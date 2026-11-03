Marcelo, exjugador del Real Madrid, sobre sus propiedades: «Pasé 16 años en Madrid, compré inmuebles e hice inversiones. Hoy por hoy, no tengo de qué preocuparme»

Marcelo Vieira es una de las grandes leyendas del Real Madrid que vive en un retiro plácido con la sensación de haber hecho los deberes durante una carrera de vino y rosas. El lateral se confirmó como uno de los mejores de todos los tiempos durante 16 años en el Real Madrid, club en el que ganó todos los títulos posibles. El brasileño también ha hecho un gran patrimonio a lo largo de su carrera y hace unos meses fue viral su respuesta a la pregunta formulada por David Broncano en La Revuelta.

Marcelo colgó las botas en 2025 después de hacer historia en el Fluminense, tras ganar la Copa Libertadores con el equipo en el que se incorporó de niño y debutó como profesional tras destacar en el barrio de Catete de Río de Janeiro. Tras despuntar en sus primeros días en Brasil, el Real Madrid lo reclutó a los 18 para incorporarlo en 2006 al equipo por entonces dirigido por Fabio Capello. En la capital se fue haciendo hombre poco a poco hasta convertirse en el mejor lateral zurdo del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos.

A lo largo de 16 años, Marcelo disputó un total de 546 partidos que le han convertido en el segundo extranjero con más partidos en la historia del club. El lateral brasileño abandonó el club en verano de 2022 con un excelso palmarés presidido por 5 Champions League, a las que hay que sumar 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Con Brasil también ganó una medalla de plata en Londres, una plata en Pekín y una Copa Confederaciones.

Marcelo tiene un patrimonio de leyenda

Marcelo apuró sus días como futbolista en Olympiakos y Fluminense antes de volver de regreso a Madrid. Ahora, el brasileño sigue asistiendo a eventos de Adidas, la firma que le patrocina, y a diferentes actos de la Kings League o colaboraciones con Ibai Llanos. Hace unos meses visitó La Revuelta para responder a la pregunta de David Broncano y fue viral su reacción cuando se le preguntó por su patrimonio.

«Vivo muy bien. Puedo vivir muy bien, no voy a mentir. Soy un afortunado», contó un Marcelo que fue uno de los defensas mejor pagados del mundo durante su última época en el Real Madrid, en la que hizo historia ganando cinco Champions League.

«Pasé 16 años en Madrid, compré inmuebles e hice inversiones. Hoy por hoy, no tengo de qué preocuparme». También dijo en una entrevista reciente un Marcelo que a día de hoy vive en su casa de La Moraleja y que en su día fundó Holding Group DOZE, una agencia de representación de futbolistas. También tiene participaciones en el Azuriz Futebol Clube de Brasil y el CD Mafra, en Portugal.