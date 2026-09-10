Más viviendas, ayudas a la maternidad y las otras 98 medidas anunciadas por Ayuso en el Debate de la Región

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves 100 medidas en la primera jornada del Debate del Estado de la Región. Entre ellas figuran la ampliación de la ayuda de 14.500 euros a las madres de hasta 35 años que tengan su tercer hijo, más de 3.000 viviendas de alquiler asequible y tres proyectos de inteligencia artificial para la prevención sanitaria y el seguimiento de pacientes. Estas son las 100 medidas anunciadas por Ayuso este jueves: