovoltaica Tarazona Trece SL, una sociedad constituida en 2008 dedicada a la producción de electricidad a partir de fuentes renovables. Según informaciones posteriores, la empresa terminó siendo vendida al fondo Q-Energy, momento en el que Prats dejó de figurar como administrador y socio único.

Un patrimonio que rondaría los tres millones de euros

Su extensa trayectoria profesional ha permitido a Matías Prats disfrutar de una posición económica privilegiada. En febrero de 2025, Infobae recogía informaciones anteriores que situaban su patrimonio en torno a los tres millones de euros. Entre los bienes atribuidos al periodista figuraban nueve propiedades inmobiliarias repartidas por distintos puntos de España, entre ellos Madrid, Santander, Toledo, Málaga y Valencia.

A esta actividad se suma su vinculación con MP Babas SL, una sociedad relacionada con la representación de profesionales de los medios de comunicación y la prestación de servicios, que también ha desarrollado actividad inmobiliaria. Se trata de una vía empresarial que ha acompañado su carrera televisiva durante años.

Además, Prats ha obtenido importantes ingresos gracias a su presencia en campañas publicitarias. Uno de sus trabajos comerciales más conocidos fue su colaboración con Línea Directa, compañía de seguros de la que fue imagen durante más de una década. Su popular frase «Permíteme que insista» terminó convirtiéndose en uno de los eslóganes publicitarios más reconocibles de la televisión española.

«Mi padre vivía más para trabajar y yo para vivir»

Más allá de sus negocios, Matías Prats también ha hablado en distintas ocasiones de la influencia que tuvo su padre, Matías Prats Cañete, en su trayectoria. El mítico locutor fue una de las grandes voces de la radio española y una figura fundamental en la historia de la comunicación, por lo que seguir sus pasos no era una decisión sencilla.

De hecho, al principio no terminó de ver con buenos ojos que su hijo quisiera dedicarse al mismo oficio. Con el tiempo, sin embargo, se convirtió en uno de sus grandes apoyos y en un referente profesional para él. El propio presentador recordó esta diferencia de perspectivas en una conversación con El Faro de Vigo, en la que resumió su manera de entender el trabajo con una frase muy significativa: «Él vivía más para trabajar y yo para vivir. Tengo la responsabilidad de cumplir con mi cometido, pero es otra cosa».