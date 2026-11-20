Las pensiones mínimas también subirán en España en 2027 y lo harán por encima del IPC, tal y como ha sucedido en años anteriores. El próximo 27 de noviembre se conocerá el porcentaje exacto de subida de todas las pensiones contributivas y de aquí a finales de año también se confirmará el incremento de las mínimas que reciben millones de jubilados españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las pensiones mínimas para los jubilados menores de 65 años.

Funcas ha vaticinado una subida de las pensiones contributivas del 3,6% para el próximo año 2027 y este 27 de noviembre se conocerá la cifra exacta cuando el INE publique el dato adelantado de la inflación de este mes. Con este último dato del IPC se hará la media anual y el próximo 15 de diciembre será oficial la subida de las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad y en favor de familiares. Semanas después también se informará de la subida de las mínimas.

Las pensiones mínimas en España volverán a subir por encima del IPC, según lo dicta la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que las pensiones mínimas deben subir hasta el umbral de la pobreza de un hogar con dos adultos. Según informa Noticias Trabajo, esto dejaría la mínima con cónyuge a cargo en 1.433 euros al mes a partir del 1 de enero de 2027, que sería la misma cantidad para los menores de 65 años con cónyuge a cargo.

Las pensiones mínimas para menores de 65 años

Según los cálculos de este medio, la pensión mínima para los menores de 65 años subirá 77 euros hasta los 953 euros al mes a partir del año 2027. Los que tengan cónyuge no a cargo, que es el caso cuando la otra parte de la pareja trabaja o cobra una pensión, la pensión mínima será de 900 euros al mes, por los 827,90 euros de 2026.

Esta cantidad será mayor para los mayores de 65 años sin cónyuge, que podrían recibir hasta 1.018 euros al mes, y este será el límite para las personas menores de 65 años que quieran adelantar la jubilación de forma voluntaria. La Seguridad Social solo concederá la pensión de jubilación si el resultado, tras imponer las penalizaciones correspondientes, supera el límite de la mínima que le correspondería a los 65 años en la misma situación familiar. Es decir, en este 2027 subirá de 936,20 euros al mes a 1.018 euros al mes.

Así que esto tiene que tener claro: para que una persona se pueda jubilar de forma anticipada en España por voluntad propia, la pensión resultante tiene que superar el umbral de la pensión mínima correspondiente. Todo ello a la espera de que se confirme la subida de las pensiones mínimas en las próximas semanas. De momento, la tabla de pensiones mínimas en 2026 es la siguiente:

Jubilados de 65 años

Con cónyuge a cargo: 1.256,60 euros al mes – 17.592,40 euros anuales.

Sin cónyuge: 936,20 euros al mes – 13.106,80 euros al mes.

Con cónyuge NO a cargo: 888,70 euros al mes – 12.441,80 euros al mes.

Jubilados menores de 65 años