Madrid facilitará las nuevas ayudas para terapias de Atención Temprana hasta 12 años a través de los centros de tratamiento

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha las ayudas que permitirán a los niños con discapacidad o dependencia reconocida continuar sus terapias de Atención Temprana más allá de los 6 años, cuando hasta ahora concluía el servicio público. La Comunidad de Madrid concederá hasta 4.000 euros anuales por menor, hasta los 12 años, y la medida beneficiará a cerca de 2.500 niños madrileños.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha publicado este martes para consulta pública la modificación normativa que regulará estas ayudas, primer paso del procedimiento administrativo. El objetivo es que los niños de entre 6 y 12 años que lo necesiten puedan prolongar sus sesiones a partir del primer trimestre de 2027.

La principal novedad está en la gestión. Las ayudas se otorgarán directamente a través de los centros especializados de tratamiento, mediante subvenciones a las entidades que prestan el servicio, de modo que las familias podrán acogerse a ellas sin realizar ningún trámite administrativo. La inversión prevista asciende a 10 millones de euros anuales.

La consejera de Familia, Ana Dávila, ha explicado la medida durante una visita al Centro de Atención Temprana EDAI Retiro, en Madrid, especializado en atención temprana, neurodesarrollo y salud mental infanto-juvenil. La Comunidad financia en este recurso 115 plazas públicas: 110 de tratamiento y cinco de apoyo y seguimiento, con una inversión anual de más de medio millón de euros.

Sus profesionales desarrollan una intervención multidisciplinar en logopedia, estimulación temprana, psicomotricidad, fisioterapia, psicoterapia y apoyo emocional. En centros como éste es donde las familias podrán solicitar las nuevas ayudas cuando sus hijos superen la edad límite del servicio público y sigan necesitando tratamiento.

Ayuso anunció la medida en el último Debate del Estado de la Región para dar respuesta a los menores cuyas necesidades persisten una vez cumplidos los 6 años, la edad en la que hasta ahora se cortaba la cobertura pública de estas terapias.

La ampliación llega después de que el Gobierno regional haya reducido un 65% la lista de espera de Atención Temprana desde el inicio de la legislatura. Según los datos que ofreció Dávila en septiembre, el número de niños de hasta 6 años pendientes de recibir terapia pasó de 2.601 en junio de 2023 a 908 tres años después. A esa reducción contribuyó la cita única de valoración inicial, que la Comunidad implantó el pasado 14 de julio.

Además, el Ejecutivo autonómico ampliará la red pública de Atención Temprana con 600 nuevas plazas el próximo año, 200 de ellas para realizar terapias en el propio entorno del menor. Con ellas, la red alcanzará las 8.000 plazas e incorporará nuevos perfiles profesionales.