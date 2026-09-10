Ayuso augura a Sánchez un «recorrido judicial» tras los informes que le «inculpan» por la invasión de Ceuta

En la primera jornada del Debate del Estado de la Región, celebrada este jueves en la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha augurado a Pedro Sánchez un «recorrido judicial» tras la desclasificación de los informes del CNI y de la Policía Nacional sobre Ceuta. Según ha asegurado, esos documentos «le inculpan por no hacer nada ante el aviso de invasión de Marruecos».

Los documentos, desclasificados por el Gobierno este miércoles, recogen que el CNI emitió el 29 de julio a las 18.26 horas una nota informativa con una alerta temprana, dirigida a los servicios de inteligencia marroquíes, en la que avisaba de un posible asalto a la valla de Ceuta. «Ya veremos el recorrido judicial que esto tiene y cómo se puede defender que, pudiendo evitar esta tragedia premeditadamente, dejaran que tanto daño se produjera», ha señalado Ayuso.

La presidenta ha reprochado a Sánchez que decidiera «seguir con sus vacaciones» en La Mareta mientras cerca de 90 personas «han muerto en suelo español». Ha descrito una Ceuta con «playas destrozadas, brotes de enfermedades como la sarna, comercios cerrados» y familias «obligadas a encerrarse en sus casas».

Ayuso ha denunciado un «colapso absoluto» en la ciudad autónoma. Según ha dicho, la presión sostenida equivale a «la entrada ilegal de más de dos millones de personas en la Comunidad de Madrid a la vez». Ha criticado un mando único constituido «25 días tarde» y a unos ministros de Interior, Defensa y Exteriores que «se peleaban entre ellos».

También ha cargado contra la «pésima gestión» del Ministerio de Sanidad de Mónica García, del que depende la sanidad ceutí. Le ha afeado que utilizara la crisis para «llamar xenófobos a los ceutíes», a los que ha definido como «ejemplo de convivencia y respeto cultural y religioso».

La dirigente madrileña ha acusado al Ejecutivo de una pasividad «cómplice con Marruecos», un país que, a su juicio, «ha atacado a España sin resistencia alguna». Ha asegurado que España tiene «un presidente ausente y chantajeado por intereses inconfesables», que evita responsabilizar «al guardián de sus secretos más íntimos». «El que se llama a sí mismo perro sí tiene dueño», ha rematado, antes de reprochar a Sánchez y a sus ministros una «actitud vasalla».

En clave madrileña, Ayuso ha sostenido que «la mejor forma de deteriorar los servicios públicos consiste en desbordarlos». Ha alertado de que la «regularización masiva descontrolada», que ha tachado de «inhumana», «amenaza nuestro sistema seriamente». «No pueden ser más traidores», ha espetado, antes de advertir de que la Comunidad «no se va a poner de perfil»: «Mucho nos tememos cómo van a sufrir de nuevo los madrileños las chapuzas de este Gobierno».

Parot, jueces y Ley de Nietos

Ayuso también ha dado «la enhorabuena» al etarra Henri Parot por disfrutar del tercer grado «gracias a los cambalaches del presidente» y a través de una consejera socialista, tras «volar la casa cuartel de Zaragoza».

Ha denunciado además una «increíble persecución» del Gobierno contra periodistas, jueces y fiscales «mientras la corrupción se esconde bajo las alfombras a modo de mafia». Ha puesto como último ejemplo los dosieres del equipo de Marlaska. El Departamento de Comunicación del Ministerio del Interior ha fichado y clasificado ideológicamente a los 280 periodistas más influyentes de las tertulias de radio y televisión, con etiquetas como «muy crítico con el Gobierno» o «radical de derechas».

Sobre la Ley de Nietos, Ayuso ha valorado la decisión del Tribunal Supremo, que a petición de Vox e Iustitia Europa ha suspendido de forma cautelar la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los nacionalizados por esta vía que no acrediten el exilio de sus ascendientes, un colectivo de alrededor de 300.000 personas.

Sólo podrán votar en el extranjero aquellos a quienes el encargado del Registro Consular certifique ese vínculo con el exilio. De ahí su aviso a los cónsules, que «no pueden incurrir en ilegalidad alguna por presiones políticas»: «Que tengan claro que esto puede acabar en tribunales, ellos y su ministerio. No nos pidan que nos callemos»

800 millones para Cataluña

En cuanto a Cataluña, ha acusado a Sánchez de destinar el dinero de todos a «fabricar una nación paralegal donde nunca la ha habido». Ha cifrado en «800 millones de euros más cada año» la factura que endosa a los madrileños «para comprar las voluntades en Cataluña». Con ese dinero, según ha dicho, se podrá pagar «el palacete que el señor Illa pretende comprarse» en Madrid por 33 millones de euros, con uso residencial y seis plazas de garaje.

Sierra Oeste y Fórmula 1

La presidenta ha reivindicado la labor de su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, en la reconstrucción «inédita» de la Sierra Oeste, donde el fuego ha dejado «cerca de 50 kilómetros quemados». García Martín es el responsable de Planifica Madrid, la empresa pública que compró el ático de Chamberí, y comparecerá el próximo jueves por este asunto. La Comunidad mantiene el inmueble en venta y pretende destinar lo obtenido a la reconstrucción de la comarca. «Tras lo sucedido este verano en la Sierra Oeste, toca centrarnos en lo importante», ha apostillado Ayuso, que ha elogiado también al consejero Carlos Novillo por activar el nivel 3 de alarma.

Ha destacado asimismo el «éxito rotundo» del Gran Premio de España de Fórmula 1. Lo ha atribuido a la colaboración con Ifema y el Ayuntamiento de Madrid y al trabajo de más de 10.000 profesionales, técnicos y empresas: «Este fin de semana el mundo va a mirar a Madrid».