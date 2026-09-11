MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2026: GP DE ESPAÑA

Antonelli vuelve a su sitio en el segundo acto de Madring y Alonso apenas rueda y se enfada en La Monumental

El piloto italiano baja el crono de Russell con el blando (1:33.662) y se postula como favorito a la pole del sábado

Fernando sólo da 15 vueltas por un problema de embrague en el Aston Martin que se mezcló con la bandera roja por el accidente de Lindblad

Sigue en directo la jornada de este viernes en Madring

Antonelli vuelve a su sitio en el segundo acto de Madring y Alonso apenas rueda y se enfada en La Monumental
Antonelli. (Getty)
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Kimi Antonelli volvió a tomar el mando en los libres 2 del Gran Premio de España y se ha postulado como el gran favorito a la pole. Su tiempo (1:33.662) fue el más bajo del viernes. La segunda sesión de la historia de Madring nos dejó la primera bandera roja, con la firma de Arvid Lindblad, tras algunos amagos como el de Lewis Hamilton u Oscar Piastri.

Fernando Alonso tiró al final con el neumático blando, pero se encontró con el Racing Bulls de Yuki Tsunoda a su derecha en la salida de La Monumental. No dudó en apuntar con el dedo al japonés mientras pilotaba a una mano en la curva más vertiginosa de la F1.

Fue decimoséptimo, ocho décimas más lento que Carlos Sainz, decimosexto, que a su vez se quedó a más de dos segundos y medio del tiempo de Antonelli. Esa es la cruda realidad para los pilotos españoles en la carrera de casa, un resultado que aventura una clasificación dura.

Tras otra media hora completamente limpia con medios, la segunda mitad de la sesión fue lanzada con los pilotos probando los blandos en vueltas de clasificación. Alonso pudo salir a pista justo en el ecuador después de que Aston Martin reparase un fallo en el embrague de su monoplaza y Lando Norris ni siquiera corrió por un problema con la caja de cambios del McLaren.

La primera bandera roja de la F1 en Madring la protagonizó Lindblad a los 25 minutos. En la salida de La Monumental perdió la tracción trasera y se estampó contra el muro de la escapatoria. El de Racing Bulls salió ileso y, acto seguido, Liam Lawson se chocó levemente con la barrera de la curva 21, pero sin incidencia. La sesión estuvo parada alrededor de 13 minutos, lo cual afectó a un Alonso que apenas pudo rodar (15 vueltas).

Russell, que había liderado la primera práctica, tuvo algún problema en su vuelta con blandos y tuvo que abortar. Terminó quinto por detrás de Antonelli, los Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton a sólo una décima del italiano, y Lindblad. Max Verstappen, Piastri, Tsunoda, Esteban Ocon y Lawson cerraron el top 10. Queda el último tanteo este sábado a las 12:30 horas y a las 16:00 tendrá lugar la primera clasificación de Madring. Habrá jarana.

Resultados de los Libres 2

  1. Kimi Antonelli
  2. Charles Leclerc
  3. Lewis Hamilton
  4. Arvid Lindblad
  5. George Russell
  6. Max Verstappen
  7. Oscar Piastri
  8. Yuki Tsunoda
  9. Esteban Ocon
  10. Liam Lawson
  11. Pierre Gasly
  12. Nico Hulkenberg
  13. Gabriel Bortoleto
  14. Oliver Bearman
  15. Franco Colapinto
  16. Carlos Sainz
  17. Fernando Alonso
  18. Alex Albon
  19. Checo Pérez
  20. Lance Stroll
  21. Valtteri Bottas
  22. Lando Norris

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