Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de España de Madrid del Mundial de Fórmula 1 2026 Kimi Antonelli es el líder indiscutible de la clasificación de pilotos del Mundial de Fórmula 1 2026

Llegó uno de los momentos más deseados del año para los amantes del Mundial de Fórmula 1 en nuestro país. La espera ha terminado porque este fin de semana se viene un emocionante GP de España que se celebrará en la capital, más concretamente en el circuito callejero que llamaron Madring. A continuación te detallamos las fechas, los horarios y cómo ver por televisión en directo y en vivo online todo lo que suceda estos días.

Horarios del GP de España: a qué hora es la carrera de Fórmula 1

El GP de España, que corresponde a la decimocuarta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se disputará en el circuito de Madring. Los pilotos han viajado desde Italia a Madrid para afrontar lo que será un fin de semana apasionante en el calendario, ya que el Gran Circo regresa a la capital de nuestro país después de 40 años cuando se celebraba en el Jarama.

Viernes 11 de septiembre

El GP de España comenzará el viernes 11 de septiembre con dos sesiones de entrenamientos libres con las que los pilotos podrán familiarizarse con este trazado de Madring al que se enfrentan por primera vez. Es por ello que será un día importante para los Lando Norris, Lewis Hamilton y compañía para coger las mejores sensaciones para esta carrera del Mundial de Fórmula 1 2026.

Entrenamientos libres 1: 13:30 – 14:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 17:00 – 18:00 horas.

Sábado 12 de septiembre

Uno de los días más interesantes llegará el sábado 12 de septiembre. Los pilotos se enfrentarán a la última sesión de entrenamientos libres en Madring, pero un rato después tendrán que ponerse a prueba en la clasificación del GP de España, por lo que todos estaremos atentos a Fernando Alonso y a Carlos Sainz para ver en que posición saldrán en la carrera del domingo.

Entrenamientos libres 3: 12:30 – 13:30 horas

Clasificación del GP de España: 16:00 – 17:00 horas.

Domingo 13 de septiembre

El domingo 13 de septiembre será el día más esperado en el GP de España del Mundial de Fórmula 1 2026. Madring acogerá la carrera y veremos si los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell son capaces de llevarse el triunfo en la capital de nuestro país. La carrera comenzará a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los monoplazas tendrán que dar un total de 57 vueltas al trazado.

GP de España: 15:00 horas (57 vueltas).

Dónde ver gratis el GP de España de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ocurra durante el Mundial de Fórmula 1 2026 es Dazn. Los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del GP de España se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Dazn F1 que está en diferentes plataformas. También se podrá ver gratis y en abierto por la TV, ya que al ser en nuestro país, Mediaset, por Telecinco, ofrecerá todo lo que suceda en Madring.

Hay que recordar también que los clientes de Dazn y los espectadores de Mediaset se podrán descargar las aplicaciones respectivas de estas dos plataformas. Estas apps se pueden bajar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y esa será la vía para poder disfrutar en directo en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el GP de España del Mundial de Fórmula 1 2026 que se celebra en Madring.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en el GP de España del Mundial de Fórmula 1 2026, ya que estaremos cubriendo todo el evento. También vamos a narrar en directo y en vivo online el minuto a minuto de la clasificación y de la carrera del domingo que se celebra en Madring. Cuando termine cada prueba del fin de semana publicaremos las respectivas crónicas y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en la capital de España, donde vamos a estar prestando especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de España de F1

Además, todos los aficionados a este apasionante deporte que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming el GP de España podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE podrán conectar con Madring para narrar el minuto a minuto de lo que esté ocurriendo en este apasionante fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026.

Circuito del GP de España de F1

El circuito de Madring, ubicado en la zona de IFEMA-Valdebebas, será el trazado callejero donde se correrá la decimocuarta jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es el GP de España. Este será el primer Gran Premio que se celebra en este trazado, por lo que se estrena en el campeonato. Tiene una longitud de 5,416 kikñometros y cuenta con un total de 22 curvas. Los pilotos tendrán que dar 57 vueltas y todos pelearán por entrar en la historia y firmar la primera vuelta rápida sobre el asfalto madrileño.