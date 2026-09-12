Antonelli confirma su favoritismo en Madring tras unos Libres 3 marcados por dos banderas rojas

Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo en unos libres 3 marcados por las dos banderas rojas. Los accidentes de Lewis Hamilton y Ollie Bearman fueron los protagonistas de una sesión en la que McLaren mostró la patita, pero el líder del Mundial confirmó su favoritismo en Madring. La práctica acabó antes de lo esperado tras el choque del Haas en los últimos minutos. Alonso acabó decimoséptimo y Sainz decimoctavo.

Hamilton se estrelló contra el muro a 37 minutos del final y eso provocó que sacaran la segunda bandera roja del Gran Premio de España en Madring. El crono siguió corriendo y, pasados 20 minutos, como seguían reparando las barreras, la dirección de carrera decidió detener la sesión por completo.

El tiempo se detuvo a 15:38 para el final. Es algo inusual que no está registrado en el reglamento de la FIA ni de la F1 que se pare el crono, ya que normalmente el tiempo sigue corriendo aunque estén reparando las protecciones. Es la primera vez que sucede en el campeonato, al menos esta temporada. Quizás por ser un trazado nuevo decidieron detener el tiempo, pero no es nada normal lo que sucedió.

Una vez estaba todo arreglado, dieron luz verde y todos los pilotos salieron lanzados para dar una vuelta rápida. Ahí se empezaron a mostrar algunas de las cartas de los equipos para la clasificación. Los Mercedes empezaron a tirar como demonios, pero al principio nadie podía con un Leclerc que mejoraba su tiempo.

Hasta que apareció el ganador del último Gran Premio, Antonelli, para asaltar la primera plaza y confirmar que va muy en serio también en Madring tras dominar el viernes los libres 2 y ser segundo en el FP1. Alonso y Sainz conseguían mejorar algo, pero muy lejos de los tiempos que les darían el pase a la Q2 en clasificación.

También aparecieron los McLaren, con Piastri tercero y Norris cuarto. Verstappen fue quinto por delante de un Russell que terminó sexto. Pero la realidad es que la bandera roja de Hamilton condicionó la puesta a punto de los equipos. Y para acabar, otra bandera roja. Esta fue de Ollie Bearman, que se estrelló contra el muro en la 11 tras tocarlo en la 10 y perder el control. Sucedió a pocos minutos del final y ahí acabó la sesión. Pero en Haas tienen trabajo para reparar el coche a tiempo para la qualy.