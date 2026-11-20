Contratar a una persona para que ayude en casa puede convertirse en una necesidad cuando se tienen niños pequeños, se vive con familiares que son dependientes y además se tienen jornadas laborales que son difíciles de encajar. Y aunque muchos pueden dudar de cuál es el salario que se debe pagar, también se debe tener en cuenta que se aplique la cotización correspondiente. Y para muchas familias, ese gasto termina pesando bastante en las cuentas de cada mes, por lo que Madrid ha preparaddo ahora una ayuda específica para aliviar parte de ese coste.

La convocatoria llegará en 2027 y permitirá recuperar hasta 4.000 euros de las cuotas a la Seguridad Social que se hayan pagado durante 2026 por la contratación de personal doméstico. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha reservado 2,3 millones de euros para el programa que sin embargo no estará abierto a cualquier hogar si bien entre los requisitos que se deben cumplir es tener menores o personas dependientes a cargo, haber alcanzado un periodo mínimo de contratación y justificar correctamente las cotizaciones abonadas.

Ayudas de 4.000 euros en Madrid para las familias que contraten personal doméstico

La ayuda está pensada para familias que hayan contratado a una persona empleada del hogar para poder conciliar. Podrán solicitarla quienes tengan hijos menores de 12 años. Si el menor tiene discapacidad, la edad se amplía hasta los 18. Además, entran las familias que conviven con una persona dependiente y necesitan apoyo para atenderla.

En cuanto al contrato que se debe haber hecho a la persona que se tiene empleada, no se exige un único tipo, de modo que puede ser indefinido, temporal o fijo discontinuo y tampoco importa que sea a jornada completa o parcial. Incluso se admite que durante el año hayan trabajado distintas personas en la vivienda, siempre que las contrataciones se hayan producido una detrás de otra. Eso sí, hay un mínimo que cumplir. La relación laboral, con su correspondiente alta en la Seguridad Social, deberá sumar al menos 58 días naturales entre enero y diciembre de 2026. No tienen que ser consecutivos, algo que es especialmente útil para familias que sólo necesitan ayuda durante determinadas épocas del año, por ejemplo, en vacaciones escolares o durante unos meses concretos.

No todas las familias recibirán los 4.000 euros

El máximo de la convocatoria son 4.000 euros, pero no se trata de una cantidad fija que se entregue automáticamente por cumplir las condiciones. Lo que se subvenciona son las cuotas a la Seguridad Social abonadas por el empleador durante el año anterior. A partir de ahí, el porcentaje que se pueda recuperar dependerá también de la renta familiar.

Cuando los ingresos por miembro de la familia estén por debajo de 20.000 euros anuales, la subvención podrá llegar al 100% de esas cotizaciones, siempre con el límite máximo establecido. Para las familias monoparentales, el umbral sube hasta 30.000 euros por miembro. Esto significa que una familia no recibirá necesariamente 4.000 euros aunque su solicitud sea aceptada. Si las cuotas abonadas fueron inferiores, la ayuda también lo será. Y si por nivel de renta corresponde un porcentaje menor, la cantidad se ajustará a ese tramo.

Las solicitudes se abrirán en febrero de 2027

El plazo no empezará hasta el próximo año. Las familias podrán presentar su solicitud desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2027. El trámite se hará de manera electrónica a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y la gestión corresponderá a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Antes de empezar convendrá comprobar que todas las altas de 2026 aparecen correctamente registradas y que se dispone de los justificantes necesarios. La convocatoria tendrá en cuenta precisamente las cuotas pagadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año, no las que se abonen durante 2027. También será necesario acreditar la composición de la familia, la situación del menor o de la persona dependiente y los ingresos cuando sea necesario determinar el porcentaje de subvención. En cuanto a otra documentación concreta deberá consultarse cuando se publique el procedimiento correspondiente a la convocatoria de 2027.

El orden de presentación también será importante

Hay otro aspecto que puede marcar la diferencia. Estas ayudas se concederán de forma directa y se tramitarán siguiendo el orden en el que entren las solicitudes completas en el registro electrónico. No bastará, por tanto, con enviar el formulario cuanto antes si falta algún documento. Para que la solicitud pueda seguir su curso tendrá que estar correctamente presentada y acompañada de todo lo que exija la convocatoria.

El presupuesto disponible es de 2,3 millones de euros, de modo que conviene preparar con antelación los justificantes de cotización y revisar las condiciones antes de que empiece febrero.

Para quienes ya tengan contratada a una persona en casa, 2026 será el año que determine si pueden acceder a la ayuda. Los 58 días mínimos de alta, las cuotas pagadas y la renta familiar serán los datos que terminen marcando cuánto puede recuperarse. Y ésa es probablemente la parte más importante de la convocatoria en la que los 4.000 euros son el tope, pero la cantidad real dependerá de lo que cada familia haya pagado y de las condiciones que pueda acreditar cuando abra el plazo.