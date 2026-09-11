El jefe del equipo de Alonso apuesta por su continuidad: «Esperamos que siga, es muy importante para nosotros»

Mike Krack dejó claro que en Aston Martin solo piensan en la continuidad de Fernando Alonso el año que viene. El jefe del equipo señaló que no piensan en un plan B si el bicampeón decide retirarse, porque «esperamos que Fernando continúe». Con una tranquilidad pasmosa, el luxemburgués afirmó que «sería tan dramático» no tenerle más en la F1 que «prefiero no hablar ni pensar en ello»

«Tenemos confianza de que podemos encontrar una buena solución para todos y ahora se trata de esperar a que decida», comenzaba diciendo el jefe de Aston Martin en rueda de prensa. «Hemos sido claros de que el equipo quiere continuar», agregó sobre seguir trabajando con el asturiano. No obstante, Aston Martin respetará los tiempos que se tome su piloto para decidir: «El equipo respeta los pensamientos de Fernando y el timing que quiere hacer».

Preguntado por si tienen un plan B si Alonso no sigue y cuáles serían los nombres de los pilotos que tienen en mente para reemplazarle, Krack afirmó que en Aston no piensan en otra cosa que no sea la continuidad de una de las mayores leyendas de este deporte.

«No daré nombres ni hablaré de un plan B. Esperamos que Fernando continúe. Es muy importante para nuestro equipo, para la F1 y para el motorsport. Sería una lástima no tenerle más y porque eso sería tan dramático, prefiero no hablar ni pensar en ello», dijo.