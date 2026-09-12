Antonio López-Tulla, director de carrera adjunto en Madring: «El circuito nos hace dar lo mejor de nosotros»

Madrid se juega mucho este fin de semana. Su regreso a la Fórmula 1 45 años después está marcado por un circuito completamente nuevo que la mayoría de pilotos califican como uno de los más difíciles del calendario. De ahí la alta previsión de accidentes y banderas rojas, como ya hemos ido viendo en las primeras sesiones del Gran Premio de España.

El encargado de supervisar todas las decisiones que se toman durante la acción en pista se llama Antonio López-Tulla, alguien que reúne más de 20 años de experiencia en el deporte de motor y que estos días es el director de carrera adjunto en Madring. El coordinador deportivo del circuito Madrid Jarama-RACE atiende a OKDIARIO para explicarnos cuál es la función de una persona tan importante en una carrera de F1.

PREGUNTA: ¿Cuál es la función exacta de un comisario durante el GP de España?

RESPUESTA: Para el Gran Premio de España contaremos con 525 oficiales que desempeñan diferentes funciones, abarcando desde la dirección de carrera, comisarios deportivos, técnicos y comisarios de pista. La mayoría pertenecen a este último colectivo y son los ojos del director de carrera en pista, informando de cualquier incidencia en la pista, tanto a nivel de incidentes como a nivel de posibles restos de vehículo en pista. También se encargan de señalizar con banderas físicas y digitales dichas incidencias a los pilotos o, por ejemplo, si un piloto va a ser doblado. Por último, se encargan de que la pista siempre esté en perfectas condiciones para el desarrollo de cada sesión y ayudar en los rescates en caso de ser necesario.

P: ¿Y la suya?

R: En mi caso, he llevado a cabo la coordinación de comisarios previa al Gran Premio (gestionar asistencia de los mismos, elaborar manuales y hacerles llegar la información específica de sus tareas, coordinar los training de cada tipo de oficial, comprobación de licencias). Durante el GP de España seré el director de carrera adjunto, cuya principal labor es dar soporte al director de carrera, asegurando la correcta ubicación de todo el dispositivo de seguridad, comisarios, briefings presenciales y transmitiendo al resto de directores adjuntos las decisiones del director de carrera, tales como banderas rojas, coche de seguridad, despliegue de servicios médicos o de rescate, etc.

P: Imagino que su trabajo conlleva una gran preparación previa.

R: En este sentido, es fundamental conocer de primera mano toda la reglamentación deportiva que, en el caso de F1, es extensa y compleja, para que todo funcione de la mejor manera.

P: ⁠¿Desde el equipo temían un número tan elevado de banderas rojas como en los test de F3 por la circunstancia de que haya cerca de 50 pilotos (entre F1 y F2) que no habían rodado en un circuito tan complicado?

R: No, miedo ninguno, el equipo de dirección de carrera cuenta con amplia experiencia en pruebas del máximo nivel y está más que capacitado para resolver cualquier tipo de circunstancia. El equipo del circuito de Madrid Jarama-RACE lleva meses visitando el trazado varias veces por semana con el fin de elaborar planes de movilidad, evacuación, rutas de servicio y toda la documentación necesaria para que todas las partes (director de carrera, servicios médicos y de rescate, comisarios…) cuenten con una información detallada y precisa para tomar decisiones. Sin duda, es un circuito exigente y que será un reto para todos, pero esto en ningún momento supone un temor ni mucho menos. Es un reto precioso que nos hace dar lo mejor de nosotros mismos.

P: Tras los test de F3, se destacó la velocidad de los comisarios para retirar los monoplazas. ¿A qué se debe?

R: Detrás de este resultado hay mucho trabajo previo que normalmente no se ve, pero está ahí. En el caso de estos test cabe destacar que la totalidad de comisarios eran del circuito de Madrid Jarama-RACE. Dichos oficiales ya han demostrado su capacidad a la hora de realizar las operaciones de recovery de manera más que exitosa en campeonatos como el Mundial de Fórmula E de este marzo o los monoplazas de la Spanish Winter Championship y F4 Spanish Championship, que está considerado el mejor del mundo en este escalón de monoplazas.

El resultado efectivo en la práctica viene precedido también por una formación teórica, pues cada vehículo se rescata de una manera diferente que luego ponemos en práctica tanto en simulacros como en situaciones de carrera real. En este sentido, puedo asegurar que los comisarios del circuito de Madrid Jarama-RACE, actualmente, se encuentran entre los mejores a nivel internacional, destacando además su compromiso y entusiasmo que demuestran en todo momento, siendo uno de los activos más valiosos que tenemos en el circuito.

P: ¿Los comisarios del RACE habían estado en alguna carrera de F1?

R: Sí, muchos de ellos son habituales en Grandes Premios, tanto en España como en el extranjero, lo que además les aporta un bagaje importante, pues ver la manera de actuar en otros circuitos siempre te aporta una visión más amplia. Por otro lado, recordemos que Madrid no acoge un Gran Premio desde 1981, y me hace especial ilusión decir que 45 años después, varios comisarios que vieron aquella victoria de Gilles Villeneuve en el circuito del Jarama estarán presentes en Madring.

Por otro lado, el gran trabajo de formación previa, avalada por el director de carrera y oficiales con amplia trayectoria en F1, ha permitido trasladar todo ese conocimiento a los más de 500 oficiales para que, en el momento en que el primer F1 pisase la pista, tuvieran todas las herramientas teóricas y prácticas para llevar a cabo sus funciones sin ningún problema.