Más viviendas, ayudas a la maternidad y las otras 98 medidas anunciadas por Ayuso en el Debate de la Región
El paquete incluye ayudas de hasta 18.000 euros por ELA y la subida de la remuneración de las guardias médicas
Contempla también una Factoría de IA de 50 millones y ampliar tres líneas de Metro
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves 100 medidas en la primera jornada del Debate del Estado de la Región. Entre ellas figuran la ampliación de la ayuda de 14.500 euros a las madres de hasta 35 años que tengan su tercer hijo, más de 3.000 viviendas de alquiler asequible y tres proyectos de inteligencia artificial para la prevención sanitaria y el seguimiento de pacientes. Estas son las 100 medidas anunciadas por Ayuso este jueves:
- Nueva línea de 12 millones de euros con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR) para la reconstrucción de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste.
- Nuevo plan de reactivación e impulso económico y turístico de la Sierra Oeste dotado con 10 millones de euros y ayudas de hasta 70.000 euros a autónomos y empresas.
- Nuevo Programa de Inversión Regional (PIR) con 1.100 millones de euros, un 10% más, para los próximos cinco años.
- Instalación de 1.100 cámaras de videovigilancia en municipios de menos de 20.000 habitantes para el control de la movilidad, la detección temprana de incidencias de tráfico y la identificación de vehículos de interés para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Nuevo Plan de Recuperación del Patrimonio Histórico y Artístico en el marco del programa Pueblos con Vida.
- Finalización de las obras de las estructuras de los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y la Audiencia Provincial de la Ciudad de la Justicia.
- Nuevos Palacios de Justicia en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.
- Nueva Oficina de Apoyo a las Familias en sedes judiciales para acompañamiento y orientación en situaciones complejas.
- Organización en Washington (EEUU) de la exposición Víctimas de ETA para recordar fuera de nuestras fronteras a quienes defendieron la libertad frente al terrorismo.
- Ampliación de la ayuda de 14.500 euros a madres de hasta 35 años que tengan su tercer hijo, convirtiéndose en familia numerosa.
- Nuevas ayudas a los autónomos: abono del 100% de la cuota durante los primeros 60 días en caso de enfermedad; 1.250 euros para contratar a un sustituto por paternidad, cuidados familiares o incapacidad.
- Nueva Tarifa Cero para autónomos que sigan en activo tras llegar a la edad de jubilación.
- Desarrollo de Madrid Abierto, I Estrategia de internacionalización económica de la región.
- La Comunidad de Madrid no cobrará las tasas abonadas por los contribuyentes cuando la Administración regional incumpla los plazos fijados para determinadas tramitaciones.
- Nuevo programa Conecta Empleo de mentorías individualizadas a desempleados a través de profesionales y empresas.
- Nuevo registro público de negocios viables sin relevo generacional para ponerlos a disposición, a través de las Oficinas de Empleo, de personas desempleadas que quieran una actividad por cuenta propia.
- Nuevo Plan contra el Absentismo Laboral.
- Nuevos espacios personalizados en Cuenta Digital que agruparán los trámites y servicios en función de las circunstancias y preferencias de cada usuario.
- Nuevo Plan Estratégico Regional de IA.
- Creación de la Factoría de IA, nuevo centro de innovación dotado con 50 millones de euros para que startups, empresas, instituciones y universidades desarrollen soluciones aplicadas tanto a los servicios públicos como al tejido empresarial.
- Nuevo Plan Estratégico de Comunicaciones para reforzar las redes digitales y detectar posibles carencias de cobertura en los 179 municipios de la región.
- Creación del primer gemelo digital regional, réplica virtual de la Comunidad de Madrid que con IA y computación cuántica analizará datos en tiempo real para anticipar problemas, probar soluciones y mejorar la respuesta de los servicios públicos en ámbitos como el transporte, las emergencias o las infraestructuras.
- Nuevos proyectos CRON-IA, Personaliz@ y PREVEN-IA para, con Inteligencia Artificial, reforzar la prevención sanitaria, el seguimiento remoto de pacientes y la medicina de precisión.
- Escuelas infantiles 0-3: oferta de formación permanente para las profesionales y revisión del modelo de contratación en las de gestión indirecta para que todas tengan dos educadoras por aula.
- Nuevas medidas de reconocimiento de la autoridad pública del profesorado: modificación del decreto de convivencia para agilizar las actuaciones ante faltas graves o muy graves y la Comunidad de Madrid asistirá jurídicamente a los docentes ante cualquier agresión.
- Nueva Tarjeta Virtual Educativa con la vida académica de los alumnos, tramitación de ayudas, firma digital de autorizaciones y orientación sobre itinerarios de estudio.
- Redacción del Segundo Libro Blanco de la FP 2027/2030, enfocado en la expansión de la Formación Profesional Virtual y la especialización en IA.
