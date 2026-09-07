La agenda para el GP de España de F1: qué hacer en Madrid durante toda la semana y qué eventos hay
Consulta la agenda del GP de España de Fórmula 1 en Madrid, con todos los planes que se pueden hacer por la ciudad del 7 al 13 de septiembre
Los pilotos de Fórmula 1 se rinden a Madring: «Será un circuito con carácter y dificultad»
Dónde está la Fan Zone en Madrid del GP de España de Fórmula 1
La Fórmula 1 vuelve a Madrid 45 años después y la capital se prepara para un desembarco a lo grande del campeonato del mundo. La decimosexta prueba del Mundial de Fórmula, con la celebración del GP de España de F1 en el circuito semiurbano de Madring, situado en IFEMA y el barrio de Valdebebas. Los monoplazas comenzarán a rodar el viernes, con los entrenamientos libres; disputarán la clasificación el sábado y la carrera el domingo. Sin embargo, la ciudad estará plagada de planes a lo largo de toda la semana.
Repasamos los mejores eventos que se celebran en Madrid con motivo del desembarco de la Fórmula 1. Llega la fiebre por los monoplazas a la capital y en OKDIARIO te decimos todo lo que puedes hacer durante esta semana, en la que regresa el Mundial de F1 a la ciudad. Además de la actividad en el circuito, hay muchos eventos repartidos por Madrid.
Lunes 7 de septiembre
Williams Fan Zone
Lugar: Plaza del Callao
Horario: 11:00-21:00
La escudería Williams instala durante toda la semana una fan zone en la Plaza del Callao. El espacio contará con un monoplaza a escala real, simuladores, trofeos, cascos y diferentes actividades para los aficionados.
McLaren Mastercard F1 Team Pop-up
Lugar: Centro Comercial La Vaguada
Horario: 10:00-22:00
McLaren y Mastercard ofrecen una experiencia para los aficionados con merchandising, actividades interactivas y un fotomatón con inteligencia artificial. El espacio permanecerá abierto hasta el sábado 12 de septiembre.
Martes 8 de septiembre
Carlos Sainz, en la Williams Fan Zone
Lugar: Plaza de Callao
Hora: 19:00
El piloto madrileño Carlos Sainz protagonizará un encuentro con los aficionados en la fan zone de Williams. Será una de las principales oportunidades para ver al piloto durante la semana previa al Gran Premio.
F1 Arcade: ‘Cortito y al pie’ con Roldán Rodríguez
Lugar: F1 Arcade Madrid, Paseo de la Castellana, 103
Hora: 20:00
El expiloto de Fórmula 1 Roldán Rodríguez participará en una edición especial del podcast Cortito y al pie. Después del encuentro habrá una sesión de carreras en los simuladores del recinto.
McLaren Mastercard F1 Team Pop-up
Lugar: Centro Comercial La Vaguada
Horario: 10:00-22:00
Miércoles 9 de septiembre
Madring Tech Summit
Lugar: Real Casa de Correos, Puerta del Sol
Hora: Desde las 16:30
La Comunidad de Madrid organiza una jornada dedicada a la tecnología aplicada a la Fórmula 1, con especial atención a la ingeniería, la inteligencia artificial, los datos y la ciberseguridad.
Luke Browning, en la Williams Fan Zone
Lugar: Plaza del Callao
Hora: 19:00
El piloto reserva de Williams, Luke Browning, participará en un encuentro con los aficionados en el centro de Madrid.
F1 Arcade: Campos Racing y Anna Cramling
Lugar: F1 Arcade Madrid, Paseo de la Castellana, 103
Horario: Desde las 19:00
El programa incluye un encuentro con pilotos de Campos Racing a las 19:00 y, posteriormente, un evento que combinará Fórmula 1 y ajedrez con la creadora de contenido Anna Cramling, a partir de las 20:30.
