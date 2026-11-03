Cielos nublados y chubascos en Andalucía: AEMET advierte de lluvias intensas en Ceuta

Cielos generalmente nubosos dominan el panorama meteorológico en el conjunto del territorio andaluz para el 3 de noviembre de 2026, con chubascos ocasionales que podrían ser localmente intensos en el extremo oriental. En Ceuta, se prevén lluvias fuertes y persistentes, acompañadas de tormentas. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas descenderán o permanecerán sin cambios. Los vientos serán flojos y variables, predominando del oeste en el interior y moderados del este en el Estrecho durante la mañana.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 3 de noviembre

Nubes vigilantes y probabilidad de lluvia en Sevilla

Las nubes se presentan como un suave velo que cubrirá el cielo de Sevilla durante la jornada, mientras el viento sur acaricia la ciudad a unos 10 km/h. Aunque a primera hora se disfrutará de una temperatura fresca de 11 grados, la jornada irá calentándose con una máxima que alcanzará los 27 grados, creando un ambiente cálido y propicio para disfrutar de los primeros rayos de sol que aparecerán alrededor de las 7:50. Sin embargo, hay que estar atentos, ya que existe una ligera probabilidad de chubascos al caer la tarde.

Ya por la tarde, el cielo se irá despejando, pero a medida que el sol se esconde tras el horizonte, se invitará a la humedad a instaurarse en el ambiente. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, donde se espera una mínima de 14 grados. Con una sensación térmica que puede acercarse a los 27 grados durante el día, Sevilla vivirá un tiempo agradable pero con un ligero riesgo de lluvia al caer la tarde, recordándonos que siempre hay sorpresas en el cielo.

CÃ³rdoba: jornada inestable con lluvias y viento

Las primeras luces del día en Córdoba traen consigo una mezcla de nubes pesadas y un ligero aire fresco. Una sensación de inestabilidad se palpa en el ambiente, augurando un día que no se comportará como se espera. Las temperaturas oscilan entre los 8 y los 25 grados y aunque la mañana empieza tranquila, las lluvias y rachas de viento fuerte ganarán protagonismo conforme avance el día.

A medida que la tarde se aproxima, el viento soplará con una fuerza notable, alcanzando los 20 km/h y la posibilidad de chubascos se elevará lentamente hasta un 10%. La humedad, que fluctúa entre un 45 y un 100%, puede resultar agobiante en ciertos momentos. Tómalo como un día para tener a mano el paraguas, ya que el tiempo no se mostrará indulgente.

En Huelva, cielo ligeramente nuboso y ambiente agradable

El tiempo en Huelva transcurre de manera estable, con un cielo que se mantendrá ligeramente nuboso durante la mañana y con algunas nubes en la tarde. Las temperaturas son agradables, alcanzando valores máximos de 25°C y el viento soplará de forma leve, sin probabilidades de lluvia en ningún momento del día.

Un día tranquilo invita a disfrutar del aire libre, perfecto para pasear por la ciudad o realizar actividades cotidianas al sol. Es una oportunidad ideal para disfrutar de la calidez y el ambiente relajado que caracteriza a la ciudad.

Ambiente nublado con posibilidades de lluvia en CÃ¡diz

Esta jornada empieza con un cielo cubierto y una atmósfera pesada debido a la alta humedad, que alcanzará un 95%. A medida que avanza la mañana, la temperatura mínima se situará en 18°C, pero se sentirá más cálida por la sensación térmica de 19°C. La probabilidad de lluvia es del 40% hasta el mediodía, lo que sugiere que no es un buen momento para dejar el paraguas en casa. El viento soplará de forma moderada a 15 km/h, aunque las ráfagas pueden alcanzar hasta 30 km/h.

En la tarde, la situación no mejora mucho, ya que la probabilidad de lluvia aumenta al 80%. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán un máximo de 22°C con una sensación térmica similar. El día contará con aproximadamente 10 horas y 36 minutos de luz, con el sol saliendo a las 07:50 y poniéndose a las 18:26. Es recomendable estar preparado para chubascos y disfrutar de la jornada con precaución.

JaÃ©n: cielo despejado y sol intenso

La mañana en Jaén se presenta con un cielo despejado y una temperatura fresca de 12 grados, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con más intensidad, alcanzando una máxima de 22 grados por la tarde, creando un ambiente cálido y agradable.

Aprovechen esta jornada soleada, ideal para salir con ropa ligera. Sin embargo, no olviden llevar algo de abrigo para la noche, cuando la temperatura descenderá a 14 grados. Un día perfecto para disfrutar de la ciudad.

Brisa suave y cielo cambiante en MÃ¡laga

Las primeras horas traen una brisa suave y temperaturas frescas alrededor de 15 grados, que pronto darán paso a una jornada más cálida. La mañana se mantendrá despejada, pero a medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra lentamentes, anticipando temperaturas que alcanzarán los 24 grados por la tarde.

Con probabilidad de lluvia del 20% en la tarde-noche, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La humedad fluctuará entre 60% y 85%, lo que puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Así que antes de disfrutar del aire libre, prepárate para la variabilidad del clima.

Granada: ambiente agradable para actividades al aire libre

Esta jornada comenzará con un cielo despejado y un ambiente fresco que hará agradable salir. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán hasta los 21°C en las horas más cálidas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que el buen tiempo se mantenga, favoreciendo paseos y actividades al aire libre. Con una brisa suave, es recomendable vestir ropa cómoda y ligera y no olvidar las gafas de sol para disfrutar del luminoso día que se presenta en Granada.

AlmerÃ­a: cielo despejado y chubascos al caer la noche

Las primeras horas traen un cielo despejado y algunas brisas suaves, mientras que la temperatura mínima se mantiene en agradables 15 grados. A medida que avance el día, el viento del sur dará paso a un cielo parcialmente nublado y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 23 grados en la tarde, aunque no se descartan chubascos intermitentes al caer la noche, con una probabilidad de lluvia del 65%.

Con la humedad relativa en aumento, es recomendable llevar un paraguas a mano si planeas salir por la tarde. La sensación térmica podría marcar hasta 23 grados, así que aprovecha las temperaturas más templadas de la jornada, pero no te sorprendas si las nubes traen consigo alguna que otra sorpresa, especialmente al atardecer.