La condición de Mourinho para ir al Gran Premio de España: «Si no ganamos al Rayo, no hay vida»

José Mourinho se ha puesto una condición para asistir al Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebra este fin de semana en Madring: ganar al Rayo Vallecano. El entrenador del Real Madrid tiene entrada para acudir el domingo al nuevo circuito madrileño, pero dejó claro que todo dependerá de lo que suceda unas horas antes en el Santiago Bernabéu. «Si no gano, no hay vida. Si estoy contento, a lo mejor me paso», aseguró.

El portugués reconoció que mantiene una gran amistad con Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, y que dispone de una invitación para presenciar la carrera. Pero Mourinho es Mourinho. No entiende de desconexión, carreras ni planes de domingo cuando el Real Madrid no ha ganado. El Rayo Vallecano marcará su estado de ánimo y decidirá si finalmente aparece por Madring para disfrutar de uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en Madrid.

La llegada de la Fórmula 1 también ha alterado la rutina del Real Madrid por la cercanía del circuito con Valdebebas. La rueda de prensa tuvo que celebrarse en el Santiago Bernabéu y Mourinho reconoció que el dispositivo le había quitado tiempo de descanso. «Normalmente salgo de Valdebebas a las 7:15; hoy, a las 7:30. He perdido 45 minutos de sueño», explicó el técnico, que también ofreció a sus jugadores diferentes alternativas para llegar a la ciudad deportiva. AS

Mourinho también se mojó al comparar la Fórmula 1 con el Real Madrid. Para el portugués, Ferrari siempre será Ferrari: «Los rojos serán siempre los rojos». Además, elogió a Kimi Antonelli por lo que está logrando con Mercedes y mostró su admiración por Fernando Alonso. «Me gusta mucho su personalidad. Es de los mejores siempre, aunque no le den un buen coche», afirmó. Eso sí, para verlos en directo deberá cumplirse primero su única condición: que el Real Madrid gane al Rayo.