Mourinho, sobre las críticas al Real Madrid: «¿No están contentos porque ganamos?»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu. Precisamente, el luso tomó la palabra en el coliseo madridista, abandonando la sala de prensa de Valdebebas, debido a la celebración del Gran Premio de España a escasos metros de la ciudad deportiva madridista.

«Felices, unidos y trabajando bien. Hemos hecho un trabajo táctico con poca intensidad, pero respetando mucho a nuestro rival, que viene de ganar y nos ha dejado claro que tenemos que estar muy concentrados. Quiero dar las gracias a Beñat San José por sus palabras, que han sido demasiado simpáticas. No merecía tanto», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Sobre dónde se debería jugar la final, bromeó con su deseo de que se juegue en Lisboa para, a continuación, dejar claro que se debería celebrar en el Santiago Bernabéu: «Si puedes jugar en un estadio mítico, donde han jugado algunos de los mejores de la historia… Debería ser aquí. Y lo diría también si fuera entrenador del Benfica».

Sobre el penalti no repetido ante el Betis, comentó lo siguiente: «No me sorprende, porque entre los árbitros existe una gran protección. Es muy, muy raro, muy difícil que critiquen una situación arbitral. La unión hace la fuerza».

También habló de Vinicius y los pitos del Santiago Bernabéu: «Sólo tiras piedras a las plantas que tienen fruto. Lo que ha hecho Vinicius aquí en los últimos años, con sus goles, sus títulos y sus triunfos… Tiene mucho fruto y la gente tira piedras porque quiere frutos. Quiere lo mejor de Vinicius, que va a llegar. El que ganó el año pasado al Benfica va a llegar. Ahora hay un Vinicius que trabaja más que nunca, pero todavía no gana partidos solo. Está muy cerca de su velocidad máxima. Ha batido sus récords en carreras de alta intensidad, récord en balones recuperados, en balones recuperados en el último tercio… Va a llegar».

«No quiero decir quién juega. No voy por ahí. No pienso en los tres partidos que vienen, sino en mañana. Quiero ganar. Pero sí que existe un espacio… quizá no rotación, pero sí nueva energía. Piernas con mucha gasolina. Hemos trabajado muchísimo en el partido del martes. Recuperamos a Camavinga, a Bernardo, a Arda… Tenemos un grupo fuerte para dar oportunidades a piernas con mucha gasolina para jugar. Y que otros tengan tiempo para reposar. Son tres partidos en nueve días, el Elche en tres… Pero el foco está en cómo ganar mañana. Y dentro de ese cómo, lo importante es que dos o tres que no jugaron el último partido puedan dar un poco más de energía al equipo», comentó sobre las posibles rotaciones.

Sobre el Bernabéu y sus pitos, fue claro: «No quiero ni opinar, no se trata de criticar ni opinar. No soy nadie como para ni siquiera opinar. Me quedo triste, porque soy muy exigente con los míos. El otro día leí alguna declaración de Huijsen diciendo que soy pesado, que estoy siempre detrás. Y es así, soy muy exigente. La exigencia es dar todo lo que tiene que dar. Yo respeto al jugador que lo da todo. Quería jugar, quería ayudar, ha jugado como equipo, ha jugado con respeto por su escudo. Este tipo de jugador me tiene siempre a su lado. No significa que vaya a jugar siempre, pero significa que me tendrá siempre a su lado. Me pone triste, pero no quiero valorar ni criticar. Pero desde mi experiencia, no sólo en el Madrid, cuando hay unión entre equipo y estadio es… no quiero decir imbatible, pero sí casi imbatible. Tengo todavía el récord Guinness de partidos en casa sin perder en las mejores ligas, seis o siete años sin perder… No sé. Pero cuando trabajas como equipo con el estadio, eres imbatible. Pero cada estadio, en determinado momento, tiene derecho a reaccionar».

