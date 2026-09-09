Madrid destinará 26 millones más para reconstruir la Sierra Oeste y desdoblará la M-501 para mejorar el acceso a la zona

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciará este jueves, en la primera jornada del Debate del Estado de la Región, un nuevo paquete de medidas valorado en más de 26 millones de euros para seguir avanzando en la reconstrucción de la Sierra Oeste, afectada por el gran incendio de este verano. Entre las actuaciones destacará el inicio de un estudio para desdoblar la M-501 y mejorar así el acceso a la comarca.

Según ha podido saber este periódico, el Gobierno regional detallará que las nuevas actuaciones beneficiarán a los 17 municipios de la Sierra Oeste damnificados por el fuego, con el objetivo de mejorar las infraestructuras públicas, restablecer la actividad económica y turística, apoyar al sector agrícola y vitivinícola y favorecer la creación de empleo.

Para ello, se pondrá en marcha un equipo de trabajo que definirá las acciones necesarias para mejorar la gestión agrícola, ganadera y forestal de la zona, avanzando hacia un entorno más resistente a los incendios y compatible con los usos tradicionales del territorio.

Una de las medidas más destacadas del paquete que Ayuso presentará el jueves es el inicio de un estudio para prolongar el desdoblamiento de la M-501, conocida popularmente como la carretera de los pantanos, desde Navas del Rey hasta el límite con Castilla y León. Se trata de una actuación estimada en 416 millones de euros que se desarrollará en dos fases: primero se analizará un nuevo trazado hasta Pelayos de la Presa y, después, la prolongación de los 22 kilómetros restantes, que pasará también por San Martín de Valdeiglesias.

La vía registra actualmente más de 15.000 vehículos diarios en los tramos que todavía disponen de un único carril por sentido, frente a los cerca de 70.000 que se alcanzan en los puntos ya desdoblados.

El tráfico se incrementa además en determinados periodos del año por los desplazamientos hacia los embalses de la zona y las conexiones con el Valle del Tiétar. El estudio deberá determinar la alternativa técnica más adecuada teniendo en cuenta la intensidad de la circulación, las características orográficas y ambientales del entorno, así como las medidas de protección necesarias para cumplir con la normativa vigente.

12 millones para los municipios afectados

El Ejecutivo autonómico anunciará también un nuevo plan específico para revitalizar estas localidades, dotado con 12 millones de euros procedentes del Programa de Inversión Regional (PIR). Esta partida se destinará a la creación de nuevas infraestructuras, así como a la compra de maquinaria y vehículos de prevención y extinción de incendios, con el fin de reforzar los recursos municipales y mejorar su capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

Ayudas a empresas y autónomos

Por otro lado, el Gobierno regional pondrá en marcha un plan de reactivación económica y turística dotado con 10 millones de euros, al que se suma una campaña de promoción turística con 1,5 millones adicionales. En este marco, autónomos y empresas podrán recibir subvenciones de hasta 70.000 euros para la compra de maquinaria, la reparación de inmuebles y la reposición de equipamiento, además de incentivos de 600 euros para quienes se den de alta como trabajadores por cuenta propia en las localidades damnificadas.

El paquete de ayudas incluirá también apoyo específico al sector vitivinícola de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, en San Martín de Valdeiglesias, donde los agricultores podrán recibir hasta 1.500 euros por hectárea quemada y las bodegas hasta 2.500 euros, así como la reparación de daños en maquinaria agrícola con cobertura de hasta el 100% del coste.

Con este conjunto de medidas, que Ayuso presentará oficialmente este jueves ante la Asamblea de Madrid, la Comunidad busca acelerar la recuperación integral de una comarca que sigue arrastrando las secuelas del gran incendio del verano, combinando inversión en infraestructuras, apoyo económico directo y una apuesta a largo plazo por mejorar la conectividad de la zona a través de la M-501.