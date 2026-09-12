GP de España de F1, en directo: horario y dónde ver la clasificación, cuándo es la carrera y última hora de Carlos Sainz, Fernando Alonso en Madring
Sigue en directo los Libres 3 y la clasificación del Gran Premio de España
Madrid vive este sábado su segunda jornada histórica con la Fórmula 1 en el Madring. El Gran Premio de España afronta una de sus jornadas decisivas. Los Libres 3 servirán para ultimar la puesta a punto de los monoplazas y, por la tarde, llegará una clasificación que puede resultar fundamental en un trazado donde adelantar se presenta especialmente complicado.
La actividad de la Fórmula 1 comenzará a las 12:30 horas, con los Libres 3, una última oportunidad para que los equipos recopilen información antes de la lucha por la pole. La clasificación arrancará a las 16:00 horas y determinará la parrilla de salida para la carrera del domingo. Toda la atención estará puesta en Fernando Alonso y Carlos Sainz. El viernes dejó sensaciones discretas para los dos españoles: Sainz terminó decimosexto en los Libres 2 y Alonso, decimoséptimo, mientras el asturiano sufrió además un problema de embrague que limitó su rodaje.
Queda, por tanto, mucho trabajo por delante para intentar acercarse a la zona alta y, sobre todo, encontrar una vuelta competitiva en clasificación. Su posición definitiva en la parrilla del domingo se conocerá después de la sesión de esta tarde. Una pole por la que Ferrari y Mercedes están sacando los dientes.
Sigue en vivo el Gran Premio de España 2026:
Los eliminados de la Q2
11. Hulkenberg
12. Bortoleto
13. Ocon
14. Gasly
15. Tsunoda
16. Albon
Q2| 00:00
¡Colapinto se mete en la Q3!
El argentino se mete ganándole la partida a su compañero Gasly. Verstappen es el que más rápido ha rodado y se avecina una Q3 de pelea brutal en el madring.
Q2| 05:00
Hamilton y Leclerc se cuelan
Los de Ferrari mejoran tiempos aprovechando los blandos usados y se ponen detrás de Verstappen y Antonelli.
Q2| 10:00
¡Verstappen se pone líder!
El de Red Bull se pone por delante de Antonelli y Russell con 46 décimas de diferencia. Su compañero Lawson se pone cuarto.
Q2| 15:00
¡Comienza la Q2!
¡Arranca la segunda parte de esta clasificación! Salen todos de nuevo, que pelearán por no ser los próximos seis eliminados.
Los tiempos
ELIMINATED IN Q1 ❌
17. Sainz
18. Alonso
19. Perez
20. Bottas
21. Bearman (No Time)
22. Stroll (No Time)#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/P54rDQ0hG8
— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
Los eliminados de la Q1
17. Sainz
18. Alonso
19. Pérez
20. Bottas
21. Bearman (Sin tiempo)
22. Stroll (Sin tiempo)
Q1| 0:00
¡¡Alonso y Sainz caen eliminados en la Q1!!
Habían mejorado los dos, pero Albon mejoró en el último intento y los dos saldrán de la parte de atrás de la parrilla. Carlos Sainz saldrá decimoséptimo y Alonso decimoctavo. Russell acaba primer por delante de Antonelli.
Q1| 2:00
Antonelli marca el mejor tiempo
El piloto de Mercedes marca un 1:33:267 y supera a los Red Bull. ¡Problemas para los españoles!
Q1| 4:00
¡Peligro para Alonso y Sainz!
Salen ahora ambos para salvarse en la Q1. Carlos Sainz está en el límite y Alonso ahora mismo estaría eliminado. Russell casi se da contra el muro. De momento, lideran los Red Bull, aunque se espera ahora el ataque de Ferrari y Mercedes.
Q1| 6:00
Lawson da la sorpresa
El de Red Bull marca un 1:33:315 y supera al de Mercedes. Todo muy ajustado ahora. Detrás están Antonelli, Verstappen, Norris, Bortoleto y Leclerc.
Q1| 8:00
Antonelli lidera y Alonso es noveno
Fue el más rápido de los últimos libres y está siendo el más rápido del primer sector. Aunque quedan muchos por salir, Alonso tiene la novena plaza.
¡COMIENZA LA CLASIFICACIÓN!
ARRANCA LA Q1 EN EL GRAN PREMIO DE ESPAÑA. ¡TODOS YA CORREN EN EL MADRING!
Cómo es el trofeo que se entregará al ganador del GP de España de F1: material, peso, precio, forma…
El Gran Premio de España tiene una gran expectación en su debut. El Madring acoge la Fórmula 1 de nuevo y eso supone un nuevo reto para los pilotos de cara al futuro. Una carrera que no solo hará historia por conquistar la primera carrera disputada en el nuevo circuito, sino que también será el primero en levantar ‘Monumental’, el trofeo diseñado por el prestigioso estudio italiano Pininfarina.
Cuenta atrás para la clasificación
Recordemos que a las 16:00 arrancará la clasificación para conocer la parrilla de salida en el Madring.
