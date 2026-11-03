Los adiestradores y veterinarios expertos coinciden: las mejores horas para darle de comer a tu perro son «las 8 de la mañana y las 6 de la tarde»

Las rutinas y los horarios son habituales en numerosos hogares a la hora de mantener el bienestar de un animal de compañía. Además, adaptar el ritmo de vida es algo complejo que requiere de una organización anticipada para aportar seguridad al animal.

Un ejemplo de la anterior se aprecia a la hora de ofrecer el plato de comida a nuestra mascota y los veterinarios coinciden en la existencia de dos horas fundamentales para realizarlo.

La clave: rutina

Los especialistas confirman que ofrecer comida a un perro siguiendo un horario establecido garantiza el control de las cantidades que ingieren en cada toma y favorecen el mantenimiento de un peso saludable. Al mismo tiempo, se traduce como una manera en la que los dueños detectan posibles cambios en el apetito de sus mascotas.

Por otro lado, los especialistas han señalado que el respeto hacia los horarios de alimentación favorece el proceso digestivo, regula la actividad de las enzimas digestivas y reduce la aparición de molestias gastrointestinales.

Además, el beneficio emocional coge fuerza porque saber cuándo van a recibir su comida ayuda a disminuir la incertidumbre y la ansiedad relacionadas con la alimentación.

¿Cuántas veces al día debe comer un perro?

La recomendación de los expertos sobre la frecuencia con la que debe comer un animal de compañía se basa en repartir la comida en dos tomas diarias y adaptarse siempre a las características y necesidades particulares de cada animal. A su vez, la edad, el tamaño, el nivel de actividad física y el estado de salud son factores que influyen en la cantidad y distribución de las raciones.

Las mejores horas para darle de comer

Con respecto a los horarios, los expertos aconsejan proporcionar una primera comida entre las ocho y las nueve de la mañana y una segunda entre las cinco y las siete de la tarde. Así se mantiene un intervalo adecuado entre ambas tomas y se facilita la digestión antes del descanso nocturno.

Por lo tanto, establecer una rutina no significa aplicar el mismo horario a todos los perros porque cada animal tiene necesidades diferentes. Sin embargo, consultar con un veterinario permitirá adaptar la alimentación a cada mascota y garantizar que recibe los nutrientes y las cantidades que necesita para su bienestar.