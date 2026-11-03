En Europa instan a los ciudadanos a prepararse para «un invierno duro» y avisan: se plantea «apagar el alumbrado público para reducir el consumo eléctrico»

Las perspectivas energéticas de Europa para el invierno de 2026 preocupan cada vez más. Los bajos niveles de almacenamiento de gas, el encarecimiento de los combustibles y los conflictos internacionales dibujan un escenario complicado para los hogares y las empresas para los próximos meses. Ante esta situación, los Estados miembros deberán prepararse para reducir el consumo eléctrico y evitar que una posible escasez termine provocando restricciones más severas. Entre las medidas que podrían contribuir a este objetivo figuran atenuar la iluminación nocturna, regular la temperatura de los edificios públicos y limitar la calefacción de las terrazas hosteleras.

La situación recuerda a la crisis energética de 2022, aunque presenta diferencias importantes. Europa ha reducido su dependencia del gas ruso transportado por gasoductos, pero ha aumentado su exposición al mercado internacional del gas natural licuado (GNL), cuyo suministro depende de rutas marítimas, acuerdos comerciales y una competencia creciente con los compradores asiáticos. Además, las tensiones en Oriente Próximo y las amenazas sobre infraestructuras estratégicas elevan la incertidumbre. El Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (EUISS) advierte que los precios del petróleo, el diésel, el combustible para aviones y el gas han experimentado fuertes incrementos interanuales. En este contexto, ahorrar energía deja de ser únicamente una cuestión económica y adquiere una dimensión estratégica: reducir la demanda puede ayudar a proteger el abastecimiento, contener las facturas y reforzar la autonomía europea.

La crisis del consumo eléctrico y el riesgo de un invierno complicado

El panorama descrito por el EUISS combina varios factores que pueden agravarse entre sí. Las reservas de gas se encuentran en su nivel más bajo desde 2022 y los mercados energéticos afrontan dificultades por los conflictos internacionales.

A ello se suma la posibilidad de que un invierno especialmente frío incremente la demanda de calefacción. El fenómeno de El Niño también aparece entre las variables que podrían influir en las condiciones meteorológicas.

Si coinciden temperaturas bajas, problemas de suministro y precios elevados, los hogares y las industrias podrían enfrentarse a nuevas dificultades para acceder a la energía.

El EUISS contempla incluso un escenario más desfavorable, marcado por posibles ataques híbridos rusos contra infraestructuras críticas europeas. Los daños en subestaciones eléctricas, centrales térmicas y redes de distribución podrían ocasionar interrupciones y trastornos generalizados.

Reducir el consumo energético para evitar restricciones

Ante estas perspectivas, la reducción de la demanda aparece como una de las herramientas más inmediatas para aliviar la presión sobre el sistema energético. En este escenario, los gobiernos pueden estudiar medidas de ahorro en espacios públicos y actividades comerciales.

Atenuar o apagar la iluminación nocturna secundaria, ajustar la climatización de edificios administrativos y limitar los sistemas de calefacción exterior en terrazas son ejemplos de actuaciones orientadas a evitar consumos prescindibles.

El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) sostiene que las condiciones meteorológicas determinarán buena parte de la escasez de gas y de la evolución de los precios, pero subraya que reducir el consumo eléctrico es una de las pocas variables que Europa puede controlar directamente.

Las reservas de gas y la dependencia del mercado internacional

Los datos recopilados por el IEEFA muestran que las importaciones europeas de GNL disminuyeron un 3,5% entre enero y agosto de 2026. Aunque las importaciones totales de gas se mantuvieron prácticamente estables, el continente depende cada vez más de un mercado internacional expuesto a interrupciones logísticas y competencia por los cargamentos disponibles.

El problema también se refleja en los depósitos. El 1 de octubre de 2026, las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas de la Unión Europea estaban llenas, de media, al 72%, frente al 83% registrado en la misma fecha de 2025. Esta diferencia reduce el margen de seguridad con el que los países afrontan los meses de mayor consumo.

Además, el 1 de enero de 2027 está prevista la entrada en vigor de la prohibición total de importar GNL ruso bajo los contratos a largo plazo vigentes. El cambio añade presión a un mercado que ya presenta importantes incertidumbres.

¿Qué podría ocurrir si llega un invierno especialmente frío?

La consultora Asena, especializada en el asesoramiento de centrales eléctricas en España, recoge las previsiones de los operadores europeos de redes de gas (ENTSOG) sobre distintos escenarios de abastecimiento.

Sus análisis advierten que, si se producen temperaturas muy bajas y el suministro de gas por gasoductos rusos continúa reducido, Europa necesitaría importar cantidades adicionales de GNL para cubrir toda la demanda.

En un escenario de suministro ajustado, la demanda potencial no cubierta podría alcanzar aproximadamente el 12% del consumo total de un invierno frío. “En el supuesto más desfavorable, los recortes necesarios podrían llegar al 15%, mientras que las reservas estratégicas descenderían hasta niveles cercanos al 11%”, advierten las autoridades.