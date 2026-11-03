Antonio Martínez, abogado experto en herencias: «Al hacer testamento hay que dejar bienes concretos a cada hijo y la vivienda sólo a uno»

Antonio Martínez, socio fundador del bufete Martínez Lafuente, ha aconsejado a los ciudadanos sobre la necesidad de hacer un testamento y también ha dado un consejo a los testadores que quieran repartir sus bienes: evitar copropiedades en las medidas que se pueda para evitar conflictos entre los herederos que puedan acabar en los tribunales y de esta manera perder la legítima. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los consejos de este experto en herencias sobre la necesidad de los testamentos.

Hacer un testamento es una práctica que tendría que ser de obligado cumplimiento para las personas que inicien el último tramo de su vida y tengan bienes que en el futuro deberán ir repartidos a los herederos. Para ello sólo tendrán que acudir a un notario con el Documento Nacional de Identidad y dejando por escrito el reparto de voluntades. Así que por una cantidad inferior a 100 euros podrás evitar un problema a las personas que reciban tus bienes en herencia.

Porque no hacer un testamento provocará que el reparto de bienes sea de acuerdo con la ley, en lo que en el argot se denomina sucesión intestada. Además, esto puede suponer más costes, largos trámites burocráticos y lo más importante: conflictos entre los familiares que suelen desembocar en los tribunales, aumentando el coste a la hora de recibir una herencia y los tiempos. Además, si no hay testamento, en caso de que no haya un familiar para heredar, todos los bienes irán al Estado.

El consejo del abogado experto en herencias

Antonio Martínez, socio fundador del bufete Martínez Lafuente, ha concedido una entrevista a Infobae en la que ha dado una serie de consejos a las personas que quieran hacer un testamento, a los que ha recomendado que eviten las copropiedades en la medida de lo posible.

La copropiedad queda establecida en muchas herencias y ocurre cuando los bienes, como puede ser la vivienda familiar, van a parar a varios herederos, que se repartirán la titularidad del bien, y esto puede ocasionar un problema en el caso de que tengan intenciones diferentes, como puede ser mantenerlo o venderlo. Por ello, este experto en la materia recomienda: «Repartir de la forma más equitativa posible y evitar copropiedades en la medida que se pueda».

«A veces es mejor repartir bienes concretos que no hacer nada y que luego, al final, al día de mañana, los herederos se peleen por los inmuebles o compartan propiedades que no quieren compartir», también aconseja en una entrevista concedida a este medio, en la que avisa del peligro de que los herederos acaben discutiendo, acudiendo a los tribunales y «perdiendo la legítima». «En muchas ocasiones, el heredero pierde el norte y se pelean por una vajilla, por un set de tenedores y por tonterías», cuenta.

El socio fundador del bufete Martínez Lafuente también avisa de que este es el momento para recibir una vivienda en herencia, ya que a día de hoy los herederos sólo tendrán que hacerse cargo de un impuesto: el de la plusvalía municipal. En la mayoría de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está bonificado al 99% en herencias entre padres e hijos.