‘El Hormiguero’ recibió este martes la visita de Marcelo. El capitán del Real Madrid acudió por primera vez al programa de Antena 3, para comentar junto a Pablo Motos diferentes temas de su vida tanto personal como de su vida profesional.

Lo primero que hizo Pablo Motos fue preguntar al futbolista por los privilegios de ser capitán del Real Madrid. «Es un orgullo ser uno de los capitanes, pero no es un privilegio. Es cierto que puedes hablar un poquito más fuerte con el árbitro y no pasaría nada», respondió Marcelo.

El futbolista también habló de la responsabilidad que conlleva ser uno de los jugadores más veteranos del equipo: “Con el tiempo que llevamos los más veteranos, no nos ha ido mal. Si tienes la oportunidad de elegir quién es tu ejemplo… Si hablo con ellos, seguramente me van a escuchar”.

Al ser preguntado por las opciones que tiene el Real Madrid de hacerse con la Liga, Marcelo respondió de una forma muy prudente, pues prefiere ser cauto: “Hemos visto muchas cosas y es por respeto a los compañeros de trabajo. Estamos unos puntos por delante como líderes, pero hay que respetar a los rivales”.

En cuanto a su futuro en el Real Madrid, Marcelo fue muy claro con sus intenciones, a pesar de que es una decisión que no solo depende de él. “Estoy muy tranquilo. Estoy en el club de mi vida. Tengo en mi cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y pueda jugar con él», comentó.

«El futuro no lo sé. Tenemos partidos importantes, soy el capitán del mejor equipo del mundo y estoy muy arropado por mis compañeros. No pienso más allá. Todo tiene un fin, pero ahora mismo no pienso en esto. Quiero seguir toda mi vida aquí y retirarme en el Madrid, pero no decido yo solo”, añadió.

Marcelo además, explicó lo que significa Sergio Ramos para él: “Sergio para mí es un hermano mayor. Me ayudó mucho en mi carrera, dentro del club… Pero hay una cosa que recuerdo que fue cuando me dijo que subiese con él a poner la bufanda en la Cibeles», recordó. «No tenía por qué hacerlo y eso dice mucho. Lo llevo siempre en el corazón porque es su momento. Esta foto dice muchísimo y le agradezco aquella oportunidad».