Dónde comer en Madrid durante el GP de España de F1: restaurantes cerca de Madring

El Gran Premio de España de Fórmula 1, en el nuevo circuito Madring de Madrid, contará con varios puestos de servicio gastronómico de la más alta calidad. Chefs como Quique Dacosta, Jordi Roca o Paco Roncero estarán presentes para ofrecer sus excelentes servicios. Para los que quieran una opción más asequible, tendrán que tener en cuenta que, una vez entrado al recinto del circuito, no podrán salir y volver a entrar libremente.

Y es que el que acceda al recinto como espectador contará también con una importante restricción: no estará permitido introducir ni comida ni bebida de fuera, salvo que los reglamentos contemplen alguna excepción. Por lo tanto, todos los asistentes deberán hacer uso de la restauración del recinto si deciden acudir de principio a fin cada jornada.

Distintas alternativas dentro del recinto

La Azotea parte como uno de los mayores reclamos de Madring. Situada sobre la Monumental, la curva 12 y uno de los puntos fuertes del trazado, permitirá seguir la carrera desde las alturas. Esta zona contará con restaurantes, sesiones de DJ, terrazas panorámicas con vistas al trazado y skyline de Madrid y zonas lounge, lo que representa una de las áreas más exclusivas del circuito.

Varios chefs Michelin estarán presentes en La Azotea, con representantes de varias de las cocinas más reconocidas de Madrid, como Mario Sandoval, Hugo Muñoz o Javier Bonet. La cocina internacional del mexicano Roberto Ruiz y del italiano Gianni Pinto se sumará a las propuestas españolas. El apartado más dulce vendrá bajo las grandes figuras culinarias Jordi Roca y Oriol Balaguer.

En el Podium Stand, situado en plena recta principal y enfrente del podio, posiblemente la zona más exclusiva del trazado, podremos encontrar el Club 91, con nombres como Paco Roncero, Quique Dacosta, Iván Cerdeño, Coco Montes, Rodrigo de la Calle, Lucía Freitas o Paco Pérez. Roncero presentará una reinterpretación actual de la comida más castiza, inspirada en los mercados tradicionales de Madrid.

Los mejores vinos españoles, también presentes

Para todo aquel que quiera disfrutar de un gran vino español, contará con la posibilidad de hacerlo con dos excelentes opciones:

Bodega Numanthia : perteneciente al grupo de lujo francés LVMH, contará con dos de sus vinos más emblemáticos.

: perteneciente al grupo de lujo francés LVMH, contará con dos de sus vinos más emblemáticos. DO Toro: la marca castellanoleonesa ofrecerá a los asistentes sus vinos Numanthia 2020 y Termes Blanco 2025.

El primer gran premio en Madrid desde 1981 brindará, sin duda, todo un espectáculo automovilístico que quedará en la memoria de todos los fans de la Fórmula 1. Pero también otorgará un servicio gastronómico de lujo para todos los asistentes durante los tres días que durará el evento.