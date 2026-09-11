Fernando Alonso no empieza los Libres 2 por un problema de embrague en el Aston Martin

Fernando Alonso no comenzará los libres 2 del Gran Premio de España de Fórmula 1 por un problema de embrague en el Aston Martin que arrastra de los primeros entrenamientos. El piloto asturiano no pudo subirse al monoplaza porque a pocos minutos de la sesión, que arrancó a las 17:00 horas, estaba desmontado casi al completo y subido en caballetes.

Al parecer, el daño en el pedal se produjo en el simulacro de salida al final de la primera práctica. Aston Martin corre a contrarreloj para repararlo con el objetivo de que Alonso pueda rodar antes de que terminen los segundos entrenamientos, algo que sería vital en un circuito completamente nuevo como es el de Madring.

Alonso fue decimoquinto en la sesión matinal de entrenamientos con un tiempo dos segundos más lento que el del líder, George Russell. Pasado el primer cuarto de hora de sesión, Alonso se vistió el mono mientras recibía la visita de Eder Militao, central del Real Madrid. Antes de la media hora, Fernando por fin pudo salir a pista.