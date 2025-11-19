En Japón ya están poniendo esto en los testamentos y deberíamos hacerlo en España

¿Sabías que tu legado digital podría caer en el olvido si no lo gestionas como es debido? En un mundo cada vez más conectado, donde nuestras vidas están estrechamente vinculadas a dispositivos y plataformas online, surge una nueva preocupación: el destino de nuestras cuentas digitales tras nuestro fallecimiento. Desde correos electrónicos y redes sociales hasta servicios de streaming y criptomonedas, todo forma parte de una huella digital que podría convertirse en un problema para nuestros familiares. En este contexto, el Centro Nacional de Asuntos del Consumidor de Japón ha empezado a recomendar que los ciudadanos incluyan en sus testamentos información sobre cuentas, usuarios y contraseñas.

Japón, al ser un país tecnológicamente avanzado, ha identificado esta necesidad y propone una solución concreta: incluir información digital en los testamentos. El objetivo es garantizar que la huella digital no quede abandonada y que los herederos puedan gestionar adecuadamente las suscripciones y servicios del fallecido. Este movimiento busca abrir camino hacia una planificación más completa, donde el testamento digital sea tan común como el tradicional, permitiendo así que cada detalle de nuestra vida digital esté en buenas manos.

El auge de los testamentos digitales en Japón

En la era de la hiperconectividad, nuestra huella digital se ha convertido en una extensión de nuestra identidad. Este rastro de datos, formado por nuestras interacciones en redes sociales, plataformas de streaming, servicios de correo electrónico y cuentas de banca online, representa un legado que, al igual que nuestros bienes materiales, requiere una buena planificación.

Imagina que tras el fallecimiento de una persona, sus suscripciones a servicios como Netflix, Spotify o Amazon Prime se siguen cobrando debido a la falta de información para cancelarlas. O que archivos valiosos, como fotografías familiares almacenadas en la nube, se pierdan por no tener acceso a la cuenta correspondiente. Estos problemas son más comunes de lo que parece, y su solución radica en la inclusión de nuestras propiedades digitales en el proceso de planificación testamentaria.

Japón, por ejemplo, ha sido pionero en abordar esta problemática en el testamento. Como país tecnológicamente avanzado, ha propuesto incluir información digital en los testamentos tradicionales. Este enfoque permite evitar gastos innecesarios, preservar recuerdos importantes y garantizar la gestión del legado digital.

Cómo crear un testamento digital

La creación de un testamento digital no es tan complicada como podría parecer:

El primer paso consiste en elaborar un registro detallado de todas las plataformas que utilizas, incluyendo redes sociales, servicios de almacenamiento en la nube, cuentas de correo electrónico, banca online y suscripciones. Este inventario hay que mantenerlo actualizado y almacenado en un lugar seguro. El siguiente paso consiste en determinar el destino de cada una de las cuentas. Algunas podrías querer eliminarlas por completo, mientras que otras podrían ser transferidas a un familiar o mantenidas activas como un espacio de memoria. Al igual que en un testamento tradicional, es fundamental nombrar a una persona de confianza que se encargue de ejecutar las últimas voluntades digitales. Este albacea digital será responsable de gestionar las cuentas y plataformas conforme a tus instrucciones. Para asegurar la validez legal del testamento digital, es importante registrarlo oficialmente ante un notario. Esto otorga un respaldo jurídico y evita posibles disputas entre herederos.

Además de estos pasos, muchas plataformas digitales ya ofrecen herramientas útiles para gestionar cuentas tras el fallecimiento. Por ejemplo, Facebook permite designar un «contacto legado» que pueda administrar tu perfil, mientras que Google ofrece la opción de configurar un gestor de cuentas inactivas.

Planificar el destino de las cuentas digitales no sólo facilita el proceso para nuestros seres queridos, sino que también evita posibles disputas legales y se evita que los herederos tengan que lidiar con gastos innecesarios, como suscripciones automáticas o cuentas bancarias sin gestionar.

En algunos países, ya se han implementado medidas legales para regular la gestión del legado digital. Un ejemplo destacado es la ley 10/2017 de voluntades digitales en Cataluña, que permite a los ciudadanos incluir en su testamento indicaciones específicas sobre el destino de sus bienes digitales. Esta normativa, además de proteger los derechos digitales de las personas, sienta las bases para que otras regiones adopten legislaciones similares.

Aunque la regulación del testamento digital aún está en desarrollo en muchos países, es evidente que este tema ganará relevancia en los próximos años.

Hacia un futuro digital responsable

El testamento digital es una herramienta clave para gestionar el legado en la era moderna. Al igual que planificamos qué sucederá con nuestros bienes materiales, debemos reflexionar sobre el destino de nuestras propiedades digitales. Tomar medidas ahora nos permite evitar inconvenientes futuros y asegurar que nuestra huella digital se gestione conforme a nuestras últimas voluntades.

En definitiva, incluir las cuentas digitales en el testamento es un paso hacia una gestión más completa y responsable de nuestro patrimonio, asegurando que nuestros recuerdos y bienes digitales sean preservados o eliminados según nuestras preferencias.