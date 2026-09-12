GP de España de F1 2026 en Madring, en directo: libres 3, clasificación. a qué hora empieza, cortes de tráfico y cómo quedan Alonso y Sainz en la parrilla del domingo
Sigue en directo los Libres 3 y la clasificación del Gran Premio de España
Madrid vive este sábado su segunda jornada histórica con la Fórmula 1 en el Madring. El Gran Premio de España afronta una de sus jornadas decisivas. Los Libres 3 servirán para ultimar la puesta a punto de los monoplazas y, por la tarde, llegará una clasificación que puede resultar fundamental en un trazado donde adelantar se presenta especialmente complicado.
La actividad de la Fórmula 1 comenzará a las 12:30 horas, con los Libres 3, una última oportunidad para que los equipos recopilen información antes de la lucha por la pole. La clasificación arrancará a las 16:00 horas y determinará la parrilla de salida para la carrera del domingo. Toda la atención estará puesta en Fernando Alonso y Carlos Sainz. El viernes dejó sensaciones discretas para los dos españoles: Sainz terminó decimosexto en los Libres 2 y Alonso, decimoséptimo, mientras el asturiano sufrió además un problema de embrague que limitó su rodaje.
Queda, por tanto, mucho trabajo por delante para intentar acercarse a la zona alta y, sobre todo, encontrar una vuelta competitiva en clasificación. Su posición definitiva en la parrilla del domingo se conocerá después de la sesión de esta tarde. Una pole por la que Ferrari y Mercedes están sacando los dientes.
Sigue en vivo el Gran Premio de España 2026:
Naël gana la sprint de F3
Campos Racing saca tajada de la sprint. Victoria de Théophile Naël y Ugochukwu acaba noveno, recortando dos puntos a Slater (18.º) y poniéndose a 13 puntos del liderato. El español Bruno del Pino cruza la meta 4.º. Se nota que el Madring no está fácil de arriesgar.
Madring, un ‘paddock’ lleno de lujo
El circuito de Madring en Ifema Madrid, donde se está celebrando el Gran Premio de España de Fórmula 1, también se vive en el ‘paddock’, que esconde las entrañas del trazado, con los ‘motorhomes’ de los equipos y sus pilotos, numerosas celebridades de todos los ámbitos y otras zonas ‘VIP’ que llenan de lujo un recinto que busca ofrecer una experiencia premium.
Como la Fórmula 1, Madring no solo es velocidad, curvas y adelantamientos. También es lujo y glamour, principalmente en el ‘paddock’, la zona en la que descansan los equipos y los pilotos durante la jornada en el circuito y por la que pasean también medios de comunicación y los conocidos como ‘VIPs’.
En el ‘paddock’ se instalan los ‘motorhomes’, enormes estructuras que se levantan en unas horas en las que los equipos desarrollan su día a día. Allí se desayuna, se come, hay encuentros con los medios o se recibe a diferentes celebridades.
Entre las más destacadas de, al menos, este viernes están los futbolistas del Atlético de Madrid y campeones del mundo Alex Baena y Alejandro Grimaldo, o los jugadores del Real Madrid Fede Valverde, Éder Militao -que estuvo con Fernando Alonso- o Thibaut Courtois, gran amante del automovilismo y propietario de un equipo de F4, que estuvo presente en el box de Ferrari.
Allí, el medio de transporte más extendido es el buggy o el patinete, que van esquivando gente para llegar a su respectivo destino. Y entre los viandantes puedes encontrar desde ‘tiktokers’ e ‘influencers’, hasta al exfutbolista David Beckham, que fue a visitar el ‘motorhome’ de McLaren o el box de Audi, o el actor Miguel Ángel Silvestre, además del padre de Carlos Sainz, habitual en los circuitos junto a su hijo y que destacó un «ambiente genial» en todo el circuito.
También se dejan ver el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, o el de la F1, Stefano Domenicali, con total normalidad, porque en el ‘paddock’ cruzarse con alguna celebridad o un piloto se convierte en habitual. También se puede escuchar música en directo a lo largo del día, y degustar comida y bebida gratis en diferentes puntos.
Así fue la salida de la primera carrera en el Madring
¡Se apagan los semáforos! ¡Primera carrera de la HISTORIA de #MADRING! 🙌
Arranca la sprint de la F3. En directo en DAZN: https://t.co/zbTAGVNIZk#EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/wVk5M68qjC
— DAZN España (@DAZN_ES) September 12, 2026
Comienza el sprint de F3
La mañana arranca con la primera carrera en el Madring con la sprint de F3. Una pelea directa en la que Ugochukwu aspira como gran favorito para recortar puntos al líder Freddie Slater. Recordemos que es a 16 vueltas.
Alonso llega al Madring
Después de los problemas con el embrague, Alonso ha querido estar antes en el circuito. Hay que recordar que ese problema le hizo perderse la mitad de los Libres 2 y el español ya está en el garaje de Aston Martin para ver cómo está el AMR26 después de que su equipo anoche trabajando en las mejoras.
El Nano ha llegado. Don Fernando está listo 😎#F1 #SpanishGP #MADRING pic.twitter.com/kf8Md1GBi1
— MADRING (@madring_oficial) September 12, 2026
Horarios del GP de España: Libres 3 y clasificación
Uno de los días más interesantes llegará el sábado 12 de septiembre. Los pilotos se enfrentarán a la última sesión de entrenamientos libres en Madring, pero un rato después tendrán que ponerse a prueba en la clasificación del GP de España, por lo que todos estaremos atentos a Fernando Alonso y a Carlos Sainz para ver en qué posición saldrán en la carrera del domingo.
- Entrenamientos libres 3: 12:30 – 13:30 horas
- Clasificación del GP de España: 16:00 – 17:00 horas.
El temor a la retirada de Fernando Alonso ya es real
Hace pocos días, se hablaba de Madring como el lugar idóneo para que Fernando Alonso hiciese el anuncio de su continuidad en la Fórmula 1 a lo grande, en la segunda carrera de casa. Nada más lejos de la realidad. Ha sido llegar a Madrid y crecer la posibilidad de que se retire. El temor en el Gran Circo ya es real y muestra de ello son las palabras del presidente de la FIA en Madrid o del ingeniero jefe de Aston Martin, Mike Krack.
¡Bienvenidos!
Muuuuuuy buenos días a todos y bienvenidos a la retransmisión en directo de la sesión de este sábado del Gran Premio de Hoy. Hoy conoceremos la parrilla de salida de la carrera de este domingo y las mejores reacciones desde el Madring. ¡Comenzamooooos!
Los Libres 3, a punto de empezar
A las 12:30 arrancan los últimos libres y, por ello, las últimas pruebas antes de la clasificación de esta tarde. Veremos si Alonso puede rodar con normalidad después del susto de ayer.