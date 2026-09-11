GP de España de F1 2026 en Madring, en directo: cortes de tráfico en Madrid, a qué hora empieza y dónde ver la carrera en el circuito de Fórmula 1 hoy
Sigue en directo minuto a minuto todo lo que ocurrirá este viernes en el Madring
El Gran Premio de España 2026 se celebra este fin de semana en el nuevo circuito de Madring, un trazado híbrido que combina la velocidad de un circuito permanente con las exigencias técnicas de un trazado urbano, además de la icónica ‘Monumental’ y su peralte del 24%, que será un exigente e inédito test para los monoplazas. Todo un nuevo desafío para los pilotos de Fórmula 1 que plantea ser la revolución del Mundial.
Un circuito híbrido desplegado entre Ifema Madrid, donde se sitúa la recta principal, el ‘paddock’ y el ‘pit-lane’, y Valdebebas, de 5.416 metros de longitud y 22 curvas. La acción arranca en la recta de meta de 523 metros, donde se sitúa la ansiada ‘pole’ y que parece una posición privilegiada y clave para el domingo. Este mismo viernes arrancan los Libres 1 para sacar los primeros tiempos y conocer desde dentro la complejidad del circuito.
El jefe de Sainz desvela por qué no traen mejoras a Madring
James Vowles, Team Principal del equipo de Carlos Sainz, explicó este viernes el motivo por el que Williams no ha traído su gran paquete de mejoras de la temporada al GP de España. Creo que será muy, muy difícil puntuar aquí. «Tenemos mejoras de rendimiento en camino para Bakú. Intentamos traerlas a Madrid, pero no fue posible traer las cantidades que necesitábamos», dijo.
Domenicali conoce al hijo de Alonso
El jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, se ha acercado a conocer al hijo de Fernando Alonso a su llegada al circuito. El asturiano y Melisa entraron con el pequeño Leonard en el primer día de Madring y el capo de la F1 fue a verle.
👋 Domenicali se ha acercado a saludar a la familia Alonso Jiménez, que han llegado hace un rato al circuito pic.twitter.com/iDhUWDXn5d
— Nachez (@Nachez98) September 11, 2026
La FIA ayudará a Fernando Alonso
El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, aseguró que hablará con Fernando Alonso para intentar convencerle de que no se retire.
Alonso llega a Madring con su hijo
Fernando Alonso ha entrado en Madring en el primer día del GP de España de F1 con Melisa y su hijo. Esta es la segunda vez que aparece con el pequeño Leonard en un circuito tras hacerlo en Hungría justo antes del parón veraniego.
Primer gran accidente en Madring con un coche en llamas
El tailandés Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un fuerte choque contra el muro en los primeros libres de la Fórmula 2 y el coche acabó en llamas. Por suerte, el piloto salió ileso y por su propio pie.
Nakamura lidera los Libres F3
Los pilotos de F3 completaron los primeros libres en Madring y apenas hubo accidentes. Solo hubo una bandera roja después de que Nicola Lacorte chocase con el muro en la curva 9. Jin Makamura lideró con un 1:49:835. Por detrás, Kato y Deligny fueron los únicos que se quedaron por debajo de 1:50.
Los horarios del Gran Premio de Madring
Estos son los horarios para este viernes en el Gran Premio de España:
- 9:55 h. Libres F3
- 11:05 h. Libres F2
- 13:30 h. Libres 1 F1
- 15:00 h. Clasificación F2
- 17:00 h. Libres 2 F1
- 18:25 h. Clasificación F3
Fernando Alonso espera el caos en Madring para marcar la diferencia
Madring promete emociones fuertes en su estreno y Fernando Alonso llega con la ambición de aprovechar cualquier circunstancia favorable para sacar el máximo partido al nuevo circuito madrileño y lograr un gran resultado en el Gran Premio de España. El piloto de Aston Martin comenzará a adquirir rodaje este viernes en los dos primeros entrenamientos, ultimará detalles en la matinal del sábado y atacará con todo en la clasificación para posicionarse arriba y ofrecer el mayor espectáculo posible ante la afición española.
Carlos Sainz promete diversión en el fin de semana más especial de su vida
Llegó el gran día para Carlos Sainz. El madrileño vivirá a partir de hoy el Gran Premio más especial de su carrera. Aquel niño que comenzó con 10 años en el karting y que veía las carreras de Fórmula 1 con su padre, soñaba con algún día competir en ella y hacerlo en Madrid, su ciudad natal. 22 años después, ese sueño va a dejar de ser un sueño para convertirse en una realidad. Madring ya está listo para que el piloto de casa pueda rodar por primera vez con el Williams por el trazado de la capital.
La Fórmula 1 por fin llega a Madrid: un regreso Monumental
La Fórmula 1 llega por fin a Madrid. 45 años después, la categoría reina vuelve a la mejor ciudad del mundo y lo hace de forma Monumental, con una cita que nadie se quiere perder. El Gran Premio de España pasa a ser madrileño desde este viernes, día en el que se inaugurará el circuito de Madring en una prueba del campeonato de monoplazas con más renombre.
La organización del GP de España espera unas 350.000 personas repartidas en los tres días del fin de semana, en los que el rugido de los motores volverá a convertir a la capital del país en la del deporte. Madring ha ultimado su puesta a punto en las últimas horas para ofrecer una experiencia única en la F1 que comienza por un circuito de dificultad extrema.
Con La Monumental como joya de la corona y la mayor bandera de España del país en la curva 3, Madring promete emociones fuertes en sus desniveles, curvas cerradas y enlazadas y sobre todo en esa peraltada que pondrá a prueba la valentía de 22 pilotos que este viernes desbloquean un nuevo mapa. Todos ellos están como locos por rodar ya sobre él, como demostraron en una víspera en la que la sensación de incertidumbre dominaba a los protagonistas.
¡Bienvenidos!
Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de España. Hoy arranca el ‘Día 1’ en el Madring donde se celebrarán los Libres 1. Una expectación total para pilotos y amantes de la Fórmula 1, que experimentarán el debut de uno de los circuitos más emocionantes del Mundial. ¡Arrancamoooooooooooos!
Los pilotos prueban el circuito…¡a dos ruedas!
Check it out! 😮💨
The drivers are soaking in the MADRING, on two wheels for now… 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/UFj5pHSJjj
— Formula 1 (@F1) September 11, 2026
Los pilotos prueban el circuito…¡a dos ruedas!