MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2026: GP DE ESPAÑA

Alonso conduce a una mano en La Monumental durante su primera vuelta rápida en Madring: así fue su lance con Tsunoda

Alonso le sacó el dedo a Tsunoda en La Monumental tras un lance con el japonés

Se encontró con el de Racing Bulls en medio de su vuelta y condujo a una mano por La Monumental tras mostrarle el dedo

Fernando Alonso
Fernando Alonso le saca el dedo a Tsunoda en La Monumental. (Captura de pantalla)
Miguel Zorío

Fernando Alonso le mostró el dedo a Tsunoda durante los libres 2 en el GP de España de F1. El piloto de Aston Martin venía en vuelta rápida cuando de repente se encontró con el monoplaza de Racing Bulls en medio de La Monumental.

Debido a unos problemas en su coche y a la bandera roja por el accidente de Lindblad, el asturiano no tuvo mucho tiempo de rodar y en uno de esos pocos giros se topó con el japonés. Al no haber podido rodar prácticamente, Alonso y su equipo apostaron por el neumático blando para buscar la vuelta rápida. Cuando estaba en plena Monumental, de repente se topó con Tsunoda y lo esquivó como pudo.

Eso le frenó y provocó que le mostrara el dedo de forma irónica, fruto de su enfado. Eso hizo que condujera a una mano por La Monumental. Iba a dedito por vuelta, porque luego se topó también con el Williams de Alex Albon.

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