- Estudio para el desdoblamiento de la carretera M-501 entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa, hasta el límite con Castilla y León.
- Obras para finalizar la M-203 entre Mejorada del Campo y Loeches.
- Apertura 24 horas de la Línea 6 de Metro de Madrid durante los fines de semana.
- Ampliación de la Línea 1 de Metro de Madrid hasta Las Tablas.
- Ampliación de la Línea 10 desde Puerta del Sur (Alcorcón) hasta Móstoles.
- Extensión Línea 11 de Metro entre La Fortuna (Leganés) y Poza del Agua para conectar con la L12.
- Ampliación de Línea 3 de Metro Ligero hasta los nuevos desarrollos de Boadilla del Monte.
- Nueva tarifa única de 1,50 euros para el billete sencillo en toda la zona A de Metro de Madrid.
- Implantación del servicio de teleasistencia por videollamada en las nuevas máquinas de venta de Metro de Madrid.
- Inversión de 41 millones de euros en carreteras de 10 municipios: nuevos enlaces y glorietas en Fuenlabrada, Getafe, Torres de la Alameda y Aranjuez, entre otros.
- Creación de la Escuela de Formación Técnica en Carreteras y Seguridad Vial.
- Implantación de un sistema de coche compartido en 13 municipios del sureste.
- Nuevo proyecto, pionero en Europa, de coches y taxis autónomos.
- Extensión de Metropaq a las líneas 4, 7 y 8 de Metro de Madrid.
- Redacción de la I Estrategia de Logística de la Comunidad de Madrid.
- Nuevo Sistema Regional Inteligente de Distribución Urbana de Mercancías.
- Más de 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible en Madrid, Alcorcón, Boadilla del Monte, Brunete y Colmenar Viejo; 600 destinadas a familias vulnerables a través de la Agencia de Vivienda Social.
- Puesta en marcha de un Plan Integral de Rehabilitación, Rehabilitar Madrid, de inmuebles y barrios completos.
- Primer mapa regional de inmuebles deshabitados o en desuso para facilitar su incorporación al mercado del alquiler.
- Ampliación del Programa de Cribado Neonatal a 37 patologías al incorporar dos graves enfermedades neurodegenerativas.
- Nueva vacuna frente al neumococo para mayores de 60 años y refuerzo de la protección para los mayores de 70 años.
- Nuevo SERMAS 100, programa de atención integral y personalizada destinado a personas con más de cien años (alrededor de 2.500 en la región).
- Puesta en marcha de Chequea tu salud, estrategia sanitaria específica para la atención a la salud masculina.
- Nueva iniciativa Madrid Hospital 360 para reforzar la atención farmacéutica y médica a domicilio gracias a los avances tecnológicos y el uso efectivo de dispositivos y datos.
- Nuevo modelo para mejorar la atención a los pacientes en su hogar con las Unidades de Cuidados Complejos en Domicilio.
- Creación de la Fundación BIOSUR de investigación e innovación biomédica en hospitales de Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles.
- Nuevo Plan de Medicina de Precisión.
- Refuerzo de los recursos paliativos pediátricos.
- Derecho al olvido oncológico con certificación en la Tarjeta Sanitaria Virtual.
- Nuevo incremento salarial a médicos y enfermeras que realicen guardias, noches y festivos y por prolongación de jornada (la mejor retribución/hora de guardia de España en 2028).
- Impulso a la desaparición de las guardias obligatorias de 24 horas.
- Creación de la Mesa Técnica de Médicos de Madrid como lugar estable de diálogo.
- Nuevo programa pionero de Bienestar Emocional y Salud Mental para los profesionales del SERMAS.
- Puesta en marcha del Plan Vive Sanitario, con una reserva de 120 viviendas junto al Hospital Universitario Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes).
- Aprovechamiento maderero extraordinario para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste y Lozoyuela.
- Creación de un equipo de trabajo de IMIDRA y otros expertos para configurar un nuevo paisaje en la Sierra Oeste agrícola-ganadero-forestal más resistente a los fuegos.
- Puesta en marcha del proyecto de restauración y reapertura al público de la laguna de El Campillo, en el Parque Regional del Sureste, afectado por las fuertes lluvias de la primavera de 2025.
- Ampliación de Arco Verde para conectarlo con espacios naturales municipales, estaciones de tren y autobuses interurbanos y varios campus universitarios.
- Inversión de 8 millones de euros en la recuperación, a cargo del IMIDRA, del Soto de Legamarejo, que forma parte del Paisaje Cultural de Aranjuez declarado Patrimonio Mundial por UNESCO.
- Nueva ubicación del Centro de Innovación Gastronómica en el Mercado de San Fernando (Madrid).
- Puesta en marcha de Madridfood Next con el Clúster Agroalimentario de la Comunidad de Madrid para potenciar la empleabilidad del sector agroalimentario.
