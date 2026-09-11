Alonso conduce a una mano en La Monumental durante su primera vuelta rápida en Madring: así fue su lance con Tsunoda

Fernando Alonso le mostró el dedo a Tsunoda durante los libres 2 en el GP de España de F1. El piloto de Aston Martin venía en vuelta rápida cuando de repente se encontró con el monoplaza de Racing Bulls en medio de La Monumental.

Debido a unos problemas en su coche y a la bandera roja por el accidente de Lindblad, el asturiano no tuvo mucho tiempo de rodar y en uno de esos pocos giros se topó con el japonés. Al no haber podido rodar prácticamente, Alonso y su equipo apostaron por el neumático blando para buscar la vuelta rápida. Cuando estaba en plena Monumental, de repente se topó con Tsunoda y lo esquivó como pudo.

💀👍🏽 FERNANDO ALONSO SACÁNDOLE EL DEDO A TODO EL MUNDO. Va hasta los mismísimos huevos de la F1, menos mal que es su último año. Es el mejor. 🤣#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/iCxuIInrmP — Pole (@Sr_Pole) September 11, 2026

Eso le frenó y provocó que le mostrara el dedo de forma irónica, fruto de su enfado. Eso hizo que condujera a una mano por La Monumental. Iba a dedito por vuelta, porque luego se topó también con el Williams de Alex Albon.