Mario Benedetti, escritor: «Cuando ya no perteneces a un lugar, la vida te pone escenarios incómodos para que salgas de ahí»

Mario Benedetti (1920-2009) fue uno de los escritores uruguayos más reconocidos de la literatura en lengua española y una de las figuras fundamentales de la Generación del 45. Desarrolló una extensa trayectoria literaria que abarcó poesía, novelas, cuentos, ensayos y teatro, con más de 80 libros publicados. Su obra, traducida a numerosos idiomas, destacó por abordar temas universales como el amor, la soledad, la memoria y las relaciones humanas. A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

La frase «Cuando ya no perteneces a un lugar, la vida te pone escenarios incómodos para que salgas de ahí», atribuida a Mario Benedetti, invita a reflexionar sobre los momentos de cambio. Porque, aunque a veces cueste dar el paso, nuestra vida también merece avanzar hacia lugares en los que podamos sentirnos tranquilos, valorados y, sobre todo, nosotros mismos.

«Cuando ya no perteneces a un lugar, la vida te pone escenarios incómodos para que salgas de ahí»

Hay momentos en la vida en los que permanecer en un lugar, una relación o una situación empieza a resultar mucho más doloroso que marcharse. Sin embargo, no siempre es fácil darse cuenta. En ocasiones, tratamos de recuperar lo que existía al principio, especialmente cuando existen recuerdos y cariño. Pero, a pesar de todos nuestros esfuerzos, lo que antes parecía un lugar seguro empieza a convertirse en un espacio en el que no conseguimos sentirnos nosotros mismos.

Uno de los aspectos más interesantes de esta reflexión es que no sólo se refiere al hecho de abandonar un espacio físico; un lugar también puede ser una relación sentimental, una amistad, un trabajo o incluso un estilo de vida. Lo más complicado es que no siempre hay un acontecimiento concreto que marque el final de una etapa, sino que simplemente dejamos de sentirnos cómodos.

Una de las razones por las que cuesta tanto cerrar determinadas etapas es el miedo a lo desconocido. Aunque una situación ya no nos haga felices, al menos sabemos cómo funciona. Marcharse, en cambio, significa salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a preguntas para las que todavía no tenemos respuesta. Pero, ¿y si marcharse es la mejor forma de quererse?

Hay momentos en los que necesitamos poner límites, alejarnos de determinadas personas y dejar de intentar conseguir la aprobación de quienes no nos valoran. Elegir nuestro bienestar no significa ser egoístas; en realidad, significa reconocer que nuestras necesidades también importan y que no tenemos la obligación de sacrificar constantemente nuestra tranquilidad para satisfacer las expectativas de los demás.

Citas de Mario Benedetti