La agenda para el GP de España de F1: qué hacer en Madrid durante toda la semana y qué eventos hay

La Fórmula 1 vuelve a Madrid 45 años después y la capital se prepara para un desembarco a lo grande del campeonato del mundo. La decimosexta prueba del Mundial de Fórmula, con la celebración del GP de España de F1 en el circuito semiurbano de Madring, situado en IFEMA y el barrio de Valdebebas. Los monoplazas comenzarán a rodar el viernes, con los entrenamientos libres; disputarán la clasificación el sábado y la carrera el domingo. Sin embargo, la ciudad estará plagada de planes a lo largo de toda la semana.

Repasamos los mejores eventos que se celebran en Madrid con motivo del desembarco de la Fórmula 1. Llega la fiebre por los monoplazas a la capital y en OKDIARIO te decimos todo lo que puedes hacer durante esta semana, en la que regresa el Mundial de F1 a la ciudad. Además de la actividad en el circuito, hay muchos eventos repartidos por Madrid.

Lunes 7 de septiembre

Williams Fan Zone

Lugar: Plaza del Callao

Horario: 11:00-21:00

La escudería Williams instala durante toda la semana una fan zone en la Plaza del Callao. El espacio contará con un monoplaza a escala real, simuladores, trofeos, cascos y diferentes actividades para los aficionados.

McLaren Mastercard F1 Team Pop-up

Lugar: Centro Comercial La Vaguada

Horario: 10:00-22:00

McLaren y Mastercard ofrecen una experiencia para los aficionados con merchandising, actividades interactivas y un fotomatón con inteligencia artificial. El espacio permanecerá abierto hasta el sábado 12 de septiembre.

Martes 8 de septiembre

Carlos Sainz, en la Williams Fan Zone

Lugar: Plaza de Callao

Hora: 19:00

El piloto madrileño Carlos Sainz protagonizará un encuentro con los aficionados en la fan zone de Williams. Será una de las principales oportunidades para ver al piloto durante la semana previa al Gran Premio.

F1 Arcade: ‘Cortito y al pie’ con Roldán Rodríguez

Lugar: F1 Arcade Madrid, Paseo de la Castellana, 103

Hora: 20:00

El expiloto de Fórmula 1 Roldán Rodríguez participará en una edición especial del podcast Cortito y al pie. Después del encuentro habrá una sesión de carreras en los simuladores del recinto.

McLaren Mastercard F1 Team Pop-up

Lugar: Centro Comercial La Vaguada

Horario: 10:00-22:00

Miércoles 9 de septiembre

Madring Tech Summit

Lugar: Real Casa de Correos, Puerta del Sol

Hora: Desde las 16:30

La Comunidad de Madrid organiza una jornada dedicada a la tecnología aplicada a la Fórmula 1, con especial atención a la ingeniería, la inteligencia artificial, los datos y la ciberseguridad.

Luke Browning, en la Williams Fan Zone

Lugar: Plaza del Callao

Hora: 19:00

El piloto reserva de Williams, Luke Browning, participará en un encuentro con los aficionados en el centro de Madrid.

F1 Arcade: Campos Racing y Anna Cramling

Lugar: F1 Arcade Madrid, Paseo de la Castellana, 103

Horario: Desde las 19:00

El programa incluye un encuentro con pilotos de Campos Racing a las 19:00 y, posteriormente, un evento que combinará Fórmula 1 y ajedrez con la creadora de contenido Anna Cramling, a partir de las 20:30.

McLaren Mastercard F1 Team Pop-up

Lugar: Centro Comercial La Vaguada

Horario: 10:00-22:00

Jueves 10 de septiembre

Madring Tech Summit, con Marc Gené

Lugar: Real Casa de Correos, Puerta del Sol

Horario: 09:30-20:00

La segunda jornada del Madring Tech Summit incluirá exposiciones de cascos y monos de equipos de Fórmula 1, una maqueta del circuito, simuladores y experiencias relacionadas con la inteligencia artificial y la tecnología.

Uno de los principales atractivos será la participación de Marc Gené en una conversación sobre tecnología, toma de decisiones y análisis de datos durante una carrera de Fórmula 1.

James Vowles, en la Williams Fan Zone

Lugar: Plaza del Callao

Hora: 18:00

El director del equipo Williams, James Vowles, participará en un encuentro con los aficionados.

F1 Arcade: apertura de cajas de Topps Chrome Formula 1

Lugar: F1 Arcade Madrid, Paseo de la Castellana, 103

Hora: 21:00

El recinto celebrará una apertura en directo de cajas de la colección Topps Chrome Formula 1. El acceso será libre.

McLaren Mastercard F1 Team Pop-up

Lugar: Centro Comercial La Vaguada

Horario: 10:00-22:00

Viernes 11 de septiembre

GP de España de F1 – Circuito de Madring

Fórmula 1 – Libres 1 (13:30-14:30)

(13:30-14:30) Fórmula 1 – Libres 2 (17:00-18:00)

Los aficionados que no dispongan de entrada podrán seguir las sesiones en diferentes espacios de Madrid.

F1 Arcade Madrid

Lugar: F1 Arcade Madrid, Paseo de la Castellana, 103

Retransmisión de los entrenamientos libres. Programación especial durante la tarde y la noche, con música en directo.

ElevenLabs F1 Pop-Up

Lugar: Calle de Belén, 4

Horario: 14:00-18:00

La experiencia de ElevenLabs permitirá a los visitantes acercarse a la inteligencia artificial aplicada a la Fórmula 1, incluyendo interacciones con recreaciones de voz de pilotos.

McLaren Mastercard F1 Team Pop-up

Lugar: Centro Comercial La Vaguada

Horario: 10:00-22:00

Sábado 12 de septiembre

GP de España de F1 – Circuito de Madring

Fórmula 1 – Libres 3 (12:30-13:30)

(12:30-13:30) Clasificación de Fórmula 1 (16:00-17:00)

F1 Arcade Madrid

Lugar: F1 Arcade Madrid, Paseo de la Castellana, 103

Retransmisión de los Libres 3 y la sesión de clasificación. Programación especial durante la tarde.

Último día del McLaren Mastercard F1 Team Pop-up

Lugar: Centro Comercial La Vaguada

La experiencia de McLaren y Mastercard permanecerá abierta hasta el sábado.

ElevenLabs F1 Pop-Up

Lugar: Calle de Belén, 4

Horario: 11:00-18:00

Última oportunidad para visitar esta experiencia tecnológica relacionada con la Fórmula 1.

Domingo 13 de septiembre

GP de España de F1 – Circuito de Madring

Carrera (15:00)

El fin de semana de la Fórmula 1 en Madrid llegará a su fin con la carrera del GP de España de F1 2026. La ciudad vuelve a acoger un Gran Premio 45 años después, puesto que la última vez fue en 1981 en el circuito del Jarama. Además de la carrera de Fórmula 1, el programa del domingo incluye las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3.

Alternativas para quienes no tengan entrada

F1 Arcade Madrid

Lugar: F1 Arcade Madrid, Paseo de la Castellana, 103

Horario: desde las 14:00

El recinto organizará una watch party para seguir en directo el Gran Premio.

Williams Fan Zone

Lugar: Plaza del Callao

Horario: aproximadamente 10:00-16:00

La fan zone de Williams afrontará su última jornada en el centro de Madrid.

Cash & Rocket

Lugar: Puente del Rey

Los aficionados podrán visitar una exposición gratuita de 25 vehículos de alta gama antes de que la caravana se dirija hacia MADRING.