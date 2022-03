‘El Hormiguero’ comenzó la semana con la visita de Marc Márquez. El piloto de MotoGP acudió al programa de Antena 3 por décima vez, y lo hizo entrando en el plató en un coche descapotable al haberse convertido en invitado platino.

Antes de recibir la tarjeta Premium del programa, Pablo Motos agradeció al piloto su visita, cuando se encuentra a tan solo dos días de poner rumbo a Qatar para comenzar la pretemporada del próximo mundial de MotoGP.

“Siempre vengo cuando gano y ahora que he pasado un tiempo de ruina también quiero venir”, confesaba el campeón del mundo. “Que me digas esto te honra”, le agradecía Pablo Motos. “No todos son victorias, he vivido el momento álgido de un deportista y también lo malo”, aseguraba Marc Márquez.

Tras una temporada complicada, el piloto quiere aprovechar este momento para mostrar la cara «negativa» de los éxitos de cualquier deportista. Algo que muchas veces no se ve.

.@marcmarquez93 – “He vivido los momentos álgidos de un deportista y los momentos más duros como las lesiones” #MárquezEH pic.twitter.com/ygVjFBWgl5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 28, 2022

Pablo Motos quiso saber cómo se encontraba el piloto tras sus últimas lesiones, probablemente las más graves de toda su carrera: “Que para un deportista, lo deportivo quede en segundo plano es difícil. No sabía si recuperaría la vista”, confesaba Márquez, asegurando que estos dos últimos años han sido para olvidar.

“En invierno de 2018 me opero el hombro izquierdo y el 2019 el derecho. Me estoy recuperando y me rompo el húmero”, empezaba narrando el piloto. “Hubo un error de precipitación y se me parte el brazo abriendo una ventana en casa, haciendo fuerza”, recordaba. Además, añadió: “Luego se infecta, hago todo el año pasado que sí que no y cuando gano dos carreras seguidas, me caigo en un entreno, me doy en la cabeza y empiezo a ver doble”.

“El doctor me dijo que iba bien mirar la tele para darle el estímulo a la vista y que si en dos o tres meses no mejoraba, me tendrían que operar”, recordaba el piloto, que en aquel momento no sabía si recuperaría la visión. Por suerte, casi tres meses después comenzó a recuperar su visión.