Más vistas del accidente de Hamilton
When Lewis Hamilton tried to nurse his damaged Ferrari back to the pit lane
However, he couldn’t quite make it all the way 😬#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qMZRETzKix
— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
Antonelli lidera el último libre en el Madring
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del campeonato-, que lo había sido en los entrenamientos del viernes, también fue el más rápido este sábado, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), en el tercer y último libre del Madring, el nuevo circuito semiurbano de Madrid, que alberga el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno.
En su mejor vuelta, Antonelli —el líder más joven de la historia— cubrió los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 32 segundos y 797 milésimas, 166 menos que Leclerc; y con 189 respecto al australiano Oscar Piastri, que marcó el tercer tiempo de la sesión, al igual que los anteriores, con el neumático blando.
¡Otra bandera roja!
Bearman se estrella contra un muro y los Libres 3 acaban con bandera roja.
Alonso supera a Sainz
El de Aston Martin le supera por poco más de medio segundo. 17.º y 18º se colocan ambos.
¡Antonelli supera a Leclerc!
Después de que el de Ferrari bajase tiempo a 1:32, Antonelli le ha mejorado en más de una décima para ser líder con 1:32:797.
¡Semáforo verde!
Los coches vuelven a pista a falta de 15 minutos.
Antonio López-Tulla, director de carrera adjunto en Madring: «El circuito nos hace dar lo mejor de nosotros»
Madrid se juega mucho este fin de semana. Su regreso a la Fórmula 1 45 años después está marcado por un circuito completamente nuevo que la mayoría de pilotos califican como uno de los más difíciles del calendario. De ahí la alta previsión de accidentes y banderas rojas, como ya hemos ido viendo en las primeras sesiones del Gran Premio de España.
El encargado de supervisar todas las decisiones que se toman durante la acción en pista se llama Antonio López-Tulla, alguien que reúne más de 20 años de experiencia en el deporte de motor y que estos días es el director de carrera adjunto en Madring. El coordinador deportivo del circuito Madrid Jarama-RACE atiende a OKDIARIO para explicarnos cuál es la función de una persona tan importante en una carrera de F1.
¡Se detienen los libres!
Después de más de 20 minutos de bandera roja, la FIA ha decidido detener el crono para que los pilotos tengan algo de tiempo para rodar más en pista. Todos en el pit-lane hasta que los operarios terminen de limpiarlo todo.
Así ha sido el accidente de Hamilton en el Madring
Albon tampoco podrá continuar después de haber rozado el muro. Sigue la bandera roja en el Madring.
Lewis Hamilton locks up and hits the barrier! 😳
Here is how the incident unfolded… 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YDTN59NAlC
— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
¡Bandera roja tras accidente de Hamilton!
El británico se estrella contra el muro de la curva 22 y ha destrozado el morro de su Ferrari. Han tenido que salir los operarios para reparar las protecciones de esa zona.
Almeida descubre el pit lane de Madring y el coche de seguridad: «De las mejores experiencias de mi vida»
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, descubrió este sábado la zona de boxes de Madring, que es la más larga de la Fórmula 1. Además, se subió al coche de seguridad para dar una vuelta al circuito de IFEMA-Valdebebas a alta velocidad y confesó que estuvo «a puntito» de marearse. El político se mostró entusiasmado por el acabado del trazado madrileño.
Leclerc marca el mejor tiempo
El de Ferrari se cuela y saca el récord de tiempo en el Madring con 1:33.332, el mejor tiempo del fin de semana por ahora. Antonelli está a tres décimas.
Por cierto, Stroll se fue fuera de pista en la curva 20. Cada vez más sustos porque están arriesgando cada vez más.
¡Susto con Sainz!
El de Williams arriesgó de más en la curva 7 y a punto estuvo de irse contra el muro.
¡Arrancan los Libres 3!
¡¡Semáforo en verde!! Comienza el último test del Gran Premio de España. Veremos hasta qué punto quieren arriesgar todos, ya que cualquier avería podría arruinar la clasificación de esta tarde.
Todo listo para la última prueba en el Madring
Cinco minutos para que comiencen los Libres 3. Todo listo con los coches y pilotos en sus garajes.
Madring cumple las expectativas de los pilotos: «Se va a convertir en la mejor carrera de Europa»
Madring se ha convertido en la envidia de la Fórmula 1. El nuevo circuito ha cumplido con las expectativas de los pilotos, que lo consideran «un verdadero desafío». Otros, como Checo Pérez, creen que esta prueba «se va a convertir en la mejor carrera de Europa». Todos coinciden en que el trazado es exigente, pero eso ha gustado a la parrilla, que reconoce el gran trabajo que ha hecho Madrid al construir este circuito entre IFEMA y Valdebebas.
Los Libres 3, a punto de empezar
A las 12:30 arrancan los últimos libres y, por ello, las últimas pruebas antes de la clasificación de esta tarde. Veremos si Alonso puede rodar con normalidad después del susto de ayer.
