En España, el Certificado de Eficiencia Energética es obligatorio para poder vender una casa o alquilar una vivienda. El Real Decreto 390/2021, publicado en el Boletín Oficial del Estado, también establece que desde el 3 de junio de 2020 los edificios públicos de más de 250 metros cuadrados tienen la obligación de contar con este documento oficial que evalúa la eficiencia energética de un edificio o local. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Certificado de Eficiencia Energética en los edificios públicos españoles.

El Certificado de Eficiencia Energética (CEE) fue una imposición que llegó en su día vía la Unión Europea y con la que tienen que contar los edificios en nuestro país, ya sea a modo de títulos privativos, edificios públicos u otras superficies como pueden ser los supermercados. Este documento oficial mide el consumo de energía necesario para calefacción, refrigeración, agua caliente e iluminación de un hogar y lo califica desde la letra A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Todo con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de las viviendas y reducir los costes energéticos.

La normativa sobre el Certificado de Eficiencia Energética está recogida en el Real Decreto 390/2021 de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Aquí se informa sobre las obligaciones de los propietarios con este certificado, que tiene una validez de 10 años, tiene un coste de no más de 150 euros y que no tenerlo cuando es obligatorio puede acarrear sanciones de 300 a 6.000 euros. Dentro del grupo de edificios que están obligados a tenerlos, están los edificios públicos de más de 250 metros cuadrados.

El certificado en los edificios públicos

Desde el 3 de junio de 2022, los inmuebles pertenecientes u ocupados por una Administración Pública tendrán que tener este certificado cuando superen los 250 metros cuadrados útiles. El Real Decreto 390/2021 establece en el artículo 3, que hace referencia al ámbito de aplicación, que el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios será de aplicación en edificios de nueva construcción, edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario y también en lo que nos atañe en este artículo: los edificios públicos de más de 250 metros cuadrados.

Así que esta norma deja claro en el Boletín Oficial del Estado que será de aplicación en «edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública, entendiendo por esta última la definida en el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con una superficie útil total superior a 250 m2».

Esta norma también establece que el certificado, que siempre tendrá que estar visible en estos edificios, también será obligatorio en las siguientes edificaciones de más de 500 metros cuadrados: