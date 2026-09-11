GP de España de F1 2026 en Madring, en directo: cortes de tráfico en Madrid, a qué hora empieza y dónde ver la carrera en el circuito de Fórmula 1 hoy

El Gran Premio de España 2026 se celebra este fin de semana en el nuevo circuito de Madring, un trazado híbrido que combina la velocidad de un circuito permanente con las exigencias técnicas de un trazado urbano, además de la icónica ‘Monumental’ y su peralte del 24%, que será un exigente e inédito test para los monoplazas. Todo un nuevo desafío para los pilotos de Fórmula 1 que plantea ser la revolución del Mundial.

Un circuito híbrido desplegado entre Ifema Madrid, donde se sitúa la recta principal, el ‘paddock’ y el ‘pit-lane’, y Valdebebas, de 5.416 metros de longitud y 22 curvas. La acción arranca en la recta de meta de 523 metros, donde se sitúa la ansiada ‘pole’ y que parece una posición privilegiada y clave para el domingo. Este mismo viernes arrancan los Libres 1 para sacar los primeros tiempos y conocer desde dentro la complejidad del circuito.