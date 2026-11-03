Las Cabañuelas de Jorge Rey, ‘el niño meteorólogo’, alertan del tiempo en noviembre: «Entran lluvias en noviembre con un movimiento importante en torno al día 8»

Las cabañuelas de Jorge Rey vuelven a poner el foco en el tiempo que hará en España durante noviembre. El joven, conocido popularmente como el «niño meteorólogo», señala el 8 de noviembre como una fecha clave para la posible llegada de lluvias y un cambio en la situación atmosférica. Según sus previsiones, el viento y el aire frío podrían ganar protagonismo a medida que avance el mes, aunque los pronósticos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ofrecen una perspectiva diferente sobre las temperaturas de este otoño.

Jorge Rey señala el 8 de noviembre como fecha clave

Jorge Rey ha adelantado sus previsiones para noviembre a través de las cabañuelas, un método tradicional que utiliza para interpretar posibles cambios meteorológicos. En su último pronóstico, el joven destaca un movimiento atmosférico alrededor del día 8, que podría favorecer la llegada de precipitaciones a diferentes puntos del país.

«Las cabañuelas hablaban de lluvias en noviembre con un movimiento importante en torno al 8. Los modelos empiezan a verlo», explica Jorge Rey. Además, apunta a un posible episodio de viento y aire frío que podría extenderse hacia España y propiciar un ambiente más propio del final del otoño.

El joven sitúa los primeros fríos más destacados durante la segunda mitad de noviembre. No obstante, estas previsiones deben interpretarse con cautela, ya que las cabañuelas no constituyen un método científico validado para predecir el tiempo con precisión.

Lluvias, viento y un descenso de las temperaturas

En cuanto a los primeros días del mes, Jorge Rey contempla un escenario de estabilidad relativa en buena parte de la península, aunque con posibles precipitaciones débiles en algunas zonas. Canarias podría registrar lluvias asociadas a una borrasca, especialmente en las islas de Tenerife y La Palma.

El pronóstico también apunta a un aumento del viento y a un ambiente más fresco conforme avance noviembre. Para mediados de mes, el joven prevé posibles episodios de inestabilidad en áreas del Mediterráneo, mientras que hacia el día 24 señala la posibilidad de nuevas precipitaciones procedentes de Portugal.

Qué dice la AEMET sobre el tiempo de noviembre

Frente a las previsiones de Jorge Rey, los pronósticos estacionales de la AEMET dibujan un escenario en el que el frío no sería necesariamente el protagonista de los próximos meses. La agencia señala una probabilidad muy alta de que las temperaturas medias de noviembre, diciembre y enero se sitúen en valores superiores a los habituales en toda España.

En cuanto a las precipitaciones, la AEMET contempla una mayor probabilidad de un trimestre húmedo en la vertiente atlántica, especialmente en el noroeste peninsular. Para el resto del país, las probabilidades de lluvia se mantienen dentro de los valores climatológicos habituales.