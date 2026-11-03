Cielo poco nuboso a primeras horas, aunque se prevé un aumento de la nubosidad en el tercio norte de la provincia. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas sufrirán una bajada notable. El viento será moderado del noroeste y flojo en otros sectores. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo en Zaragoza se presentará este día como un lienzo despejado, donde el sol se despereza lento, iluminando la ciudad desde la salida a las 07:38. La temperatura por la mañana rondará los 8 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a sentirse algo más fresca. Con un leve soplar de viento del noreste, que rondará los 10 km/h, la jornada se percibe tranquila, perfecta para disfrutar de un paseo matutino sin la preocupación de la lluvia, pues el riesgo de chubascos es prácticamente nulo.

Ya por la tarde, el calor empezará a asomarse, alcanzando una máxima de 15 grados, aunque la sensación térmica podría llegar hasta los 14, lo que promete un ambiente agradable pero algo cargado, con una humedad relativa que puede superarse el 90%. A medida que el sol se despida en el horizonte a las 17:55, la noche caerá con temperaturas en torno a los 11 grados, dejando una jornada placentera atrás y dando paso a un nocturno fresco y estrellado.

Calatayud: cielos nublados y vientos fuertes

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo una sensación de inquietud en el aire; el cielo muestra un gris que presagia cambios. A medida que avanza la mañana, la temperatura comienza en torno a los 10 grados, pero la sensación térmica se siente notablemente más fresca, debido a los vientos que empezarán a soplar con fuerza. La tarde podría traer consigo algunas lluvias, aunque con una probabilidad leve de solo un 5%.

El contraste es evidente: mientras por la mañana los cielos permanecerán nublados, la tarde se presentará con una sensación más húmeda y fresca, alcanzando una temperatura máxima alrededor de 13 grados. Las ráfagas de viento, que pueden superar los 30 km/h, también harán notar su presencia, convirtiendo la jornada en un reto para los que pasen tiempo al aire libre. Por lo tanto, no olvide llevar paraguas y una prenda abrigada si planea salir.

Tarazona: cielo alternando sol y nubes

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará momentos de sol y nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 12 grados, ofreciendo un ambiente templado. Se mantiene una leve posibilidad de lluvia por la tarde-noche, mientras que un viento suave acompañará la jornada.

Es un momento perfecto para salir a dar un paseo o disfrutar de las actividades cotidianas en el exterior. La tranquilidad del día sugiere que se pueden aprovechar los espacios al aire libre con total comodidad.