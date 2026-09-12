La reflexión de Bruce Lee sobre la ansiedad: «Si pasas demasiado tiempo pensando en una cosa, nunca vas a lograr que se haga, haz por lo menos un movimiento claro diariamente hacia tu meta»

Bruce Lee (San Francisco, 27 de noviembre de 1940 – Hong Kong, 20 de julio de 1973) fue un artista marcial, actor y filósofo estadounidense de origen chino. Considerado uno de los mayores referentes de las artes marciales, alcanzó una enorme fama no sólo por su extraordinaria habilidad en el combate, sino también por los pensamientos. que desarrolló a lo largo de su vida. Estudió la filosofía taoísta de autores como Lao-Tsé y Chuang-Tsé y, durante su etapa en la Universidad de Washington, donde se graduó en filosofía, mostró especial interés por pensadores como Hegel, Marx, Krishnamurti y Spinoza.

Comenzó a practicar Wing Chun Kung Fu durante su adolescencia y, con el paso de los años, desarrolló su propio enfoque de combate, el Jeet Kune Do (JKD), conocido como «el camino del puño interceptor». Sus películas, entrevistas y, especialmente, su carisma contribuyeron a popularizar las artes marciales en Occidente y despertaron el interés de millones de personas en todo el mundo. Décadas después de su muerte, su figura continúa siendo un referente y su legado permanece como uno de los grandes mitos de las artes marciales.

«Si pasas demasiado tiempo pensando en una cosa, nunca vas a lograr que se haga, haz por lo menos un movimiento claro diariamente hacia tu meta»

Bruce Lee defendía una filosofía basada en la acción, la adaptación y el aprendizaje constante. Para él, quedarse encerrado en una única forma de pensar podía convertirse en una limitación. En este contexto, cuando una persona tiene ansiedad puede sentir que necesita sentirse completamente segura antes de actuar. Pero la seguridad absoluta prácticamente nunca existe, y esperar a que desaparezca cualquier duda puede significar esperar indefinidamente. En cambio, avanzar poco a poco permite comprobar que muchas de las cosas que nuestra mente anticipaba no terminan ocurriendo de la manera que imaginábamos.

Por eso resulta tan interesante la segunda parte de la reflexión, que habla de movimiento: «haz por lo menos un movimiento claro diariamente hacia tu meta». Esta forma de actuar puede cambiar nuestra relación con la ansiedad; en lugar de preguntarnos continuamente «¿qué pasará?», podemos preguntarnos «¿qué puedo hacer hoy?». Si bien los problemas o las preocupaciones no desaparecen automáticamente, dejamos de ser simples espectadores de nuestros propios pensamientos.

Bruce Lee también defendía la adaptación. Su filosofía de las artes marciales no consistía en aferrarse rígidamente a una única manera de pensar o de hacer las cosas, sino en observar, aprender y responder a las circunstancias. Precisamente, éste es otro de los grandes aprendizajes de esta reflexión: avanzar no significa saber exactamente dónde terminará cada paso. Al final, alcanzar nuestros sueños y objetivos no depende de realizar una acción de forma puntual, sino de acumular pequeñas acciones durante mucho tiempo.

Porque avanzar no consiste en dejar de sentir miedo, ni en tener todas las respuestas, ni en saber exactamente cómo terminará la historia, sino en impedir que nuestros pensamientos se conviertan en limitaciones. Como sugiere esta reflexión de Bruce Lee, el camino comienza cuando dejamos de imaginar constantemente el movimiento y decidimos realizarlo.

Finalmente, la filosofía de Bruce Lee nos recuerda que ser fuerte significa moverse a pesar de sentir miedo. No esperar a que desaparezcan todas las emociones negativas, sino aprender que podemos continuar incluso cuando aparecen.

Reflexiones de Bruce Lee