Naël gana la sprint de F3
Campos Racing saca tajada de la sprint. Victoria de Théophile Naël y Ugochukwu acaba noveno, recortando dos puntos a Slater (18.º) y poniéndose a 13 puntos del liderato. El español Bruno del Pino cruza la meta 4.º. Se nota que el Madring no está fácil de arriesgar.
Madring, un ‘paddock’ lleno de lujo
El circuito de Madring en Ifema Madrid, donde se está celebrando el Gran Premio de España de Fórmula 1, también se vive en el ‘paddock’, que esconde las entrañas del trazado, con los ‘motorhomes’ de los equipos y sus pilotos, numerosas celebridades de todos los ámbitos y otras zonas ‘VIP’ que llenan de lujo un recinto que busca ofrecer una experiencia premium.
Como la Fórmula 1, Madring no solo es velocidad, curvas y adelantamientos. También es lujo y glamour, principalmente en el ‘paddock’, la zona en la que descansan los equipos y los pilotos durante la jornada en el circuito y por la que pasean también medios de comunicación y los conocidos como ‘VIPs’.
En el ‘paddock’ se instalan los ‘motorhomes’, enormes estructuras que se levantan en unas horas en las que los equipos desarrollan su día a día. Allí se desayuna, se come, hay encuentros con los medios o se recibe a diferentes celebridades.
Entre las más destacadas de, al menos, este viernes están los futbolistas del Atlético de Madrid y campeones del mundo Alex Baena y Alejandro Grimaldo, o los jugadores del Real Madrid Fede Valverde, Éder Militao -que estuvo con Fernando Alonso- o Thibaut Courtois, gran amante del automovilismo y propietario de un equipo de F4, que estuvo presente en el box de Ferrari.
Allí, el medio de transporte más extendido es el buggy o el patinete, que van esquivando gente para llegar a su respectivo destino. Y entre los viandantes puedes encontrar desde ‘tiktokers’ e ‘influencers’, hasta al exfutbolista David Beckham, que fue a visitar el ‘motorhome’ de McLaren o el box de Audi, o el actor Miguel Ángel Silvestre, además del padre de Carlos Sainz, habitual en los circuitos junto a su hijo y que destacó un «ambiente genial» en todo el circuito.
También se dejan ver el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, o el de la F1, Stefano Domenicali, con total normalidad, porque en el ‘paddock’ cruzarse con alguna celebridad o un piloto se convierte en habitual. También se puede escuchar música en directo a lo largo del día, y degustar comida y bebida gratis en diferentes puntos.
Así fue la salida de la primera carrera en el Madring
¡Se apagan los semáforos! ¡Primera carrera de la HISTORIA de #MADRING! 🙌
Arranca la sprint de la F3. En directo en DAZN: https://t.co/zbTAGVNIZk#EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/wVk5M68qjC
— DAZN España (@DAZN_ES) September 12, 2026
Comienza el sprint de F3
La mañana arranca con la primera carrera en el Madring con la sprint de F3. Una pelea directa en la que Ugochukwu aspira como gran favorito para recortar puntos al líder Freddie Slater. Recordemos que es a 16 vueltas.
Alonso llega al Madring
Después de los problemas con el embrague, Alonso ha querido estar antes en el circuito. Hay que recordar que ese problema le hizo perderse la mitad de los Libres 2 y el español ya está en el garaje de Aston Martin para ver cómo está el AMR26 después de que su equipo anoche trabajando en las mejoras.
El Nano ha llegado. Don Fernando está listo 😎#F1 #SpanishGP #MADRING pic.twitter.com/kf8Md1GBi1
— MADRING (@madring_oficial) September 12, 2026
Horarios del GP de España: Libres 3 y clasificación
Uno de los días más interesantes llegará el sábado 12 de septiembre. Los pilotos se enfrentarán a la última sesión de entrenamientos libres en Madring, pero un rato después tendrán que ponerse a prueba en la clasificación del GP de España, por lo que todos estaremos atentos a Fernando Alonso y a Carlos Sainz para ver en qué posición saldrán en la carrera del domingo.
- Entrenamientos libres 3: 12:30 – 13:30 horas
- Clasificación del GP de España: 16:00 – 17:00 horas.
El temor a la retirada de Fernando Alonso ya es real
Hace pocos días, se hablaba de Madring como el lugar idóneo para que Fernando Alonso hiciese el anuncio de su continuidad en la Fórmula 1 a lo grande, en la segunda carrera de casa. Nada más lejos de la realidad. Ha sido llegar a Madrid y crecer la posibilidad de que se retire. El temor en el Gran Circo ya es real y muestra de ello son las palabras del presidente de la FIA en Madrid o del ingeniero jefe de Aston Martin, Mike Krack.
¡Bienvenidos!
Muuuuuuy buenos días a todos y bienvenidos a la retransmisión en directo de la sesión de este sábado del Gran Premio de Hoy. Hoy conoceremos la parrilla de salida de la carrera de este domingo y las mejores reacciones desde el Madring. ¡Comenzamooooos!
Los tiempos