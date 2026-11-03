Mario Benedetti, escritor: «Cuando ya no perteneces a un lugar, la vida te pone escenarios incómodos para que salgas de ahí»
La reflexión de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: «Dar a quien no sabe recibir es despojar a quien realmente lo necesita»
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Mario Benedetti (1920-2009) fue uno de los escritores uruguayos más reconocidos de la literatura en lengua española y una de las figuras fundamentales de la Generación del 45. Desarrolló una extensa trayectoria literaria que abarcó poesía, novelas, cuentos, ensayos y teatro, con más de 80 libros publicados. Su obra, traducida a numerosos idiomas, destacó por abordar temas universales como el amor, la soledad, la memoria y las relaciones humanas. A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.
La frase «Cuando ya no perteneces a un lugar, la vida te pone escenarios incómodos para que salgas de ahí», atribuida a Mario Benedetti, invita a reflexionar sobre los momentos de cambio. Porque, aunque a veces cueste dar el paso, nuestra vida también merece avanzar hacia lugares en los que podamos sentirnos tranquilos, valorados y, sobre todo, nosotros mismos.
«Cuando ya no perteneces a un lugar, la vida te pone escenarios incómodos para que salgas de ahí»
Hay momentos en la vida en los que permanecer en un lugar, una relación o una situación empieza a resultar mucho más doloroso que marcharse. Sin embargo, no siempre es fácil darse cuenta. En ocasiones, tratamos de recuperar lo que existía al principio, especialmente cuando existen recuerdos y cariño. Pero, a pesar de todos nuestros esfuerzos, lo que antes parecía un lugar seguro empieza a convertirse en un espacio en el que no conseguimos sentirnos nosotros mismos.
Uno de los aspectos más interesantes de esta reflexión es que no sólo se refiere al hecho de abandonar un espacio físico; un lugar también puede ser una relación sentimental, una amistad, un trabajo o incluso un estilo de vida. Lo más complicado es que no siempre hay un acontecimiento concreto que marque el final de una etapa, sino que simplemente dejamos de sentirnos cómodos.
Una de las razones por las que cuesta tanto cerrar determinadas etapas es el miedo a lo desconocido. Aunque una situación ya no nos haga felices, al menos sabemos cómo funciona. Marcharse, en cambio, significa salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a preguntas para las que todavía no tenemos respuesta. Pero, ¿y si marcharse es la mejor forma de quererse?
Hay momentos en los que necesitamos poner límites, alejarnos de determinadas personas y dejar de intentar conseguir la aprobación de quienes no nos valoran. Elegir nuestro bienestar no significa ser egoístas; en realidad, significa reconocer que nuestras necesidades también importan y que no tenemos la obligación de sacrificar constantemente nuestra tranquilidad para satisfacer las expectativas de los demás.
Citas de Mario Benedetti
- «Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas»
- «Todos necesitamos alguna vez un cómplice, alguien que nos ayude a usar el corazón»
- «La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar»
- «Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón»
- «Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables»
- «No vayas a creer lo que te cuentan del mundo, ya te dije que el mundo es incontable»
- «Si habito en tu memoria no estaré solo»
- «Lo que uno quiere de verdad es lo que está hecho para uno; entonces hay que tomarlo, o intentar»
- «Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza»
- «Que alguien te haga sentir cosas sin ponerte un dedo encima, eso es admirable»
- «La melancolía: manera romántica de estar triste»
- «Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio»
- «Yo quisiera ser yo, pero un poco mejor»
- «La realidad es un manojo de problemas sobre los cuales nadie reclama derechos de autor»
- «Más que besarla, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano y eso era amor»
- «No sé tu nombre, sólo sé la mirada con que me lo dices»
- «Contra el optimismo no hay vacunas»
- «El que hace trampa es porque no tiene coraje para ser honesto»
- «Me gustaría mirar todo de lejos pero contigo»
- «Es lindo saber que usted existe»
- «La perfección es una pulida corrección de errores»
- «Si uno conociera lo que tiene con tanta claridad como conoce lo que le falta»
- «Pedir perdón es humillante y no arregla nada. La solución no es pedir perdón, sino evitar los estallidos que hacen obligatorias las excusas»
- «Un río de tristeza circula por mis venas, pero me he olvidado de llorar»
- «El amor es una palabra, un pedacito de utopía»
- «Se despidieron y en el adiós ya estaba la bienvenida»
- «Hay menos tiempo que lugar, no obstante, hay lugares que duran un minuto y para cierto tiempo no hay lugar»
- «Lo cierto es que yo ignoraba que tenía en mí esas reservas de ternura»
- «La infancia es a veces un paraíso perdido. Pero otras veces es un infierno de mierda»
- «Quién lo diría, los débiles de veras nunca se rinden»