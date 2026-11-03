El cielo se presenta hoy, 3 de noviembre de 2026, cubierto en buena parte de la provincia, con probabilidad de lluvias débiles, especialmente en las zonas altas. Las temperaturas descenderán, sobre todo las máximas y el viento soplará flojo desde el norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: tarde con chubascos y ambiente pesado

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, mientras la oscuridad se retira ante la llegada de la luz. Con un ambiente cargado y una sensación térmica que apenas roza los 9 grados, es probable que se produzcan chubascos a lo largo del día, especialmente hasta el mediodía. Los vientos soplan suaves desde el norte, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, lo que dejará un ligero susurro en el aire.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo en torno a los 14 grados, aunque la sensación térmica bien podría ser algo más templada. Aunque hay margen para algunas gotas, el verdadero protagonismo se lo llevará la humedad, que mantendrá el ambiente pesado. Con el sol despidiéndose a las 18:00, habrá que disfrutar de las horas de luz que nos quedan antes de que el día se convierta en un lienzo gris y silencioso.

Nubes y lluvia intermitente a lo largo del día en Baracaldo

A primera hora, Baracaldo se despierta envuelta en una atmósfera de inestabilidad, con nubes que amenazan lluvia y un viento que comienza a levantarse. Las calles, aún tranquilas, parecen anticipar un día marcado por la agitación del tiempo, donde la balanza oscila entre chaparrones y ráfagas que recuerdan que el otoño está en plena ebullición.

A medida que avanza la jornada, la mañana se presentará con probabilidades del 70% de lluvia, mientras que por la tarde se mantendrá la expectativa con un 60%. La temperatura máxima alcanzará los 14 grados, pero la sensación térmica podrá descender hasta los 10. Así que, si planeas salir, no olvides llevar contigo un paraguas y abrigarte bien, ya que el viento soplará con fuerza y la humedad se sentirá en el aire.

Guecho: ambiente variable con lluvia esperada

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 11 grados. La probabilidad de lluvia se eleva hasta un 95%, siendo más intensa de madrugada a mediodía, cuando se espera un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la jornada, el viento del norte soplará suavemente a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h.

Por la tarde, la temperatura máxima llegará a los 14 grados, aunque la sensación térmica podría hacer que se sienta un poco más fresca. A pesar de que la probabilidad de lluvia en la tarde-noche permanece alta, el cielo se mantendrá mayormente cubierto. Desde el amanecer a las 07:49 hasta la puesta del sol a las 18:00, disfrutaremos de casi 10 horas de luz, en una jornada que promete ser muy variable.

Santurce: cielo nublado con posibilidades de lluvia

Las condiciones de tiempo se presentan con cielo ligeramente nublado y algunas posibilidades de lluvia en la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 14 grados, con una suave brisa que se sentirá durante el día, añadiendo un toque agradable a la jornada.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a salir y aprovechar el día. Las nubes no serán un inconveniente mayor, así que ¡a disfrutar del tiempo!

Cielo gris y lluvia a la vista en Basauri

Esta jornada en Basauri se presenta con un cielo gris, donde las nubes cubren gran parte del horizonte y la probabilidad de lluvia se siente en el aire. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 14 grados, con una brisa suave que hará que la sensación térmica sea algo más fresca.

A medida que avance el día, la lluvia será la protagonista, especialmente por la tarde y noche, aunque las temperaturas se mantendrán estables. Es recomendable llevar un paraguas al salir, así como una chaqueta ligera, para disfrutar de un día cómodo a pesar del tiempo inestable.