Adiós a la calefacción en invierno: el producto de Parkside en Lidl para proteger tu casa del frío y ahorrar energía por menos de 2 euros

Ahora que comenzamos a notar la bajada de temperaturas con la que suele llegar siempre noviembre, evitar el frío se convierte en algo imprescindible en muchas casas, pero sin que la factura de la calefacción se dispare. Y aunque solemos pensar en radiadores, estufas o bombas de calor, buena parte del problema puede estar en algo mucho más sencillo: las pequeñas rendijas de puertas y ventanas por las que entra aire frío de forma constante.

Y para ello, Lidl tiene una solución de Parkside, marca que tiene una alta reputación por sus herramientas, pero que en este caso nos presenta un producto pensado para reducir esas corrientes de aire y mejorar el aislamiento sin necesidad de hacer obras ni gastar demasiado. Se trata de una junta de goma perfilada y un bajo de puerta que cuestan 1,49 euros y que se colocan mediante un sistema autoadhesivo. El producto está disponible online y está diseñado para sellar holguras en puertas y ventanas, evitando la entrada de frío, polvo e incluso parte del ruido exterior.

El producto de Parkside de Lidl que ayuda a mantener el calor en casa

La propuesta de Parkside incluye diferentes soluciones de sellado en función del lugar en el que queramos colocarlas. Por un lado, están las juntas de goma con perfil en W y en P, fabricadas en EPDM, un material elástico pensado para soportar cambios de temperatura, humedad y exposición a la intemperie. El perfil en W mide 9,5 x 3,5 milímetros y está recomendado para holguras de entre 1,5 y 3 milímetros. El perfil en P, algo más grueso, mide 9 x 5,5 milímetros y sirve para espacios de entre 2,5 y 5 milímetros.

En ambos casos se suministran dos rollos de cinco metros cada uno, de manera que tenemos longitud suficiente para cubrir varias ventanas o puertas dependiendo de sus dimensiones. También encontramos el bajo de puerta con cepillo, de un metro de longitud y pensado para cubrir holguras de hasta 18 milímetros. En este caso, las cerdas forman una barrera en la parte inferior de la puerta para frenar la entrada de aire, polvo o suciedad. Todo se instala mediante adhesivo, por lo que no hay que utilizar taladro, tornillos ni ninguna herramienta especial.

Por qué un simple burlete puede ayudar a ahorrar calefacción

Puede parecer una solución demasiado sencilla, pero las infiltraciones de aire tienen más importancia de la que pensamos a la hora de mantener una vivienda caliente. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía recomienda precisamente localizar las corrientes de aire que entran por puertas y ventanas y tapar estas rendijas utilizando soluciones económicas como silicona, masilla o burletes. El objetivo es reducir las infiltraciones y evitar que el sistema de calefacción tenga que trabajar constantemente para compensar el aire frío que entra desde el exterior.

Las ventanas son uno de los puntos más delicados. Según una guía del IDAE, entre el 25% y el 30% de las necesidades de calefacción de una vivienda pueden estar relacionadas con las pérdidas de calor que se producen a través de ellas. El aislamiento depende tanto del cristal como de la carpintería, aunque incluso pequeñas mejoras pueden ayudar a reducir el consumo energético. Por eso, antes de subir varios grados el termostato, puede ser interesante revisar si sentimos aire frío junto a una ventana, bajo una puerta o alrededor de algún marco.

Así se colocan las juntas de goma de Parkside

Otro de los puntos interesantes de este producto es que no necesita instalación profesional. El sistema es autoadhesivo y puede cortarse para adaptarlo a la medida exacta que necesitemos. Eso sí, antes de colocarlo conviene limpiar bien la superficie sobre la que irá pegado, eliminando polvo, grasa o humedad. Después sólo hay que retirar poco a poco el papel protector y presionar la junta sobre el marco.

En el caso del bajo de puerta, el funcionamiento es similar. Se corta a la medida necesaria y se coloca en la zona inferior para que el cepillo llegue hasta el suelo sin impedir que la puerta pueda abrirse y cerrarse correctamente. El tipo de perfil dependerá del tamaño de la rendija. Si escogemos uno demasiado grueso, la puerta o ventana podría cerrar con dificultad; si es demasiado fino, no conseguiremos sellarla correctamente.

Protege tu casa del frío por menos de 1,50 euros

El precio es probablemente uno de los principales atractivos. Lidl vende actualmente la junta de goma perfilada y el bajo de puerta Parkside por 1,49 euros, una cantidad muy pequeña en comparación con otras medidas de aislamiento doméstico. La cadena confirma además su disponibilidad online. Está claro que con este producto no vas a sustituir una ventana mal aislada ni solucionar por sí solo los problemas térmicos de una vivienda antigua, pero sí puede corregir esas pequeñas entradas de aire que notamos especialmente durante los meses de invierno.

El propio IDAE señala que una instalación de calefacción debe compensar tanto las pérdidas de calor de los cerramientos como las infiltraciones provocadas por carpinterías que no tienen una buena estanqueidad. Por 1,49 euros, por tanto, podemos revisar algunos de los puntos por los que se escapa el calor de casa antes de recurrir simplemente a aumentar la calefacción. Y en una puerta o ventana con una rendija evidente, la diferencia puede notarse desde el momento en que dejamos de sentir esa corriente de aire frío constante.