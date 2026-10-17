Los expertos en sueño coinciden: dormir con perros o gatos puede darte cariño y tranquilidad, pero afecta a la conciliación y eficiencia del descanso

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Dormir con el perro o el gato no es algo tan extraño para cualquier dueño de mascota. De hecho, muchos de ellos dicen dormir mejor cuando abrazan a su perro o a su gato, o sabiendo que duermen a los pies de la cama. Incluso aseguran que les da tranquilidad, pero lo cierto es que la ciencia ha estudiado esto y ha llegado a la conclusión de que no sería tan recomendable como parece.

En concreto, dos investigaciones recientes han puesto cifras a esta cuestión. La primera, publicada en 2024 en la revista Scientific Reports, analizó los hábitos de 1.591 adultos estadounidenses y encontró que quienes dormían con sus mascotas reconocían tener síntomas de insomnio y valoraban peor su descanso. Un segundo estudio, publicado en 2025 en el Journal of Pediatric Psychology, examinó a 175 familias con niños en edad escolar. En este caso, los menores que compartían la cama con animales tendían a dormir menos, tardaban más en quedarse dormidos y aprovechaban peor las horas destinadas al descanso. Los investigadores, no obstante, advierten de que estos resultados muestran una relación entre ambas circunstancias, pero no demuestran que las mascotas sean la causa directa de los problemas de sueño.

Qué dice la ciencia sobre dormir con el perro o el gato

La revista Scientific Reports publicó en marzo de 2024 un estudio en el que participaron 1.591 adultos estadounidenses. De ellos, 758 reconocieron que dormían con sus mascotas, casi la mitad de los encuestados. Los investigadores analizaron cómo valoraban su descanso, si presentaban síntomas de insomnio y qué relación podía existir entre estos problemas y la presencia de animales durante la noche.

Las respuestas dejaron una diferencia entre ambos grupos. Quienes dormían con su mascota manifestaban una peor calidad del descanso y síntomas de insomnio más acusados. La asociación apareció con mayor claridad entre los propietarios de perros, mientras que con los gatos los resultados fueron menos concluyentes. El estudio tampoco encontró pruebas de que dormir acompañado protegiera frente a los efectos del estrés sobre el sueño. Eso sí, los propios autores señalaron una cuestión importante y es que los datos procedían de cuestionarios y no permiten demostrar que el perro o el gato sea el causante del problema, ya que las circunstancias personales y otros hábitos pueden influir en cómo duerme cada participante.

Los niños que duermen con sus mascotas pueden tardar más en dormirse

Otra investigación publicada en marzo de 2025 en el Journal of Pediatric Psychology puso el foco en los menores. Participaron 175 familias con niños en edad escolar, cuyo descanso se estudió durante dos semanas mediante diarios y dispositivos que registraban sus movimientos. En esta ocasión, los investigadores distinguieron entre dormir con la mascota sobre la cama, tenerla únicamente en la habitación o descansar sin animales cerca.

Los resultados mostraron que los niños que compartían colchón con una mascota dormían menos horas, necesitaban más tiempo para quedarse dormidos y tenían una menor eficiencia del sueño que aquellos sin animales en el dormitorio. También se observó una relación entre los movimientos nocturnos de algunos perros y los de los menores. Los investigadores consideran que estos datos merecen atención, especialmente cuando un niño presenta dificultades para dormir. Sin embargo, todavía hacen falta más estudios antes de establecer recomendaciones generales para todas las familias.

Por qué la compañía de una mascota no siempre ayuda a descansar

Sentirse tranquilo al acostarse y dormir bien son dos cosas distintas. La presencia de un animal puede proporcionar seguridad, reducir la sensación de soledad y hacer más agradable la hora de irse a la cama. El problema aparece cuando sus movimientos o sus horarios interrumpen el descanso de la persona que tiene al lado. Y es que sabemos que un perro puede levantarse varias veces para cambiar de postura, mientras que un gato puede mostrarse activo durante la madrugada. A veces nos acordamos de todo lo que se ha movido pero también podemos despertar más cansados sin ser conscientes que es por «culpa» de nuestra mascota.

Por eso, si aparecen problemas para conciliar el sueño o una fatiga que se repite cada mañana, una opción es probar a colocar la cama del animal junto a la propia. No supone alejarlo de la habitación y permite comprobar si el descanso mejora al dejar de compartir el colchón.

La higiene también importa cuando compartimos cama con animales

Además del sueño, hay que tener en cuenta la limpieza y la prevención de infecciones. Los perros y gatos pueden transportar pulgas, garrapatas y determinados microorganismos, incluso cuando viven dentro de casa. Aunque el riesgo de contagio suele ser bajo, conviene extremar las precauciones con niños pequeños, personas inmunodeprimidas y quienes padecen alergias o asma. De este modo, las revisiones veterinarias, los tratamientos antiparasitarios recomendados y el lavado frecuente de la ropa de cama ayudan a reducir estos riesgos. Y por último también es aconsejable evitar que el animal lama heridas y mantener una higiene adecuada después de manipularlo.