McLaren Mastercard F1 Team Pop-up
Lugar: Centro Comercial La Vaguada
Horario: 10:00-22:00
Jueves 10 de septiembre
Madring Tech Summit, con Marc Gené
Lugar: Real Casa de Correos, Puerta del Sol
Horario: 09:30-20:00
La segunda jornada del Madring Tech Summit incluirá exposiciones de cascos y monos de equipos de Fórmula 1, una maqueta del circuito, simuladores y experiencias relacionadas con la inteligencia artificial y la tecnología.
Uno de los principales atractivos será la participación de Marc Gené en una conversación sobre tecnología, toma de decisiones y análisis de datos durante una carrera de Fórmula 1.
James Vowles, en la Williams Fan Zone
Lugar: Plaza del Callao
Hora: 18:00
El director del equipo Williams, James Vowles, participará en un encuentro con los aficionados.
F1 Arcade: apertura de cajas de Topps Chrome Formula 1
Lugar: F1 Arcade Madrid, Paseo de la Castellana, 103
Hora: 21:00
El recinto celebrará una apertura en directo de cajas de la colección Topps Chrome Formula 1. El acceso será libre.
McLaren Mastercard F1 Team Pop-up
Lugar: Centro Comercial La Vaguada
Horario: 10:00-22:00
Viernes 11 de septiembre
GP de España de F1 – Circuito de Madring
- Fórmula 1 – Libres 1 (13:30-14:30)
- Fórmula 1 – Libres 2 (17:00-18:00)
Los aficionados que no dispongan de entrada podrán seguir las sesiones en diferentes espacios de Madrid.
F1 Arcade Madrid
Lugar: F1 Arcade Madrid, Paseo de la Castellana, 103
Retransmisión de los entrenamientos libres. Programación especial durante la tarde y la noche, con música en directo.
ElevenLabs F1 Pop-Up
Lugar: Calle de Belén, 4
Horario: 14:00-18:00
La experiencia de ElevenLabs permitirá a los visitantes acercarse a la inteligencia artificial aplicada a la Fórmula 1, incluyendo interacciones con recreaciones de voz de pilotos.
McLaren Mastercard F1 Team Pop-up
Lugar: Centro Comercial La Vaguada
Horario: 10:00-22:00
Sábado 12 de septiembre
GP de España de F1 – Circuito de Madring
- Fórmula 1 – Libres 3 (12:30-13:30)
- Clasificación de Fórmula 1 (16:00-17:00)
F1 Arcade Madrid
Lugar: F1 Arcade Madrid, Paseo de la Castellana, 103
Retransmisión de los Libres 3 y la sesión de clasificación. Programación especial durante la tarde.
Último día del McLaren Mastercard F1 Team Pop-up
Lugar: Centro Comercial La Vaguada
La experiencia de McLaren y Mastercard permanecerá abierta hasta el sábado.
ElevenLabs F1 Pop-Up
Lugar: Calle de Belén, 4
Horario: 11:00-18:00
Última oportunidad para visitar esta experiencia tecnológica relacionada con la Fórmula 1.
Domingo 13 de septiembre
GP de España de F1 – Circuito de Madring
- Carrera (15:00)
El fin de semana de la Fórmula 1 en Madrid llegará a su fin con la carrera del GP de España de F1 2026. La ciudad vuelve a acoger un Gran Premio 45 años después, puesto que la última vez fue en 1981 en el circuito del Jarama. Además de la carrera de Fórmula 1, el programa del domingo incluye las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3.
Alternativas para quienes no tengan entrada
F1 Arcade Madrid
Lugar: F1 Arcade Madrid, Paseo de la Castellana, 103
Horario: desde las 14:00
El recinto organizará una watch party para seguir en directo el Gran Premio.
Williams Fan Zone
Lugar: Plaza del Callao
Horario: aproximadamente 10:00-16:00
La fan zone de Williams afrontará su última jornada en el centro de Madrid.
Cash & Rocket
Lugar: Puente del Rey
Los aficionados podrán visitar una exposición gratuita de 25 vehículos de alta gama antes de que la caravana se dirija hacia MADRING.