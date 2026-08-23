Las vacaciones de Sánchez en La Mareta obligan a movilizar hasta a 10 personas de servicio

El veraneo de Pedro Sánchez y su familia en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote) obliga a desplegar un fuerte operativo de personal al servicio de las necesidades del presidente socialista. El Gobierno ha entregado a OKDIARIO las cifras del personal que, desde 2020, ha acompañado a Sánchez durante sus vacaciones en esta finca, propiedad de Patrimonio Nacional. El año pasado, por ejemplo, el dispositivo estuvo formado por «un vocal asesor o consejero técnico, siete técnicos u operadores de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Presidencia del Gobierno -en períodos rotatorios- y diez de personal de servicio», también «en períodos rotatorios».

El despliegue ha aumentado en los últimos años. En 2020, por ejemplo, Sánchez dispuso de cuatro asistentes de servicio frente a los diez del último año. Aunque, como precisa Moncloa, se trate de empleados «rotatorios», la cifra implica que los empleados movilizados a disposición del presidente fueron más del doble. En los últimos años, Sánchez ha permanecido en Lanzarote durante prácticamente todo el mes.

El número de los empleados «de servicio» a disposición de Sánchez y su familia ha evolucionado así: cuatro en 2020, seis en 2021, cinco en 2022, otros cinco en 2022 y en 2023, nueve en 2024 y diez -en periodos rotatorios- en 2025″.

Técnicos

En todos estos años, el presidente del Gobierno ha contado además con «un vocal asesor o consejero técnico». Por su parte, los técnicos de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones también han ido variando: tres en 2020 y 2021, cuatro en 2022, de nuevo tres en 2023, cuatro en 2024 y siete en 2025.

Como ocurrió el verano pasado, Sánchez ha estado acompañado también esta vez por su mujer, Begoña Gómez, sus dos hijas y sus padres, según ha ido revelando OKDIARIO. Estos últimos han podido disfrutar de las comodidades que ofrece la finca «real», con el personal de servicio, escolta y coche oficial a su disposición. Además, ha recibido también la visita de amigos como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presentador Jesús Calleja.

El jefe del Ejecutivo aprovecha su estancia de veraneo para practicar sus deportes favoritos y son frecuentes sus salidas a bucear, como también ha documentado este periódico. Para ello, se despliega una embarcación del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, con hasta seis buzos, a la que acompaña otra lancha alquilada en un centro de buceo. La presencia de Sánchez ha obligado a disponer de una de las tres embarcaciones que los GEAS tienen en Las Palmas.

Además del despliegue para el buceo, las vacaciones del jefe del Ejecutivo y su familia se desarrollan bajo un fuerte dispositivo de seguridad. La Moncloa ha blindado la Residencia Real de La Mareta con varias casetas de vigilancia. Además, escoltas de paisano controlan especialmente los accesos al mar, donde el presidente socialista acostumbra a relajarse junto a su mujer y sus hijas. En el perímetro de la residencia se han dispuesto distintos círculos de seguridad. El despliegue está integrado, además de por la escolta particular del presidente y su familia, desplazada desde Madrid, por alrededor de 40 guardias civiles del Grupo de Reserva y Seguridad, la unidad de élite.

Igualmente, además de las propias cámaras de seguridad que ya dispone la finca, se han instalado varias cámaras antipaparazzi adicionales con una especie de trípode, que enfocan hacia la cala de rocas colindantes.

Asimismo, como publicó este periódico, el Gobierno ha impuesto una restricción marítima para navegar en las cercanías de la residencia oficial. El Ejecutivo prohíbe navegar a menos de un kilómetro del lugar de veraneo del presidente socialista.