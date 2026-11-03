Cielo muy nuboso y lluvias a la vista para hoy, 3 de noviembre de 2026, en toda la provincia de Barcelona. En el litoral sur y zonas del prelitoral, se anticipan chubascos localmente intensos y tormentosos, mientras que en el resto las precipitaciones serán más ligeras. Las temperaturas descenderán, con heladas en el Prepirineo y un viento moderado del este en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 3 de noviembre

Barcelona: lluvias persistentes y ambiente fresco

El cielo se cubre hoy con un manto gris, anticipando un día muy lluvioso en Barcelona. Desde primera hora de la mañana, la probabilidad de precipitaciones es alta, mientras la temperatura oscila alrededor de 14 grados. El viento, suave y predominante del este, soplará a unos 10 km/h, aunque podría sentirse algo más fresco, con una sensación térmica de 12 grados; un día en el que la humedad se alza hasta el 75%, haciendo que el ambiente se sienta bastante pesado.

Ya por la tarde, las condiciones seguirán siendo propensas a la lluvia, insistiendo en un ambiente húmedo y gris. Las temperaturas no alcanzarán más de 16 grados, lo que no ofrecerá mucho alivio y aunque el sol se asomará tímidamente antes de su retiro a las 17:43, será insuficiente para secar las calles empapadas. La jornada concluirá con el aire impregnado de agua, dejando un rastro de frescura que nos acompaña en esta tarde-noche.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y lluvias persistentes

El cielo gris se apodera de L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Las primeras horas traen lluvias continuas y el viento sopla con fuerza desde el este, creando un ambiente que invita a abrigarse mientras se siente el fresco al amanecer, con temperaturas que apenas alcanzan los 13 grados.

A medida que avanza la jornada, la intensidad de las precipitaciones se mantendrá, sobrepasando el 100% de probabilidad, mientras que las ráfagas de viento podrían superar los 40 km/h, lo que intensificará la sensación de frío, con mínimas que rondan los 10 grados. Tómalo en cuenta: hoy es mejor salir con paraguas y una bufanda a mano.

Ambiente gris y lluvioso hoy en Badalona

A medida que amanece en Badalona, el cielo se presenta cubierto dejando entrever que la jornada estará marcada por la lluvia, con una probabilidad del 100% desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas se situarán entre los 11°C y los 16°C, ofreciendo una sensación térmica fresca. El viento soplará desde el este a una velocidad media de 10 km/h, aunque hay que estar atentos a posibles ráfagas de hasta 75 km/h que pueden hacer que la mañana se sienta aún más fría y pesada debido a la alta humedad, que alcanzará un 75%.

A lo largo del día, se mantendrá el ambiente húmedo y fresco, con temperaturas que irá decreciendo gradualmente. La lluvia será constante en toda la jornada y, aunque contaremos con 10 horas y 18 minutos de luz, será recomendable llevar paraguas. Así, este día en Badalona nos espera una jornada lluviosa y gris, perfecta para disfrutar de un buen libro o una película bajo techo.

Cielos nublados y lluvias dispersas en Sabadell

El tiempo se presentará con cielos nublados y una temperatura que oscilará entre los 9 y los 13 grados. A lo largo de la jornada, se espera lluvia tanto en la mañana como en la tarde-noche, aunque el viento será casi imperceptible, lo que ayudará a mantener un ambiente templado y cómodo para los que se encuentren en la calle.

Una buena oportunidad para disfrutar de un paseo bajo las nubes, ya que la atmósfera tranquila permitirá realizar actividades diarias sin grandes contratiempos. Aprovecha para tomar un café caliente mientras observas cómo la lluvia refresca el entorno.