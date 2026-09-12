GP de España de F1, en directo: horario y dónde ver la clasificación, cuándo es la carrera y última hora de Carlos Sainz, Fernando Alonso en Madring

Madrid vive este sábado su segunda jornada histórica con la Fórmula 1 en el Madring. El Gran Premio de España afronta una de sus jornadas decisivas. Los Libres 3 servirán para ultimar la puesta a punto de los monoplazas y, por la tarde, llegará una clasificación que puede resultar fundamental en un trazado donde adelantar se presenta especialmente complicado.

La actividad de la Fórmula 1 comenzará a las 12:30 horas, con los Libres 3, una última oportunidad para que los equipos recopilen información antes de la lucha por la pole. La clasificación arrancará a las 16:00 horas y determinará la parrilla de salida para la carrera del domingo. Toda la atención estará puesta en Fernando Alonso y Carlos Sainz. El viernes dejó sensaciones discretas para los dos españoles: Sainz terminó decimosexto en los Libres 2 y Alonso, decimoséptimo, mientras el asturiano sufrió además un problema de embrague que limitó su rodaje.

Queda, por tanto, mucho trabajo por delante para intentar acercarse a la zona alta y, sobre todo, encontrar una vuelta competitiva en clasificación. Su posición definitiva en la parrilla del domingo se conocerá después de la sesión de esta tarde. Una pole por la que Ferrari y Mercedes están sacando los dientes.