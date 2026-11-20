Tener una segunda vivienda supone tener que tributar por ella aunque no esté alquilada ni genere ingresos, pero ¿qué ocurre si por ejemplo un padre decide dejar que su hijo viva en esa casa o ese piso que habitualmente está vacío? Se puede pensar que la situación no va a cambiar para nada, pero lo cierto es que no es así del todo. De hecho, el economista David Jiménez ha advertido que Hacienda puede considerarla una donación.

El economista y abogado, ha explicado en redes, qué puede suceder cuando los propietarios permiten que un hijo utilice gratis una segunda residencia. «Si le dejo la casa a mi hijo, una segunda residencia para que viva gratis, mi hijo en teoría tiene que tributar como una donación», señala el experto. Eso no significa que cualquier cesión gratuita sea automáticamente una donación, ya que el tratamiento dependerá de cómo se formalice y de las circunstancias concretas.

David Jiménez, economista, sobre los hijos que viven en la segunda vivienda: «Puede tributar como una donación»

La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones contempla la tributación de las adquisiciones de bienes y derechos que se reciben gratuitamente. Por tanto, lo importante no es sólo que los padres sigan siendo propietarios del inmueble, sino determinar qué derecho se está concediendo al hijo y en qué condiciones. Jiménez se refiere precisamente a esta posibilidad cuando advierte de que el uso gratuito de una vivienda puede llegar a tener tratamiento fiscal. Sin embargo, existen fórmulas distintas a una donación.

Una de ellas es el comodato. El Código Civil define este contrato como aquel por el que una persona entrega a otra una cosa para que pueda utilizarla durante un tiempo y después la devuelva. Es gratuito y el propietario mantiene la titularidad del bien mientras la otra persona adquiere únicamente su uso. Por ello, no puede afirmarse de forma general que dejar vivir gratis a un hijo en una vivienda constituya siempre una donación. El tratamiento dependerá de cómo se haya configurado realmente esa cesión.

Hacienda puede pedir que se acredite que no existe alquiler

Otro aspecto importante afecta directamente a los padres. La normativa del IRPF establece una presunción de remuneración para determinadas cesiones de bienes, aunque permite acreditar lo contrario. En este caso, resulta importante poder demostrar que el hijo no está pagando ninguna renta. Si los padres aseguran que han cedido la vivienda gratuitamente pero no existe ningún documento que recoja las condiciones, puede resultar más complicado acreditar cuál era el acuerdo entre las partes.

Una de las soluciones habituales consiste en formalizar un contrato de comodato. En él puede identificarse al propietario y al hijo que utiliza el inmueble, dejar constancia expresa de que no existe alquiler y establecer durante cuánto tiempo se cede la vivienda. El documento no elimina automáticamente las obligaciones fiscales que puedan corresponder, pero sí permite demostrar que los padres no están percibiendo una renta encubierta por el inmueble.

Los padres también tendrían que declarar la vivienda en el IRPF

Que los propietarios no cobren alquiler tampoco significa que la segunda vivienda desaparezca de su declaración de la Renta. La normativa del IRPF contempla la imputación de rentas inmobiliarias para determinados inmuebles urbanos que no constituyen la vivienda habitual, no están afectos a una actividad económica y tampoco generan rendimientos del capital inmobiliario. Se trata de uno de los puntos que conviene revisar en cada ejercicio, ya que la regulación puede cambiar. Por ello, antes de realizar cualquier cálculo es preferible comprobar la normativa vigente y no aplicar automáticamente porcentajes de ejercicios anteriores.

Además, la fiscalidad de una posible donación no es idéntica en toda España. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones está cedido a las comunidades autónomas y las reducciones y bonificaciones pueden variar de un territorio a otro. Por eso, dos familias que realicen una cesión aparentemente parecida pueden encontrarse con consecuencias fiscales diferentes dependiendo de dónde se encuentre el inmueble y de la normativa autonómica aplicable.

Por qué conviene dejar por escrito la cesión de la vivienda

Cuando unos padres deciden prestar una segunda residencia a uno de sus hijos, dejar constancia del acuerdo puede evitar dudas posteriores. El comodato permite mantener la propiedad del inmueble y ceder únicamente su utilización de forma gratuita. También resulta conveniente especificar la duración de la cesión, el uso que se va a dar a la vivienda y quién se hará cargo de determinados gastos ordinarios. De esta manera queda más claro cuál era la intención de las partes desde el principio. La advertencia de Jiménez parte precisamente de esa idea: aunque dentro de una familia se vea como algo completamente normal dejar una casa a un hijo, desde el punto de vista fiscal pueden existir obligaciones que conviene conocer.