«No hablo de quien critica. Utilizo el mismo proverbio que con Vini. ‘Es un árbol con mucho, muchísimo fruto’. Tiene razón. Un jugador de 40 goles nunca es un problema para el equipo. Cuando consigues que haya amistad, respeto… imagínate. Hay cosas que como entrenador valoro y admiro muchísimo. Hay gente que habla de fútbol, pero no lo conoce en profundidad. Hay otras que entienden y les viene bien hablar de cosas no tan buenas. He visto al equipo estar en los últimos minutos con 10, defendiendo por la izquierda con Cucurella ya muerto, con Kylian ya muerto, y lo he visto. Yo como entrenador valoro esto de una manera increíble. Para mí es una alegría este tipo de comportamiento. Hay gente que sabe tanto de fútbol como yo que también lo ha visto, pero no lo dice. Dice después que no hemos defendido bien, que podíamos haber sufrido tres o cuatro goles. Tampoco dice que podríamos haber metido ocho. Hay partidos que son muy aburridos y quizá tengamos algunos. Hay partidos de Champions donde los equipos se temen, no se arriesgan y la gente se va a casa con mal sabor de boca. Nos pudieron meter cuatro, sí, sí, pero podíamos haber metido ocho. Y hay gente que entiende de fútbol como yo que no lo dice. ¿Por qué no lo dice? ¿No están contentos porque hayamos ganado? Estamos unidos. Hemos perdido puntos contra el Betis y el compromiso que tenemos va a seguir. Haremos todo lo posible para que la gente esté feliz», comentó.

«Él no está preocupado, el club tampoco. Hay empatía, saben que todos quieren lo mismo. Para ser un portero, es joven y, además, ha decidido no estar en la Liga de Naciones con su selección y eso le permite estar más centrado y tener más tiempo de reposo en las fechas UEFA o FIFA. Ahí está, gran partidazo, es verdad», explicó sobre Courtois. Además, habló de Tchouaméni y su relación con Valverde: «Yo no he hecho nada, lo han hecho ellos. La empatía que existe en el grupo, la amistad, el ganar juntos, el perder juntos, el irse cabreado al banquillo, pero apoyar a los compañeros que están en el campo… Sin responder específicamente a la situación Valverde-Tchouaméni, el grupo está fantástico. Y en ese caso, si yo no sé nada, en lugar de saberlo todo, me hubieran parecido dos grandes amigos. Obviamente, cuando Aurélien llegó estaba atento, porque necesitaba saber si tenía que intervenir y ser el ministro de la paz, pero no hice nada. Han sido ellos».

Por otro lado, habló de cómo les ha afectado el Gran Premio de España, reconociendo que tiene entrada y que sólo irá si gana al Rayo: «Mira, normalmente salgo de Valdebebas a las 7:15; hoy, a las 7:30. He perdido 45 minutos de sueño. El entrenamiento no ha cambiado nada por no estar vosotros. Los primeros 15 no hicimos nada y luego hicimos cosas tácticas durante 45 minutos. Para mañana dimos dos opciones: ir directos a Valdebebas o venir aquí a dejar el coche e ir en bus a Valdebebas. Soy muy amigo de Stefano Domenicali y sí tengo entrada. Pero soy ese tipo de bicho que, si no gana, no hay vida. Si no gano, no hay vida. Si estoy contento, a lo mejor me paso».

A la hora de comparar una escudería con el Real Madrid, comentó lo siguiente: «Todos son muy simpáticos conmigo. Obviamente, este impacto mundial, que es más que un club o más que una escudería… Lo que este niño está haciendo con Mercedes es increíble, pero sin tener coche para ganar ni coche para puntos. También tengo amistad con Fernando (Alonso). Me gusta mucho su personalidad, es de los mejores siempre, aunque no le den un buen coche. Me gusta mucho el deporte como deporte».

Para finalizar, reconoció que no lee nada: «Yo no veo nada, pero estos son muy pesados —señala al jefe de prensa—. Cuando llego aquí me dan la Biblia». Aunque no quiso entrar en si se está siendo injusto con este equipo: «Yo pienso que el estado de ánimo de este equipo no va a cambiarlo nada. Nosotros seguimos a lo nuestro».