A partir del próximo 1 de diciembre va a cambiar la protección que ofrece la Seguridad Social ante determinadas situaciones que hasta ahora no contaban con un tratamiento específico dentro de la incapacidad temporal. El Gobierno ha aprobado dos nuevos supuestos de baja médica que afectan a trabajadoras por cuenta ajena y autónomas y que, además, tendrán unas condiciones diferentes a las que se aplican habitualmente cuando la baja se produce por una enfermedad común.

Las novedades están recogidas en el Real Decreto-ley 31/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de octubre. Una de ellas se dirige a las mujeres que padezcan una patología limitante derivada de un trastorno menopáusico secundario y la otra protege a las víctimas de violencia de género cuando las lesiones sufridas les impidan trabajar. En ambos casos no será necesario acreditar los 180 días de cotización dentro de los cinco años anteriores que se exigen con carácter general para acceder a una prestación por incapacidad temporal derivada de enfermedad común.

Se aprueban dos nuevas bajas médicas para trabajadoras

La primera de las nuevas situaciones especiales está relacionada con el trastorno menopáusico secundario. Esto no significa que cualquier mujer que se encuentre en la menopausia pueda solicitar automáticamente una baja laboral. La norma exige que exista una patología limitante, identificada mediante la correspondiente codificación, que impida desarrollar el trabajo mientras la afectada recibe asistencia sanitaria del Servicio Público de Salud. El segundo supuesto se refiere a las mujeres que no puedan trabajar como consecuencia de lesiones causadas por quien sea o haya sido su cónyuge o por una persona con la que mantengan o hayan mantenido una relación similar de afectividad, aunque no haya existido convivencia.

En este caso tampoco basta con que exista una lesión. La relación entre ésta y la violencia de género tendrá que quedar acreditada mediante la documentación prevista legalmente, entre ella una orden de protección, determinadas resoluciones judiciales, un informe del Ministerio Fiscal o una sentencia condenatoria. El médico del Servicio Público de Salud será quien identifique la situación mediante la codificación correspondiente.

No será necesario haber cotizado 180 días durante los últimos cinco años

Esta es una de las diferencias más importantes respecto a una baja ordinaria por enfermedad común. Como regla general, para poder cobrar la prestación por incapacidad temporal se exige haber cotizado al menos 180 días durante los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante. Sin embargo, ese periodo mínimo desaparece en las dos nuevas situaciones especiales. Así lo establece la nueva redacción del artículo 172 de la Ley General de la Seguridad Social, que incluye expresamente tanto la patología limitante por trastorno menopáusico secundario como las lesiones derivadas de violencia de género entre los supuestos en los que no se exige cotización previa.

Esto puede resultar especialmente relevante para trabajadoras que lleven poco tiempo dadas de alta o que no hayan conseguido reunir esos seis meses de cotización. Tendrán que cumplir el resto de las condiciones exigidas por la Seguridad Social, pero la falta de esos 180 días no impedirá por sí sola acceder a la prestación. La reforma no se limita además a las trabajadoras asalariadas. La Ley General de la Seguridad Social extiende esta protección al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con las particularidades propias de este régimen.

La prestación se cobrará desde el día siguiente a la baja

También cambia el momento a partir del cual comienza a abonarse el subsidio. En una enfermedad común, con carácter general, la prestación se empieza a percibir a partir del cuarto día de baja. Para estas situaciones especiales el tratamiento será diferente, ya que el nuevo artículo 173 establece que el subsidio se abonará desde el día siguiente al de la baja laboral. En el caso de las trabajadoras por cuenta ajena, el salario íntegro correspondiente al mismo día en que se produce la baja correrá a cargo de la empresa. Desde la jornada siguiente será la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes la que asuma el subsidio.

La cuantía será la correspondiente a una incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Además, el Gobierno modifica el cálculo de la base reguladora: se tendrá en cuenta la base de cotización del mes inmediatamente anterior al mes previo al hecho causante. Así, para una baja que comenzase en diciembre de 2026, la referencia general sería la base de cotización de octubre, y no la correspondiente al mes de noviembre.

Por qué los cambios empiezan a aplicarse el 1 de diciembre

Aunque el Real Decreto-ley 31/2026 entró en vigor tras su publicación en el BOE del 21 de octubre, no todas sus medidas comienzan a producir efectos en la misma fecha. La propia disposición final establece un plazo distinto para las modificaciones que afectan a estas incapacidades temporales. En concreto, los cambios introducidos en los artículos 169, 171, 172 y 173.1 de la Ley General de la Seguridad Social producirán efectos el primer día del segundo mes siguiente al de su publicación, es decir, el 1 de diciembre de 2026.