Los abogados expertos coinciden sobre los testamentos: «Se hacen para proteger a la pareja; los hijos pueden exigir su parte y la ley protege al heredero»

Varios abogados y notarios se han pronunciado sobre uno de los temas más controvertidos en el mundo de las herencias: el reparto que se hace para los viudos. En caso de no haber testamento, los bienes de la pareja fallecida irán a los hijos y, en caso de no haber descendencia, los herederos legítimos serían los padres. Por ello, profesionales en esta materia han recomendado hacer un testamento para proteger a la otra parte de la pareja. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los bienes heredados por una parte de la pareja.

Hacer un testamento siempre es recomendable y más si se quiere proteger a la otra parte de la pareja que puede quedar ‘vendida’ en caso de que no se hayan expresado las voluntades por escrito antes de fallecer. Según establece el Código Civil, si una persona fallece sin testamento, serán los hijos los encargados de heredar los bienes y, en caso de no haberlos, estos irán directamente a los padres del fallecido, mientras que el viudo sólo recibirá el usufructo de la mitad de la herencia. Esto en caso de que estuvieran en separación de bienes. En régimen de gananciales, el cónyuge conserva la mitad de los bienes que ya eran suyos y, además, mantiene los derechos de usufructo sobre la parte que entra en la herencia.

Como establece el Código Civil, la línea de sucesión de la herencia en caso de que no haya testamento sería la siguiente:

Hijos y descendientes: Son los primeros llamados a heredar.

Son los primeros llamados a heredar. Padres y ascendientes: Si la persona fallecida no tiene hijos, los herederos serán los padres o ascendientes. Incluso podría llegar a los abuelos si han fallecido.

Si la persona fallecida no tiene hijos, los herederos serán los padres o ascendientes. Incluso podría llegar a los abuelos si han fallecido. Cónyuge viudo: El cónyuge será el encargado de heredar en el caso de que no haya descendientes ni ascendientes de por medio, es decir, ni padres, ni hijos ni abuelos.

El cónyuge será el encargado de heredar en el caso de que no haya descendientes ni ascendientes de por medio, es decir, ni padres, ni hijos ni abuelos. Hermanos: En caso de que no haya ninguno de estos tres herederos, serán los hermanos o sobrinos los que reciban la herencia.

En caso de que no haya ninguno de estos tres herederos, serán los hermanos o sobrinos los que reciban la herencia. Estado: En caso de que la persona fallecida muera sin testamento y sin herederos, será el Estado el que herede los bienes del causante.

Los testamentos para proteger a la pareja

Varios expertos en herencia se vienen pronunciando en los últimos tiempos sobre esta línea de sucesión que perjudica a la pareja y por ello han animado a las personas que están en el último tramo de vida a hacer testamentos para que el reparto quede especificado bajo notario.

«Los testamentos ya no se hacen para los hijos, ahora se hacen para proteger a la pareja», ha comentado en una entrevista en la Cope el abogado Iñaki Barredo. «Cuando falte uno de los dos, al viudo o la viuda, los hijos le pueden exigir su parte», informa este profesional en herencias que ha dejado claro que «la ley protege al heredero» y no «al viudo o a la viuda».

La notaria experta Cristina Clemente también ha opinado al respecto y también ha puesto el foco en las parejas de hecho, que no tendrán los mismos derechos que un cónyuge viudo. «Si no existe testamento, la pareja de hecho no tiene los mismos derechos sucesorios que un cónyuge. Por eso, hacer testamento no es solo repartir bienes. Es la forma de proteger a quienes quieres y evitar problemas cuando ya no estés», comentó en un vídeo publicado en las redes sociales en el que recomendó hacer un testamento, cuanto antes mejor.