- Impulso a la M-50 del agua, desde los grandes depósitos de Colmenar Viejo y Valmayor hasta las zonas de la corona metropolitana de la capital para garantizar el suministro a más de un millón de habitantes.
- Renovación integral de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Colmenar Viejo, la mayor planta potabilizadora de España.
- Ampliación del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid hasta superar los 2.000 efectivos y creación de nuevos grupos especializados en riesgos radiológicos, biológicos y químicos y en incendios forestales.
- Puesta en marcha del proyecto Viajeros del Fuego para fomentar la cultura de la autoprotección y prevención en alumnos de 5º de Primaria.
- Creación de una base de datos voluntaria de personas con movilidad reducida en el Sistema de Gestión de Emergencias (SIGE) de Madrid 112 para reforzar su atención ante situaciones de emergencia.
- Puesta en marcha de un proceso selectivo unificado en toda la región para las oposiciones de nuevo ingreso de agentes de Policía Local y Municipal.
- Creación de la Escuela de Caza de Madrid.
- Impulso del Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente para convertirse en referente nacional e internacional de investigación aplicada.
- Nuevas ayudas directas de hasta 18.000 euros anuales para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), compatibles con las del sistema de dependencia.
- Incremento hasta un 25% de las ayudas destinadas a las familias acogedoras de menores tutelados.
- Nuevo programa pionero de apoyo a madres con discapacidad para favorecer el cuidado de sus hijos en el entorno familiar con autonomía y seguridad.
- Creación de MAGMA 28, primer gran centro de referencia juvenil enfocado en la creatividad, la formación y la generación de oportunidades.
- Plan 40-40: Apertura en Valdemoro de la primera residencia para personas mayores y sus hijos con discapacidad intelectual.
- Puesta en marcha de unidades de atención psicogeriátrica para personas mayores con enfermedad mental grave y duradera en residencias del Plan 40-40 en Humanes de Madrid y Moralzarzal e integración de escuelas infantiles en las nuevas residencias de Usera y Villaverde, en Madrid.
- Nueva modalidad de alojamiento de mayores con dependencia leve o moderada o en situación de vulnerabilidad: 300 viviendas con apoyo en nuevas residencias del Plan 40-40 en los distritos de Villa de Vallecas y Moratalaz y en las localidades de Alcorcón y Colmenar Viejo.
- Apertura del primer centro residencial público especializado en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro, en el distrito madrileño de Carabanchel.
- Transformación de 21 residencias públicas de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) en complejos de atención sociosanitaria continuada para personas dependientes con un elevado grado de fragilidad o necesidades asistenciales complejas.
- Nuevo Carné Senior para mayores de 55 años.
- Creación del primer Centro base virtual para agilizar las valoraciones de situaciones de discapacidad y priorizar los casos urgentes, con un equipo de 75 profesionales y herramientas de IA.
- Atención Temprana: ampliación desde los 6 hasta los 12 años con ayudas directas de 4.000 euros anuales.
- Nuevo programa de terapia asistida con caballos para la recuperación de mujeres víctimas de violencia.
- Nuevo programa Kilómetro Cero para personas en riesgo de exclusión, pionero por aunar en una misma estrategia el acceso a una vivienda asequible, inserción laboral y acompañamiento social.
- Tres nuevos Centros de Innovación Turística (CIT) del proyecto Madrid, destino rural en las comarcas de Las Vegas, Sierra Oeste y Sierra Norte.
- Nuevo Programa Legado para recuperar y difundir el patrimonio histórico relacionado con grandes figuras y acontecimientos, como el centenario de la Generación del 27, el bicentenario de la muerte de Goya y el V centenario del nacimiento de Felipe II.
- Puesta en marcha de Madrid en Bronce con la instalación de esculturas dedicadas a Pérez Galdós, Mingote, Picasso, entre otras personalidades de la cultura.
- Creación de la Casa del Cine en la vivienda del cineasta Carlos Saura, fallecido en 2023, en Collado Villalba.
- Puesta en marcha de la Red de destinos de rodaje para facilitar la actividad audiovisual y ofrecer mayor seguridad jurídica.
- Nuevo programa Jóvenes al cine, con descuentos de 3,5 euros por entrada el próximo mes de febrero para jóvenes entre 18 y 25 años.
- Nuevo Plan Integral de la Industria de las Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid 2026-2029, con una inversión adicional de 35 millones de euros.
- Primer Mercado Internacional de la Música para que jóvenes artistas se den a conocer entre programadores y productores de todo el mundo.
- Nueva Estrategia del Deporte, con incremento de las ayudas: se duplicarán para olímpicos y paralímpicos, aumentarán un 30% para deportistas de élite y un 22% para las federaciones.
- Declaración del conjunto de trenes históricos de Metro como Bien de Interés Cultural (BIC).
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