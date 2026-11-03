La AEMET pone fecha a las primeras nevadas en España: «Esta semana aumenta la inestabilidad y entra una notable bajada de los termómetros»

Después de un puente de Todos los Santos marcado por temperaturas estables en gran parte del país, el tiempo comienza a cambiar. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que la inestabilidad irá ganando terreno durante los próximos días, con lluvias que afectarán especialmente a las Islas Canarias y a la zona mediterránea. Además, el descenso térmico se notará tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas, que podrán situarse por debajo de los cero grados en algunas provincias.

La previsión apunta a que este martes 3 de noviembre será una jornada marcada por los chubascos en el litoral mediterráneo, especialmente en Cataluña y Baleares. Las precipitaciones podrán ser fuertes, y estar acompañadas de tormentas. Al mismo tiempo, la entrada de aire frío favorecerá la llegada de las nevadas en las principales cordilleras del norte y del este peninsular.

La AEMET anuncia las primeras nevadas de noviembre

La nieve volverá a aparecer en España este martes, principalmente en los Pirineos. Según la previsión de la AEMET, las nevadas se producirán en cotas superiores a los 1.500 metros de altitud. Este fenómeno llegará acompañado de un ambiente más frío, propio de las primeras semanas de noviembre.

☔️ Lluvias en las próximas horas y días. ➡️ Domingo, lunes y martes: chubascos fuertes o muy fuertes en las islas canarias más montañosas. ➡️ Martes y miércoles: chubascos muy fuertes y persistentes en el área mediterránea, sobre todo en el litoral catalán y Baleares. 1/2 https://t.co/vIhz1NvkLp — AEMET (@AEMET_Esp) November 1, 2026

El descenso de las temperaturas también favorecerá la aparición de heladas en las principales zonas de montaña de la mitad norte y en las áreas elevadas próximas. La previsión apunta a que habrá mínimas de -4 grados en Soria, -3 en Ávila y Salamanca y -2 en León durante los primeros días de la semana. Estas condiciones podrían dejar un ambiente especialmente frío durante las primeras horas de la mañana.

Lluvias intensas y una bajada de las temperaturas

Las precipitaciones serán el otro fenómeno destacado de la semana. Canarias afronta chubascos fuertes, con posibilidad de tormentas y episodios localmente muy intensos. En el Mediterráneo se concentrará buena parte de la inestabilidad a partir del martes. Cataluña y Baleares serán algunas de las zonas más afectadas, aunque también se esperan lluvias en puntos del sureste peninsular.

La bajada de los termómetros se dejará de notar especialmente en la mitad norte, el tercio este, Baleares y Canarias, con descensos más acusados en el norte y en el este. De cara al final de la semana, la AEMET contempla la posible llegada de borrascas atlánticas que podrán dejar nuevas precipitaciones en el oeste peninsular. Esta evolución dependerá de cómo avance la situación meteorológica, por lo que será necesario seguir con las actualizaciones de la previsión.