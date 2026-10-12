Los expertos en herencias lo confirman: si una persona fallece sin testamento, la herencia pertenece a los padres y tienen derecho al 50% del usufructo de la herencia

Los expertos en herencias se han pronunciado sobre un caso muy habitual en España y tiene que ver con las personas que fallecen sin testamento. Esto suele plantear un problema a los herederos que, conforme dicta la ley, serán los padres o ascendientes de esta persona, mientras que el cónyuge, en caso de haberlo, se quedará con el 50% del usufructo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que sucede si una persona fallece sin testamento y cómo es la línea de sucesión.

«Hacer testamento no es solo repartir bienes. Es la forma de proteger a quienes quieres y evitar problemas cuando ya no estés». Esta frase la ha pronunciado la abogada experta en herencias, María Cristina Buendía, y es un resumen perfecto de lo que significa la palabra testamento. Dejar repartidos todos los bienes en vida ante notario evitará muchos problemas a los herederos y evitará que la ley tenga que entrar para repartir de una persona fallecida sin haber expresado sus voluntades.

Esto es algo que pasa más de lo que parece en España, que es cuando una persona fallece de forma repentina sin testamento y en este caso hay que acudir al Código Civil para establecer la línea de sucesión. «La ley llama a la herencia a los padres del fallecido», sobre lo que ocurre cuando dentro de un matrimonio uno de los dos cónyuges muere sin haber repartido sus bienes, que quedarán distribuidos de la siguiente manera.

Los hijos y descendientes serán los primeros en heredar. Padres y ascendientes: Si la persona fallecida no tiene hijos, los herederos serán los padres o ascendientes, llegando a ser los abuelos. El cónyuge viudo será el encargado de heredar en el caso de que no haya descendientes ni ascendientes de por medio. Hermanos: En caso de que no haya ninguno de estos tres herederos, serán los hermanos o sobrinos los que reciban la herencia. Estado: En caso de que la persona fallecida muera sin testamento y sin herederos, será el Estado el que herede los bienes del causante.

Cuando una persona fallece sin testamento

«Si está casado, esa viuda o ese viudo tendrá derecho además; si estamos en territorio de derecho común, el cónyuge también tendría derecho a su legítima. Es verdad que es pequeñita, es el usufructo de una tercera parte», explica María Cristina Buendía sobre los derechos del viudo en caso de que el cónyuge fallezca sin haber hecho testamento.

Expertos también apuntan a la cadena Cope que la forma en que estaba organizado el matrimonio también puede influir en los derechos que le corresponden al cónyuge viudo. Por ejemplo, si están casados en separación de bienes, la ley le reconoce el usufructo de la mitad de la herencia durante el resto de su vida. Esto cambiará en caso de que el matrimonio esté en gananciales, ya que el viudo conservará la mitad de los bienes que pertenecían al matrimonio y sobre la otra parte que entra en herencia también mantendría los derechos de usufructo conforme indica la ley.

Así que, en caso de que una persona fallezca sin testamento, la herencia iría en primer lugar a los hijos, después pasaría a los padres del causante o los ascendientes y, en tercer lugar, la herencia iría al cónyuge viudo, que aun así conservará la mitad del usufructo para que lo pueda disfrutar durante toda su vida.